«Карякин — красная тряпка для мирового шахматного сообщества». Интервью с Даниилом Дубовым

В субботу, 17 декабря, состоятся выборы президента Федерации шахмат России. Этот процесс почти всегда сопровождается яркой политической борьбой, и 2022 год исключением не стал. Действующий глава организации Андрей Филатов идёт на третий срок, а его единственным конкурентом является знаменитый Сергей Карякин, обильно критикующий действующее руководство.

«Чемпионат» обратился за интервью по теме выборов к известному российскому шахматисту Даниилу Дубову – чемпиону страны 2022 года.

«Хочется больше политического шахматного процесса»

– Даниил, скоро выборы президента ФШР. Кто фаворит?

– Думаю, вероятнее победа Филатова. Всё-таки Карякина публично поддержали одна-две региональные федерации. У него есть поддержка из мира спорта, но большинство шахматных людей – и гроссмейстеры, и чиновники – большого энтузиазма не продемонстрировали.

– Это правда, что вы в своё время отказались подписывать письмо в поддержку Филатова и даже долгое время не общались?

– Звучит слишком драматично, но на уровне фактов – да, правда.

– Почему так сложилось?

– Это было связано с недопониманием или конфликтом больше бытового характера. У меня не было претензий к главному тренеру сборной или главе ФШР. На деловом уровне всё было нормально. Человеческое недопонимание было, но устранилось, пускай даже спустя долгое время.

Андрей Филатов Фото: РИА Новости

– Если один чиновник будет работать три срока – это может свидетельствовать о застое?

– Может быть, так. Может быть, шахматы никому больше не нужны – это, конечно, более пессимистичная версия, но она тоже имеет право на существование. Вообще, для человека, который претендует на третий срок, у Филатова объективно хорошие результаты. Хотя хочется, чтобы было больше кандидатов, больше предвыборных программ, больше настоящего политического шахматного процесса. Его особо нет.

«ФШР не может изменить политическую картину мира»

– Исполнительный директор Марк Глуховский – один из главных объектов критики со стороны Карякина. Насколько видите обоснованными претензии к этому человеку из команды Филатова?

– Скажу, как есть. Марк – мой близкий товарищ, который сделал мне много добра. У меня к нему нет претензий ни по работе в ФШР, ни как к шеф-редактору журнала «64». То, о чём говорит Карякин, – это уже его какие-то расследования по финансовому благополучию или неблагополучию Глуховского. Я к нему в кошелёк не лез. Для меня он – приличный человек. Претензии Карякина, скорее, детективного рода. Он пытается сделать выводы из того, что Марк продаёт свою машину. Мне трудно комментировать эти умозаключения – насколько Карякин прав или нет.

– А в плане шахмат?

– Если мне нужна была встреча с представителями ФШР или какая-то разумная помощь – не столько финансовая, сколько человеческая, то всё это было. Если у Карякина другой опыт, то ему виднее. Возможно, это правда. Просто на основе своего опыта я эти претензии разделить не могу.

– Как и претензии к Филатову?

– Сейчас такое время, когда задачей спортивных федераций является возвращение на международную арену. Понятно, что проблем много, но эта проблема мне видится ключевой. Знаю, что при Филатове эта работа ведётся. Сейчас никто не мешает россиянам играть на международных турнирах под нейтральным флагом, а где-то и под российским. А вот сборные России нигде играть не могут. Это плохо и для шахматистов, и для престижа страны.

– Несколько важных турниров мы уже пропустили.

– Да, и шахматную Олимпиаду, и чемпионат мира. Хотелось бы увидеть подвижки в этом плане. Понятно, что глава ФШР не может изменить общую политическую картину мира, но чисто шахматную нужно пробовать сдвинуть. В том числе поэтому я бы предпочёл третий срок Филатова вместо первого срока Карякина.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

– С Карякиным отстранение наших шахматистов будет длительнее и масштабнее?

– Думаю, да. Карякин – вообще прецедент в своём роде. Чуть ли не единственный человек в истории шахмат, который был дисквалифицирован за свои политические взгляды. Тут не вопрос того, согласен я с ним или нет. Объективно, он сейчас персона нон грата и красная тряпка для международного шахматного сообщества. Его избрание стало бы плевком в лицо общественному мнению. В случае его избрания будет сделано всё, чтобы не играла сборная России, да и вообще российские шахматисты. Понятно, что у Карякина своё восприятие этой ситуации.

– Какое?

