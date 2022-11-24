Российский пловец установил феноменальный мировой рекорд. Однако его могут и не засчитать

Один из лидеров российского плавания Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. На чемпионате России на короткой воде в Казани он проплыл эту дистанцию за 22,11 с, побив державшееся восемь лет достижение француза Флорана Манаду.

Но засчитает ли международная федерация водных видов спорта достижение россиянина?

Колесников провёл феноменальный день в Казани.

Для начала он в составе сборной Москвы свой этап эстафеты 4х50 м вольным стилем проплыл за 20,88 с! Так быстро Климент не плавал никогда. Его предыдущий лучший результат на кролевом полтиннике на короткой воде был 21,10.

Затем в полуфинале 50 м на спине Колесников установил рекорд России, проплыв за 22,31 с. Климент побил своё же достижение, установленное на чемпионате Европы – 2021. Это был не только национальный рекорд, но и второе время на «коротком» полтиннике в истории.

Наконец, в финале 22-летний пловец буквально улетел от всех конкурентов уже на 25 м, а затем только наращивал преимущество. В итоге – 22,11 с, и Колесников побил рекорд легендарного француза Флорана Манаду, который держался с 2014 года и был одним из самых «старых» в мужском плавании.

«Конечно, было бы круче, если бы я проплыл по рекорду на международных соревнованиях. Но рекорд есть рекорд. Хотя на этих соревнованиях не было цели ставить рекорды, просто так сложилась подготовка. Мы настраивались с тренером, что можно плыть быстрее. Получилось — хорошо, не получилось — расстроился бы.

Конечно, можно плыть ещё быстрее, всё зависит от того, как подготовишься. Ещё бывают форс-мажоры, которые, к сожалению, меня по жизни преследуют и не дают проплыть так, как бы я хотел. Например, можно приболеть, как в 2018 году. А сейчас хорошо потренировались, всё и получилось», — сказал Климент после рекордного заплыва пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

Действительно, рекорд есть рекорд. Но утвердит ли его международная федерация?

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Да просто обязана это сделать! Российские пловцы отстранены от всех международных соревнований, но, когда FINA выносила этот вердикт, было сказано: если россияне установят рекорды на стартах, которые соответствуют всем международным правилам, они будут ратифицированы.

Теперь осталось дождаться, чтобы слова не разошлись с делом.

Колесников проплыл просто феноменально, и кажется, что это не предел для нашего гениального спортсмена. Вполне вероятно, он станет первым в мире, кто проплывёт 50 м на спине на короткой воде быстрее 22 с. А это уже запредельная скорость.

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Кстати, свои золотые медали с чемпионата России в Казани Климент подарил ребятишкам, которые ждали его автограф и фотографию. Получилось ещё круче.