«Куда ты лезешь в политику?!» Призёра Олимпиады в Беларуси приговорили к 12 годам тюрьмы

В Беларуси вынесли приговор по делу пловчихи Александры Герасимени. Трёхкратного призёра Олимпийских игр приговорили к 12 годам лишения свободы. Подобное дело впервые было рассмотрено заочно.

Что же сделала известная белорусская спортсменка, чтобы в особом порядке получить столь суровое наказание?

Чемпионка мира, призёр двух Олимпиад

Своих первых успехов Александра Герасименя добилась в 2001 году, когда выиграла два золота на национальном чемпионате Беларуси. С тех пор молодую пловчиху стали привлекать к международным турнирам, она даже выиграла четыре бронзы на чемпионатах Европы в Берлине и Риесе. Однако в 2003 году белоруска была дисквалифицирована на два года за применение допинга.

После возвращения карьера спортсменки постепенно стала идти в гору, и в 2010 году она завоевала первое золото чемпионата Европы, а через год – первое золото чемпионата мира. На Олимпиаде-2012 Александра стала двукратным серебряным призёром. Копилку олимпийских медалей она пополнила через четыре года бронзой Рио. Помимо трёх наград с Олимпиады, в активе Герасимени четыре медали чемпионатов мира (2 – 1 – 1) и 14 медалей чемпионатов Европы (2 – 6 – 6). В 2019 году пловчиха завершила карьеру.

Александра Герасименя Фото: Jeff Gross/Getty Images

После ухода из спорта чемпионка создала свою школу плавания и стала развивать проект «Спорт-инклюзия», делающий спорт более доступным для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, Александра стала уделять больше времени семье: супругу пловцу Евгению Цуркину, в браке с которым состоит с 2017 года, и дочке Софии, родившейся в 2018 году.

«Я по жизни абсолютно аполитична»

В августе 2020 года Герасименя подписала открытое письмо представителей спортивной отрасли Беларуси с требованием признать выборы президента страны недействительными и выступала против действующей власти. После этого у спортсменки начались проблемы с собственной школой и регистрацией недавно приобретённой дачи. В октябре Александра покинула Беларусь и отправилась в Литву, где возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, работающий с белорусскими спортсменами, уехавшими из страны, и изучающим конфликтные ситуации в белорусском спорте. Фонд призывал к санкциям в отношении спорта и спортивных чиновников Беларуси.

«Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику?! Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай». Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика – то, что сейчас происходит», – объясняла свою позицию пловчиха.

В сентябре 2021-го на Родине на Герасименю завели уголовное дело по статье «Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»). Вместе с чемпионкой в нарушении этой же статьи обвинили и создателя Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина. Это дело стало первым с «заочным» рассмотрением в Беларуси.

Александра вместе с семьёй прожила в Вильнюсе недолго. Вскоре переехала в Киев, где оставалась до 25 февраля 2022 года. Затем пловчиха с родными отправилась в Варшаву. В апреле Герасименя покинула Белорусский фонд спортивной солидарности, заявив, что у неё возникли разногласия с основателем организации Александром Опейкиным. По словам спортсменки, она была не согласна с тем, что Опейкин стал превращаться в политолога.

Александра Герасименя Фото: Из личного архива

«Распространяли заведомо ложные сведения»

Суд по делу Герасимени и Опейкина состоялся 19 декабря 2021 года. Обоих приглашали на заседания в Минский городской суд, но они отказались. Слушания шли несколько дней в открытом и частично закрытом форматах, решение было оглашено 26 декабря. Основатели Белорусского фонда спортивной солидарности были признаны виновными.

«Герасименя и Опейкин создали не зарегистрированное на территории Беларуси объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности» и с августа 2020 года по 20 мая 2022 года через СМИ и интернет распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года», – приводит БЕЛТА формулировки с заседания суда.

В суде постановили, что Герасименя обращалась к представителям иностранных и международных организаций и просила ввести санкции в отношении НОК Беларуси, а также требовала отменить соревнования, которые должны были пройти на территории страны. Суд счёл, что именно из-за действий бывшей спортсменки в Беларуси были отменены чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по пятиборью и чемпионат Европы по велоспорту на треке. По мнению Генпрокуратуры, основатели Белорусского фонда спортивной солидарности причинили вред нацбезопасности Беларуси на более чем 800 тысяч белорусских рублей (около 20,6 млн российских рублей).

«Заочно можете меня даже расстрелять»

Герасименю приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии общего режима, Опейкина – к такому же сроку, но в колонии усиленного режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.

Помимо вынесения наказания по уголовному делу, суд утвердил иски от национальных федераций хоккея, пятиборья и велосипедного спорта, а также учреждения «Белспортзащита», отвечающего за проведение международных турниров в Беларуси. Теперь Герасименя и Опейкин должны выплатить 853 575 белорусских рублей 90 копеек (более 22 миллионов российских рублей).

Александра Герасименя Фото: Из личного арихва

В оплату иска пойдёт арестованное имущество Герасимени: денежные средства в сумме более $ 48,7 тыс. (около 3,3 млн российских рублей) на расчётном счёте в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартира и машино-место в Минске.

Пока наказание официально не вступило в силу, у Герасимени и Опейкина есть месяц, чтобы обжаловать решение в Верховном суде. Но, кажется, пловчиха делать этого не собирается.

«Почитали приговор, посмеялись и продолжили дальше праздновать. Как говорится, заочно вы меня можете даже расстрелять», – написала Александра в своих социальных сетях.