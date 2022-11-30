«В пляжном футболе все ждут нашего возвращения». Интервью с российским тренером-чемпионом

Отстранение России в пляжном футболе – одно из самых болезненных и несправедливых. В 2021 году наша команда в блестящем стиле выиграла золото московского чемпионата мира, а за ним и Межконтинентальный кубок. А уже в 2022-м игроки и тренеры в ранге действующих чемпионов мира смотрят на международные турниры со стороны. Соперники бы и рады играть с Россией – злобы в мире пляжного футбола нет, – но разрешить это нельзя.

Главный тренер национальной команды, трёхкратный чемпион мира Михаил Лихачёв рассказал, каково это – смотреть со стороны турниры, которые не можешь выиграть по причине отсутствия. Вспомнил значимый для страны эпизод с церемонии вручения наград лучшим игрокам сезона-2022. И, как большой знаток футбола, поделился своими прогнозами на ЧМ в Катаре.

«Я верю, что нас не забудут и вернут»

– Михаил Викторович, в ноябре сборная России обычно завершает сезон Межконтинентальным кубком в Дубае. Но не в этом году. Команда ездила в Эмираты, но только для того, чтобы провести товарищеские матчи. Не обидно ли было со стороны смотреть на праздник пляжного футбола?

– Мы с Ильёй Леоновым смотрели турнир воочию, на трибунах. И, конечно, была горечь сожаления от того, что мы не являемся его участниками. Но мы старались относиться к этому профессионально. Смотрели на игру наших потенциальных соперников и оценивали турнир в первую очередь с этой точки зрения. Хотя между собой и обсуждали, как бы могла выглядеть там наша сборная.

– Может, что-то вас впечатлило или удивило?

– На мой взгляд, всё закономерно. Иран был лучшей командой на протяжении всего турнира и заслуженно выиграл трофей. Я могу только поздравить иранцев с этим результатом и прекрасной игрой, которую они показали в Дубае.

– Раз вы были на турнире в Дубае, то наверняка общались с руководством Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Что вам говорят? Что обещают? Как вообще строится сейчас наш с ними диалог?

– Я могу сказать, что и руководители BSWW, и вообще всё пляжнофутбольное сообщество сожалеют, что на данный момент сборная России не может принимать участие в международных соревнованиях, и все искренне верят, что мы скоро вернёмся в большую пляжнофутбольную семью. На мой взгляд, отсутствие на турнирах действующих чемпионов мира – это нехорошо. Но ситуация такая, какая есть. И все с нетерпением ждут её изменения.

Международные контакты не утеряны. Мы общаемся в полном объёме, и все держим руку на пульсе. И, повторюсь, верим в разрешение ситуации.

– BSWW, получается, в данном случае организация подневольная? Она вынуждена следовать рекомендациям ФИФА?

– Конечно. BSWW же не может пойти вразрез с решениями ФИФА и УЕФА. Тут у нас каких-то больших вопросов к международной организации нет.

Михаил Лихачёв и Лука Бертатти Фото: Из личного архива Михаила Лихачёва

– А есть у вас ожидания, когда могут Россию вернуть на мировую арену?

– Честно говоря, нет. И я даже не хочу что-то прогнозировать, потому что это не связано непосредственно с нашей работой в мировом футболе. Просто ждём и искренне надеемся, что этот момент наступит как можно раньше.

Но я лично считаю огромным достижением и прорывом момент, который случился на гала-вечере BSWW во время Межконтинентального кубка. Абсолютно неожиданно меня вызвали на сцену, чтобы вручить приз восходящей звезде мирового футбола итальянцу Луке Бертатти. В нынешних реалиях это говорит о том, что нас уважают. То, что мы сделали за эти годы, ценится мировым пляжнофутбольным сообществом. Это знаковый момент. Я верю, что нас не забудут и как можно быстрее вернут в спортивное пространство.

– Кто-то из соперников лично вам говорил, что России не хватает?

– Представители практически всех сборных, с кем удалось в Дубае пообщаться, говорят, что ждут, мол, нашего возвращения. Мне безумно приятно, что за пределами поля у нас сохраняются такие замечательные отношения. Все понимают, что Россия как флагман очень многое могла бы дать для развития пляжного футбола при участии в международных соревнованиях.

«Мы можем сыграть в Южной Америке и в Азии»

– Сборная России в 2022 году не сыграла ни в одном официальном турнире. В связи с этим вопрос: как строилась работа с командой, в чём заключались задачи на сезон, можно ли говорить о том, что они выполняются?

