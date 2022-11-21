Ронни О’Салливан потерпел худший разгром за 30 лет. Это был какой-то удивительный турнир!

В Йорке завершился чемпионат Великобритании – 2022. Впервые его победителем стал Марк Аллен, который в финале обыграл Дина Цзюньхуэя, отыгравшись с 1:6. Однако камбэк североирландца нельзя назвать единственным ярким событием турнира. Ведь были и невероятная игра Шона Мёрфи с травмой, и исторический проигрыш Ронни О’Салливана. Кажется, настолько наполненного событиями турнира давно уже не было.

«Я был в полной агонии»

Первая крутая история случилась ещё на стадии 1/8 финала, где Шон Мёрфи сенсационно обыграл Джадда Трампа (6:5). Волшебник ещё перед матчем заявил, что испытывает сильную боль в шее и плечах, и подчеркнул, что шансов на быстрое возвращение в форму немного. Тем не менее массаж и помощь физиотерапевтов помогли ему улучшить своё состояние, выйти на игру с Трампом и одержать одну из лучших побед в своей карьере.

Первые четыре фрейма соперники по очереди набирали очки, сохраняя равенство в счёте (2:2). Дальше Джадд вырвался вперёд, воспользовавшись несколькими ошибками Шона (4:2). Когда Трамп повёл со счётом 5:3, казалось, что шансов у Мёрфи уже не осталось, однако на то он и Волшебник. Шон не только сравнял счёт, но и вырвал победу. За весь матч Мёрфи сделал три сотенных брейка (100, 110, 104), два из которых – во время камбэка.

«В 95% своих ударов я был в полной агонии. Я был очень близок к тому, чтобы выйти из игры, – признался после игры Шон Мёрфи. – У меня всегда с собой один из тех массажёров, которыми можно расслабить свои мышцы. Вечером я искал его и понял, что не привёз его в Йорк. Утром мы с другом Робби бросились в магазины на его поиски. В конце концов, мы его нашли, взяли такси обратно в отель и провели 40 минут с массажёром в раздевалке. Это очень больно, но тут либо бросай, либо пытайся. И я решил попытаться».

«Когда эмоции утихнут, я подумаю о том, какое место этот результат занимает в списке моих лучших побед. Вероятно, матч с Трампом будет в этом списке. Я никогда не опускал руки и знал, что при счёте 3:5 каждый фрейм для меня последний. Мне просто повезло, что я получил шанс во всех трёх из них, и часы практики, которые я потратил, принесли свои плоды».

Шон Мёрфи Фото: Zac Goodwin/Getty Images

Выдержку Шона оценил даже его соперник: «То, как он начал первый фрейм с сенчури, просто развеяло все сомнения. Он определённо играл так, будто у него не было травмы. Все преувеличивают, пытаясь ослабить давление – люди справляются с этим по-разному. Как только я увидел, как он тренируется, я понял, что в этот раз будет битва», – сказал Джадд Трамп.

К сожалению, уже в следующей стадии Мёрфи всё-таки проиграл и покинул чемпионат Великобритании, не справившись с Джеком Лисовски (1:6). Джек же запомнился не только своей игрой, позволившей ему добраться до полуфинала, но и наклейкой в цветах украинского флага на чехле для кия. Стоит напомнить, на чемпионате мира – 2022 англичанину запретили политическую демонстрацию, заставив снять с жилета значок в поддержку Украины.

Первое разгромное поражение за 30 лет

Этот чемпионат Великобритании надолго запомнит и Ронни О’Салливан. В четвертьфинале Ракета потерпел разгромное поражение от китайца Дина Цзюньхуэя – 0:6. Это поражение стало историческим для британца: впервые за 30 лет он проиграл всухую на престижнейших турнирах тройной короны.

При этом турнир для Ронни начинался просто отлично. После лёгкой победы над Мэттью Стивенсом (6:2) и разгрома Чжоу Юэлуна за 83 минуты (6:0) О’Салливан выглядел одним из фаворитов чемпионата Великобритании. Но Дин внёс неожиданные коррективы в планы англичанина.

В матче четвертьфинала у Ронни откровенно «не шло». Первый фрейм китаец забрал благодаря брейку в 99 очков, второй – после ошибки Ракеты на последнем красном, третий – с помощью серии в 88 очков. В четвёртом фрейме О’Салливан попытался отыграться, но промахнулся уже на первом красном, а Дин сделал брейк в 94 очка. Впрочем, и в последних фреймах зрители почти всё время видели у стола только китайского игрока, сделавшего серии на 87 и 131 очко. По ходу всего матча Ронни не смог сделать даже полусотенный брейк, а в последних четырёх фреймах он набрал всего четыре очка!

«Приятно наблюдать, как хорошо Дин играет. Он классный игрок, – довольно спокойно отреагировал на поражение Ронни. – После матча я просто сказал ему: «Ты отлично играл, иди и забери титул, закончи свою работу». Думаю, мы все фанаты Дина. В какие-то дни вы играете и всё идет отлично, а в какие-то нет. Это был просто один из плохих дней, что тут можно сделать? Я играю в снукер 30 лет, и за это время я получал разные удары от судьбы».

Ронни О’Салливан Фото: Lewis Storey/Getty Images

«Я хорошо играл, у меня были отличные шансы, и мне немного повезло. С Ронни сложно играть, я знаю, что, когда я впереди, он может отыграться очень быстро. Но сегодня, похоже, он не мог этого сделать. В первых двух фреймах он много ошибался, и это немного ослабило давление. После перерыва я должен был максимально сосредоточиться», – пояснил Дин после победы.

В итоге Дин вышел в финал, в полуфинале обыграв Тома Форда – 6-3.

«Мы, североирландцы, никогда не сдаёмся»

Финал чемпионата Великобритании был принципиальным и для Дина, и для его соперника – Марка Аллена. Китаец уже трижды выигрывал этот турнир и имел шанс стать четвёртым игроком в истории, забравшим четыре титула после Ронни О’Салливана, Стива Дэвиса и Стивена Хендри. Североирландец же дважды добирался до финальных матчей, но оба раза проигрывал.

После первой сессии казалось, что Дин легко победит. Китаец вёл со счётом 6:2, сделав при этом три сенчури. Аллен же допустил немало ошибок в ключевых моментах и будто потерял все шансы на возвращение в игру. Однако во второй сессии Марка словно подменили, и он сумел навязать невероятную борьбу. Североирландец выиграл девять из десяти заключительных фреймов!

Марк восхитительно стартовал и сравнял счёт, в одном из фреймов сделав брейк 132 очка – 6:6. Следом Аллен забрал ещё два фрейма. Дину удалось прервать победную серию соперника и сократить отставание до минимального, но североирландца было уже не остановить. Марк выиграл ещё два фрейма и забрал свой первый титул победителя чемпионата Великобритании.

«Это потрясающе! Я не знаю, как сделал это!» – восхищался собой Аллен.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

«Я знал, что Алекс Хиггинс уступал со счётом 0:7 и всё равно выиграл финал здесь. Думаю, это показывает, что мы, североирландцы, никогда не сдаёмся и у нас много возможностей. Я никогда не опускаю руки, даже при счёте 1:6. Когда я вернулся к 3:6, что-то изменилось, и я почувствовал себя прекрасно. А в тот момент, когда счёт был 6:6, я чувствовал, что не промахнусь, и это прекрасное чувство в большом финале. Мне помог мой позитивный настрой, и я действительно горжусь этим», – рассказал чуть позже чемпион.

Североирландец увёз домой не только первый большой титул, но и £ 250 тыс., что стало самыми крупными призовыми в карьере Марка.