«Недопуск России отбрасывает нас назад». Сенсационное заявление Олимпийского комитета США

Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Сенсация из США: Россию хотят пустить на Олимпиаду
Сенсация из США: Россию хотят пустить на Олимпиаду
Но, разумеется, без флага и гимна.
AMP-версия
С конца февраля российских спортсменов по рекомендации МОК не допускают к участию в международных стартах в большинстве олимпийских видов спорта. Ближайшая Олимпиада-2024 — тоже под большим вопросом.
С конца февраля российских спортсменов по рекомендации МОК не допускают к участию в международных стартах в большинстве олимпийских видов спорта. Ближайшая Олимпиада-2024 — тоже под большим вопросом.
Однако позитивные новости пришли оттуда, откуда их никто не ждал: из Олимпийского комитета США, который традиционно критически отзывается о российском спорте и выступает за различные ограничения.
Однако позитивные новости пришли оттуда, откуда их никто не ждал: из Олимпийского комитета США, который традиционно критически отзывается о российском спорте и выступает за различные ограничения.
Глава Национального олимпийского комитета Сюзанна Лайонс во время интервью The Wall Street Journal выступила за участие спортсменов из России в Играх-2024 в Париже.
Глава Национального олимпийского комитета Сюзанна Лайонс во время интервью The Wall Street Journal выступила за участие спортсменов из России в Играх-2024 в Париже.
«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. Возвращение России действительно важно для олимпийского движения», — <a href="https://www.championat.com/other/news-4925595-olimpijskij-komitet-ssha-vystupil-za-uchastie-rossiyan-v-oi-2024-v-parizhe.html" target="_blank">отметила Лайонс</a>.
«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. Возвращение России действительно важно для олимпийского движения», — отметила Лайонс.
Глава USOPC, правда, отдельно подчеркнула, что россияне должны участвовать в Олимпиаде без флага и гимна, так как «страна находится под санкциями».
Глава USOPC, правда, отдельно подчеркнула, что россияне должны участвовать в Олимпиаде без флага и гимна, так как «страна находится под санкциями».
Стоит отметить, что дисквалификация CAS, согласно которой россияне не могли использовать флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, завершится 16 декабря 2022 года.
Стоит отметить, что дисквалификация CAS, согласно которой россияне не могли использовать флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, завершится 16 декабря 2022 года.
Решение об участии России в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет. На данный момент нет никаких официальных ограничений, запрещающих нашим спортсменам выступить в Париже.
Решение об участии России в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет. На данный момент нет никаких официальных ограничений, запрещающих нашим спортсменам выступить в Париже.
«Недопуск России отбрасывает нас назад». Сенсационное заявление Олимпийского комитета США
Читайте также
Как Россию оставляли без медалей Олимпиады-2012
Как Россию оставляли без медалей Олимпиады-2012
Как Скобрев работает у Плющенко
Как Скобрев работает у Плющенко
Сколько денег у Ронни О'Салливана? Он очень богат!
Сколько денег у Ронни О'Салливана? Он очень богат!
Жизнь Клишиной после рождения сына
Жизнь Клишиной после рождения сына
Звёзды российского волейбола сыграют на ЧМ-2022
Звёзды российского волейбола сыграют на ЧМ-2022
Самые уродливые трофеи в мировом спорте
Самые уродливые трофеи в мировом спорте
Что изменилось после скандала с Авериными на ОИ?
Что изменилось после скандала с Авериными на ОИ?
Кого ловили за триметазидин, как и Валиеву?
Кого ловили за триметазидин, как и Валиеву?
Как спортсмены сбегают из сборных во время ЧМ и ОИ
Как спортсмены сбегают из сборных во время ЧМ и ОИ
Самые невысокие спортсмены-чемпионы
Самые невысокие спортсмены-чемпионы
Самые необычные и дорогие купальники гимнасток
Самые необычные и дорогие купальники гимнасток
Россиян не пустили на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиян не пустили на ЧМ по лёгкой атлетике
Бомбы, гвозди и овцы: как срывали «Тур де Франс»
Бомбы, гвозди и овцы: как срывали «Тур де Франс»
Самые красивые девушки ЧМ по лёгкой атлетике
Самые красивые девушки ЧМ по лёгкой атлетике
Как спортсменки доказывали, что они женщины?
Как спортсменки доказывали, что они женщины?
Горячие фото пловчих и синхронисток из отпуска
Горячие фото пловчих и синхронисток из отпуска
© championat.com 2000–2022