– Мы просмотрели достаточно большую группу молодых футболистов, многим из них дали шанс, и ряд игроков этим шансом воспользовался весьма неплохо. Есть футболисты, которыми я очень доволен. Так что, в принципе, год, учитывая всю ситуацию, все сложности и ограничения, прошёл достаточно плодотворно. А если мы останемся в таком же режиме – без официальных турниров — и в 2023 году, то у нас есть точное понимание, как выстроить свою работу. Самое главное, что сейчас мы точно знаем, куда нам двигаться дальше.

– И как же будет выстраиваться работа со сборной в 2023 году?

– У нас есть понятные возможности по турнирам, а также возможности проводить контрольные матчи с сильными соперниками. Думаю, до конца этого года мы сформируем календарь на следующий год. Хотя, повторюсь, лучшим вариантом, конечно, было бы возвращение к официальным соревнованиям.

– Если вернуться не получится, можно ли организовать какой-то небольшой международный турнир на четыре-шесть сборных, как говорится, среди дружественных нам стран? Есть ли какие-то такие планы?

– Прежде всего, есть уже одно официально утверждённое соревнование, в котором наша сборная примет участие, если не произойдёт каких-то новых катаклизмов – это II Игры стран СНГ, которые пройдут в столице Беларуси. Мы получили приглашение туда и для мужской сборной, и для женской.

Также мы сейчас активно обсуждаем возможность проведения контрольных матчей в Азии и в Южной Америке с командами самого высокого уровня. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы сборная России активно выступала, даже если нас в 2023 году не допустят к участию в международных турнирах. И, я надеюсь, Российский футбольный союз, как и всегда, поможет нам с оперативным решением всех вопросов. Мы на одной волне с нашим руководством, и все понимаем, что сборная должна жить, должна играть. Мы должны вернуться на международную арену в нормальном состоянии, в игровом тонусе и представлять собой мощную единицу.

Сборная России по пляжному футболу Фото: РИА Новости

– А о каких именно командах в Азии и Южной Америке идёт речь? И о каком формате? Неужели будет какое-то турне сборной по континенту?

– Мы получили проект международного календаря на 2023 год – там есть континентальные отборочные турниры на чемпионат мира. И есть предположение, что ряду сильных сборных в качестве подготовки к этим турнирам было бы интересно сыграть со сборной России. Так что у меня в голове такой план складывается: возможно, мы сыграем в Южной Америке и в Азии перед стартом их континентальных квалификационных турниров. Но всё это ещё надо взвесить и согласовать, плюс получить одобрение международных организаций. Но в целом ничего сложного в этом нет. Думаю, мы сможем организовать такие контрольные игры, а может быть, даже турниры.

«Думаю, пляжный футбол в России выживет»

– Без международной практики в этом году остались и российские клубы. Насколько это по ним ударило? Или ограничения не сильно мешают?

– Сложный вопрос. Тяжело осуществлять свою деятельность в футболе без участия в международных соревнованиях. На мой взгляд, клубам тоже приходится непросто, как и сборной. Однако приходится принимать ситуацию такой, какая она есть. Наши ведущие клубы всё равно показали достаточно высокий уровень игры в этом сезоне. Но, как мне кажется, уровень нашего национального чемпионата несколько просел, потому что клубы-середняки и те команды, которые оказались внизу, с большой натяжкой выдерживали уровень Суперлиги. С другой стороны, появилось больше молодых футболистов. Если бы не всё то, что происходит, им было бы намного сложнее попасть в обойму. Так что здесь двоякая ситуация. Конечно, лучше было бы участвовать в международных турнирах, но от нас сейчас это не зависит.

– Если нас в таком состоянии продержат ещё год, или два, или три, пляжный футбол в России выживет?

– Я думаю, что выживет. Та база, которая была заложена в последние 15 лет, должна позволить существовать пляжному футболу. Это ведь такая же сфера жизни, как и любая другая – могут быть взлёты и падения, расцветы или кризисы. Важно не потерять тот уровень, который есть, сохранить и количество клубов, и по возможности качество. Но посмотрим, как это всё будет получаться. Пока ситуация терпимая. Может быть, в следующем году даже ещё команда появится. Хочется верить, что Суперлига останется серьёзным турниром.

– С одной стороны, мы говорим о международной изоляции. С другой стороны, есть интересный факт: португалец Бернардо Мартинс, признанный в 2022 году лучшим игроком мира, поиграл в России за «Локомотив».

– Да, это так. «Локомотив» с ним договорился, он приехал, молодец. Замечу, что в чемпионате России играли и Родриго, и Маурисиньо, и Датинья, и Брендо. В «Спартак» приезжали молодые бразильцы, в «Дельте» играл Катарино, за ЦСКА выступал лучший вратарь мира Монод. Были испанец Суарес, бразилец Джордан. Так что тут о какой-то изоляции говорить не приходится. Наши ведущие клубы были серьёзно укомплектованы и показывали качественный футбол.

