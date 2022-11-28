Российские шахматистки вступили в борьбу за титул чемпионки мира. До короны — рукой подать

На победу претендуют Горячкина, Костенюк и Лагно. Кто сможет справиться с грозными соперницами из Китая?

Шахматы – один из немногих видов спорта, где российских спортсменов по-прежнему допускают до международных стартов. Конечно, без российского флага и гимна, но с этим ничего не поделать. Лучше уж бороться с сильнейшими соперниками под флагом ФИДЕ, чем не играть с ними вообще.

Российские поклонники шахмат предвкушают замечательную битву за мировую корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем, но не стоит забывать, что в 2023 году пройдёт не только мужской, но и женский матч за титул. А там Россия тоже имеет отличные шансы на главный мировой приз.

29 ноября в Узбекистане стартует вторая часть женского турнира претенденток, в котором примут участие сразу три сильных шахматистки из России.

По сути, чтобы стать чемпионкой мира, любой из них надо выиграть всего-то четыре матча. Но как же тяжело будет справиться с этой задачей!

Россия с Украиной не сыграет

Летом 2022 года Международная федерация шахмат утвердила новый формат проведения турнира претенденток. Восемь участниц соревнований должны сыграть друг с другом по олимпийской системе: проиграл – выбыл. При этом сам турнир делится на три части: сначала играет первая четвёрка – группа А, или, так сказать, верхняя часть турнирной сетки. Потом – вторая четвёрка, или нижняя часть сетки, группа Б. Затем – финал для победительниц квартетов.

Александра Горячкина Фото: РИА Новости

Первая часть турнира уже прошла в начале ноября в Монако. Туда приехали сёстры Анна и Мария Музычук из Украины, Хампи Конеру из Индии и Лэй Тинцзе из Китая. И именно китаянка сумела пробиться в финал, сначала довольно легко обыграв Марию Музычук, а затем в напряжённом поединке сломив сопротивление её сестры Анны.

Есть ощущение, что организаторы турнира претенденток из ФИДЕ выдохнули, когда группу А выиграла именно китаянка, а не украинка. В международной федерации разведение шахматисток из России и Украины по группам объясняли сугубо мировым рейтингом, но просматривается и политическая подоплёка. Столкновение российской и украинской шахматисток грозит непредсказуемыми последствиями, поэтому в ФИДЕ, вероятно, предпочли бы его избежать.

И вроде бы получилось. Без нарушения каких-либо спортивных принципов.

Битва чемпионок мира

Соперница Лэй Тинцзе будет определяться в городе Хива (Узбекистан) с 29 ноября по 11 декабря. В сражениях группы Б будут принимать участие три девушки из России и ещё одна китаянка. Одну четвертьфинальную пару составили Александра Горячкина (второе место в мировом рейтинге) и Александра Костенюк (12-е место). Другую – Катерина Лагно (пятое место) и Тань Чжунъи (10-е место). И четвертьфиналы, и полуфинал будут представлять собой матчи из четырёх партий. В финале будет сыграно шесть партий.

У всех трёх россиянок путь в турнир претенденток был разным. Чемпионка мира по юниорам и обладательница самого высокого рейтинга в истории среди российских шахматисток Александра Горячкина попала в него как проигравшая матч за титул в 2020 году. Та битва получилась драматичной: Горячкина, уступавшая в счёте, по заказу выиграла у Цзюй Вэнцзюнь 12-ю партию. Однако на тай-брейке единственную победу всё-таки одержала китаянка.

В 2021 году Горячкина уверенно выиграла серию Гран-при ФИДЕ, а также успешно выступила на первом женском Кубке мира, где уступила лишь Александре Костенюк. Но вместе с ней, а также с Катериной Лагно, Полиной Шуваловой и Алиной Кашлинской выиграла командный чемпионат мира. В финале сборная России обыграла сильных соперниц из Индии.

Александра Костенюк в турнир претенденток пробилась как раз благодаря своей блестящей победе на Кубке мира. Впрочем, это был далеко не единственный успех 12-й чемпионки мира, удерживавшей титул с 2008 по 2010 год. В декабре 2021-го Александра сумела стать чемпионкой мира по рапиду.

Александра дважды принимала участие в чемпионских матчах. И если в 2008 году обыграла Хоу Ифань, то в далёком уже 2001-м уступила Чжу Чэнь. На высочайшем уровне Костенюк удерживается уже третье десятилетие, опыта ей не занимать. Впрочем, и желание победить за годы не притупилось.

В активе Катерины Лагно тоже есть схватка за мировую корону. В турнире 2018 года она дошла до финала и боролась за титул с Вэнцзюнь. Увы, уступила.

Впрочем, Катерина прекрасно знает, что такое звание чемпионки мира. Она становилась лучшей в рапиде (2014) и в блице (2010, 2018 и 2019).

Российские шахматистки, которые сыграют в Хиве, очень сильны, но не стоит забывать и про Тань Чжунъи. Это, между прочим, 16-я чемпионка мира, которая как раз и отдала титул соотечественнице Вэнцзюнь в ярком противостоянии в 2018-м. Так что легкой борьба за выход в финал для россиянок точно не будет.