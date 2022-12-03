Участница матча за титул 2020 года обыграла многоопытную Александру Костенюк.

Российская шахматистка вырвалась вперёд в турнире претенденток. Горячкина проходит дальше?

Женские матчи претенденток в узбекском городе Хива проходят в упорной борьбе. Ставки очень высоки, дистанция короткая, поэтому тактика зачастую диктует сведение риска к минимуму, и получается много ничьих.

Например, в поединке Екатерина Лагно – Тань Чжунъи счёт ещё не открыт, а в противостоянии Александра Горячкина – Александра Костенюк молодая претендентка на звание чемпионки мира 2020 года сумела в третьей партии огорчить многоопытную экс-чемпионку мира и выйти вперёд – 2:1.

Шахматы. Турнир претенденток — 2022

Четвертьфинал. 3-я партия

Александра Костенюк (Россия) — Александра Горячкина (Россия)

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. Nc3 h6 6. h3 d6 7. Na4

Модный план в итальянской партии – после выгодного размена белые получают преимущество двух слонов.

8… Bb6 8. a3 Be6 9. B:e6 f:e6 10. 0–0 0–0 11. b4 Qe8 12. c3 Кh8 13. Ra2 Qf7 14. Re1 Rad8 15. N:b6 a:b6 16. a4 Ne7 17. a5 Ra8 18. Qb3 b:a5

Александра-старшая реализовала свою домашнюю подготовку и завладела инициативой на ферзевом фланге.

Сейчас стоило сыграть 19. b:a5 Nc6 20. Q:b7 Qd7 21. Qb2 R:a5 22. R:a5 N:a5 23. Qa2 Nc6 24. Be3, сохраняя давление.

19. R:a5 Ng6 20. d4 Nd7 21. Be3 b6 22. Ra2 R:a2 23. Q:a2 e:d4 24. c:d4 Nf6 25. Qc2 Nh5

Соперницы игнорируют важную линию «а» и стремятся к прямому бою – ставки очень высоки. Но всё-таки в этой ситуации стоило сыграть 25...Ra8!

26. Rc1

Сейчас после 26. Ra1 Nhf4 27. Ne1 перевес на стороне белых, хотя к угрозам чёрных на королевском фланге стоит относиться весьма аккуратно.

26… Nhf4 27. Ne1 d5

Александра Горячкина — Александра Костенюк

28. Кh2?!

Критический момент. В разгар сражения Костенюк отдаёт все центральные поля в распоряжение сопернице. Конечно, белые должны были сыграть 28. e5, не позволяя коннице чёрных завладеть пунктом d5.

28… d:e4 29. Q:e4 Nd5 30. Nd3?

Стоило сыграть 30. Rc6, иначе чёрные сейчас форсируют переход в эндшпиль, где остаются с хорошим конем против плохого слона белых.

30… Qf5! 31. Q:f5 e:f5 32. Rc6 Rf6 33. R:f6 N:f6 34. Bd2 Кg8 35. f3 Кf7 36. Ne5+

Возможно 36. g4, однако экс-чемпионка мира надеется на силу проходной пешки.

36… N:e5 37. d:e5 Nd5 38. f4 Кe6 39. Кg3 Ne7 40. Кf3 Кd5 41. g4 g6

Александра Горячкина — Александра Костенюк

42. Be1?

Решающая ошибка экс-чемпионки мира Костенюк! При 42. Кg3 чёрные должны были считаться с рейдом белого короля, а теперь, наоборот, чёрный вторгается в их расположение, и партия фактически заканчивается.

42… Nc6 43. g:f5 g:f5 44. Кe3 Кc4 45. Кe2

Пешка никуда не идёт: 45. e6 Кd5.

45… Nd4+ 46. Кe3 Ne6 47. Bd2 Кb3 48. Кe2 Кc2!

Техничный манёвр. Чёрные готовы бросить вперёд проходную пешку «с», и последняя отчаянная попытка белых спастись им не помогает.

49. Кe1 c5 50. b5 Кd3

Александра Горячкина — Александра Костенюк

51. Ba5 Кc4!

Конечно, 51… b:a5 52. b6 Nd8 53. e6 – получаются «штаны», и пешки прорываются в ферзи. Но после чёткого хода в партии гибнут все пешки белых, зафиксированные на полях цвета слона.

52. B:b6 К:b5 53. Ba7 N:f4 54. Кd2 Кc4 55. Bb8 Кd5 56. h4 h5 57. Ba7 Кd4 58. Bb8 Ne6 59. Кc2 Кe3 60. Кc3 f4 61. Кc4 f3

62. Кd5 Nf4+

Белые сдались.

Типичная для творчества Горячкиной техничная победа. Её соперница теперь в сложной ситуации – Костенюк нужно отыгрываться чёрными, что весьма и весьма непросто, учитывая непробиваемость Александры-младшей.

Екатерина Лагно в заключительной партии будет играть против соперницы из Китая белыми. При ничьей соперниц ждут дополнительные быстрые партии.