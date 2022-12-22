Российскую спортсменку лишили золота Олимпиады. Новая печальная история об Играх в Лондоне

Россия окончательно лишилась ещё одной золотой олимпийской медали Лондона-2012, уже седьмой по счёту. В этот раз без чемпионского титула осталась легкоатлетка Наталья Антюх, победившая на дистанции 400 метров с барьерами. Это будет уже вторая медаль Игр-2012, которую отберут у россиянки. Очередная печальная история для нашего спорта.

Чемпионка с дисквалификацией

Для Натальи Антюх Олимпиада в Лондоне стала настоящим триумфом. И дело не только в том, что на тот момент 31-летняя спортсменка завоевала две медали: личное золото в забеге на 400 метров с барьерами и командное серебро в эстафете 4x400 м с барьерами. Дело ещё и в том, что Олимпийские игры в Лондоне были для Натальи уж слишком долгожданными: последний раз на Олимпиаде она выступала в 2004 году, правда, в другой дисциплине, классическом беге на 400 метров, в Пекин-2008 спортсменка не отобралась.

Наталья Антюх на Играх в Лондоне Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В 2017 году Антюх завершила карьеру, и уже тогда случился первый неприятный сюрприз – у неё забрали серебро Лондона. Причиной стало уличение одной из участниц эстафеты Антонины Кривошапки в нарушении антидопинговых правил. В итоге Наталье пришлось отдать свою медаль.

Второй удар олимпийскую чемпионку ждал через три года. Весной 2020 года Антюх сама попала под подозрение. Основанием для предположения, что россиянка употребляла допинг, стали данные Московской антидопинговой лаборатории и доклад Ричарда Макларена. Разбирательства шли год, и в апреле 2021 года спортсменку официально признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Наталью отстранили на четыре года (срок дисквалификации отсчитывается с 7 апреля 2021 года), а её результаты в период с 30 июня 2013 года были аннулированы. Легкоатлетка подавала апелляцию в CAS, но результата это не принесло. По сути, даже несмотря на это, Антюх повезло – главная награда осталась при ней. Как оказалось, ненадолго.

Судьбоносная точка

Новый виток история Натальи получила в октябре 2022 года. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) перепроверил данные и на их основании аннулировал результаты спортсменки с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года, тем самым лишив легкоатлетку золота Лондона. Подавать апелляцию россиянка не стала.

В случае с Антюх правило по десятилетнему сроку давности дел не сработало. Связано это с тем, что расследование началось ещё до окончания периода. Да и предположительно допинговые дела срока давности не имеют.

Официально эта история завершилась 21 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Антюх золотой медали Олимпиады-2012. Теперь начнётся перераспределение наград: титул олимпийской чемпионки должен перейти к американке Лашинде Демус.

«Результат Натальи Антюх в беге на 400 м с барьерами среди женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне официально аннулирован. Теперь МОК может приступить к перераспределению медалей и обновлению базы данных», — говорится в официальном заявлении.

В копилке Натальи ещё остались две олимпийские медали, правда, с Игр-2004 года. Тогда она завоевала серебро в эстафете 4 по 400 метров и бронзу в забеге на 400 метров. Между тем золото Антюх стало седьмым золотом из восьми, отобранных на Олимпиаде-2012 у наших легкоатлетов. Сейчас единственной олимпийской чемпионкой осталась прыгунья в высоту Анна Чичерова. Всего же из-за допинговых историй Россия лишилась 16 из 22 медалей Лондона в лёгкой атлетике. Кажется, мрачнее страницы в истории нашего спорта уже не будет.