– Он считает, что он прав. Возможно, видит необходимым, чтобы шахматы развивались в первую очередь внутри страны или что-то такое. Это возможная позиция, просто я её не поддерживаю.

«Товарищеский матч с Эритреей и без меня отлично состоится»

– Как думаете, почему Карякина выдвинула кандидатом именно федерация шахмат Чеченской республики?

– Понятия не имею. Насколько знаю, Карякин туда ездил, проводил какие-то лекции, сеансы. Наверное, ему понравилось руководство этой федерации, а ей понравился Карякин. Я бы тут двойного дна не искал. Просто, чтобы баллотироваться на пост президента ФШР, необходимо выдвижение от одной из федераций. Понятно, что в такой ситуации ты идёшь к тем, с кем у тебя лучше отношения. Это естественно.

– Грищук сказал, что откажется иметь какие-либо дела с ФШР, если на выборах победит Карякин. Среди шахматистов такое мнение популярно?

– Я думаю, что позиция редкая. Большинство людей, которые разрывают связь с ФШР, делают это по политическим причинам. Им может быть уже не так важно, кто победит на этих выборах. Они выбирают нейтральный флаг или переходят в шахматные федерации других стран. Позиция Саши Грищука в чём-то уникальна, но я её скорее разделяю.

Александр Грищук Фото: РИА Новости

– Вы разорвёте отношения с ФШР, если победит Карякин?

– Тут расплывчатая формулировка. Что значит разорвать отношения? Играть в Суперфинале чемпионата страны при президенте ФШР я, наверное, не буду. Говорить, что я откажусь от выступлений за сборную России? Такое обязательство я бы давать не хотел. Если буду нужен, то, вероятно, приеду. Хотя при Карякине такой проблемы и не встанет. Товарищеский матч с Эритреей и без меня отлично состоится.

– У вас были мысли поменять шахматное гражданство, как это делают другие российские шахматисты в последнее время?

– Мысли были. Они в принципе есть. Это сложный этический момент. Я люблю свою страну, люблю выступать за сборную моей страны. Миллион раз играл за Россию – при разных обстоятельствах. Всегда исходил из того, что при любой возможности играть необходимо. Само собой, я бы предпочёл играть за сборную России, а не за любую другую, но вопрос в том, сколько этого ждать. Всё-таки век спортсмена не бесконечный. Пока и я, и, видимо, Саша Грищук готовы ждать. Работа ведётся, и хочется увидеть результат. При Карякине… Я не могу с уверенностью сказать, что в случае его победы я перейду в другую шахматную федерацию. Хотя вероятность этого, безусловно, возрастёт.

«Карякин меня поддержал, за что я ему благодарен»

– Насколько уместно говорить о конфликте Карякина с большинством российских шахматистов после февраля 2022-го?

– Мы написали письмо президенту страны. Ладно мне Карякин приписывает антироссийские взгляды, но письмо подписали люди, которые ему делали только хорошее, насколько я знаю. Его претензии вряд ли что-то потеряли бы, если бы он не указывал на нескольких близких ему людей. Само собой, я сейчас говорю не про себя. Если у него такая принципиальная позиция, то пускай. Имеет право, хотя с человеческой точки зрения для меня это выглядит странно.

– Когда вы последний раз общались с Карякиным?

– Разговаривали только при встрече. Последний раз я его видел вроде на турнире в Вейк-ан-Зее в январе. Тут, кстати, надо отметить, что в мире не нужно всё делить на чёрное и белое. Карякин меня поддержал на том турнире, за что я ему благодарен.

– О чём именно речь?

– Я тогда по совокупности причин отказался играть в маске. Считаю, что был прав, и для большинства профессионалов, мне кажется, это очевидно. Однако публично меня поддержало примерно полтора шахматиста, если вообще не один Карякин. Чисто по-человечески это ценю. Он озвучил то, что любому профессионалу очевидно, но, видимо, остальным было страшно об этом говорить. Мы в Вейк-ан-Зее провели партию, нормально общались.

– То есть между вами не было личного конфликта?

– Нет. Можно спросить у Карякина, допускаю, что у него другая точка зрения, но, насколько я помню, мы всегда нормально играли и обсуждали партии. Этому никогда не мешало то, что у нас разные позиции по ряду вопросов. Так что, если не ошибаюсь, в последний раз мы общались ещё до февраля. Как оно произошло бы сейчас – затрудняюсь ответить. Наверное, ни мне, ни ему это не нужно.