Западу совсем не стыдно? Российских паралимпийцев унизили и выбросили из мирового спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на днях распинался перед лидерами стран на саммите G20 в Индонезии. Говорил о том, что олимпийское движение объединяет и никаких ограничений быть не должно. Слова, конечно, красивые и правильные. Но после его речи генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета лишила российских спортсменов всех прав. Без возможности подать апелляцию.

Новость по теме Членство Паралимпийского комитета России в международной организации приостановлено

Конечно, это вписывается в общую канву того, что вообще происходит в мире. И никакого удивления уже нет – Россию тщательно и планомерно выпиливают из мирового спорта на всех уровнях. Во главе этого процесса как раз Томас Бах, хотя понятно, что он не самостоятелен в принятии решений. Сначала призывает к тому, чтобы международные федерации не вздумали снимать санкции с россиян, а затем выступает на саммите с красивыми словами.

Но в данном случае решение принимала спортивная организация, неподконтрольная Баху. Удивления от того, что произошло на генеральной ассамблее МПК, действительно нет. Хотя решение было далеко не единогласным (64 – за исключение россиян, 39 – против, 16 воздержались). Но, с чисто человеческой точки зрения, те, кто голосовал за исключение – неужели у них внутри ничего не шевельнулось?

Они лицемерно унизили людей с ограниченными (хотя на самом деле – с безграничными) возможностями. Уже в который раз. Не пустили на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, пустили отдельно выбранных спортсменов на Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане, нагло выставили за дверь за сутки до старта Паралимпиады-2022 в Пекине. Лишь в Токио-2020 обошлось без ограничений на участие, но без флага и гимна.

После Пекина, когда по российским паралимпийцам был нанесён страшный удар, казалось, что ничего более кошмарного быть не может. Как оказалось, может. Паралимпийский комитет России лишён абсолютно всех прав, в том числе и права на апелляцию. Российские паралимпийцы для мирового сообщества больше не существуют. Белорусские тоже.

Просто вдумайтесь в это.

Это не просто унижение. Для подобных определений нет подходящих эпитетов. Неужели людям, принимавшим решение, совсем не стыдно?

«Пожалуйста, включите свою нейтральность в отношении спорта в совместное заявление по итогам саммита. В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического воздействия, он полностью развалится», – говорил Бах на саммите и даже заслужил одобрение со стороны президента ФЛГР Елены Вяльбе.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Всё, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — сказала Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ну, вот оно — объединение стран и народов. Теперь ещё МОК примет такое же решение – а МОК примет – и объединение будет абсолютным.