– Также в столице прошёл Московский международный кубок по пляжному футболу. Нужны ли нам такие турниры — без «Браги» и «Фламенго», но с командами из Ирана или с Сейшельских островов?

– Любой международный турнир, на мой взгляд, сейчас необходим нашему клубному футболу. И тот турнир, который прошёл в Москве, был достаточно неплохим. Конечно, хотелось бы и в количественном, и в качественном отношении более мощный состав. Но, учитывая текущие реалии, мне кажется, очень здорово, что такие команды к нам приехали: и сильные иранские клубы, и чемпион Беларуси. Однозначно такие турниры нам нужны.

– В некоторых видах спорта сейчас всё более заметной становится тема смены гражданства. Актуальна ли эта тема для нашего пляжного футбола?

– По моей информации, у нас такого нет. Есть какие-то слухи по одному-двум футболистам, но, мне кажется, это просто слухи. Я общался с самими ребятами. Ничего такого от них не услышал – они горят желанием выступать за сборную России. Поэтому для нас сейчас эта тема не актуальна.

– А какова ваша принципиальная позиция на этот счёт? Что сделаете, если придёт человек и скажет, мол, Михаил Викторович, хочу паспорт сменить?

– Все люди имеют право на собственные решения, касающиеся их жизни. Мне лично было бы такое решение тяжело принять. А какой выбор могли бы сделать другие спортсмены… Не мне их судить, не мне за них решать.

Михаил Лихачёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ни Месси, ни Роналду не попадут в полуфинал ЧМ-2022»

– Многие люди из пляжного футбола сейчас играют в популярной среди молодёжи Медиалиге. Как вы к этому проекту относитесь?

– Это часть современного футбольного бытия. Всё оформлено в самых актуальных красках, неплохое качество футбола. На мой взгляд, это достаточно интересный проект. Но я задаю себе один вопрос: а сколько он будет жить? У меня на него нет ответа, потому что не настолько погружён в вопросы организации или коммерции. Но в наши дни этот проект интересен молодёжи. Футбол – это самая прекрасная игра на земле, и если всё больше людей играют в него, так скажем, в организованных рамках, то это точно неплохо. Нормальная история. Это шанс и для молодых ребят себя проявить, и на завершивших карьеру звёзд посмотреть. Интересная картинка получается.

– Вам как поклоннику и профессионалу футбола было интересно смотреть, скажем, матчи Кубка России с участием команд Медиалиги?

– Я даже живьём был на матче команд «Чертаново» и 2DROTS в Кубке России. Повторюсь, был очень хороший уровень футбола у тех, кто засветился в этом турнире. Уж точно Кубок России они не испортили, а, скорее всего, даже дополнительный интерес ему придали. Думаю, стоит поблагодарить за это и сами команды, и РФС, принявший очень своевременное решение.

– Многие говорят, что люди устали от миллионеров, лениво перекатывающих мяч по газону, а будущее именно за Медиалигой. Согласны?

– В будущее мне смотреть сложно, я всё-таки не ясновидящий (улыбается). Но, думаю, Медиалиге будет тяжело подвинуть профессиональный футбол. Однако какое-то время эта история может быть интересной и обсуждаемой. Однако профессиональный футбол – это другое дело, смешивать не надо.

– Ну и как же в наши дни без обсуждения чемпионата мира – 2022. Сыграно уже почти два тура. Кто, на ваш взгляд, фаворит турнира?

– По первым матчам я бы выделил сборные Бразилии, Испании и Франции. Пожалуй, эти команды показали самый высокий уровень футбола на данный момент. Их я и могу сейчас отнести к главным фаворитам.

– А если не брать топ-команды, кто порадовал или впечатлил?

– Дания и Хорватия. Эти команды всё-таки относятся ко второму эшелону, но играют очень организованно. Думаю, они могут претендовать на выход в высокие стадии на этом мундиале.

– Кто пройдёт дальше – Месси или Роналду? Аргентина или Португалия?

– Думаю, что ни Аргентина, ни Португалия не попадут в полуфинал. Качество их игры в первых матчах, честно говоря, не произвело большого впечатления.

Лионель Месси Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

– Многие говорят, что этот чемпионат мира скучный. Мол, и фавориты играют вполноги, и одни унылые нулевые ничьи. Согласны или поспорите?

– Вообще не согласен! Уровень футбола на этом чемпионате мира очень высокий, много непредсказуемых матчей, хорошо выглядят андердоги. Я смотрю практически все матчи и получаю от турнира огромное удовольствие.

– А как вам атмосфера и организация турнира в Катаре?

– Чемпионат мира – это всегда праздник. Я ощущаю атмосферу, даже находясь в Москве (улыбается). Но наш ЧМ-2018 вряд ли кто-то сможет превзойти!