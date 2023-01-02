«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Самые мощные цитаты 2022 года

2022 год для российского спорта был разным: счастливым и печальным, спокойным и драматичным. Болельщики познали радость побед и горечь поражений, пережили боль отстранения и стали привыкать к внутрироссийским соревнованиям. Многие спортивные события сопровождались яркими улыбками или горючими слезами, но главное – яркими и искренними словами. Мы собрали для вас десять самых лучших цитат о российском спорте, и вам предстоит решить, какая из них стала самой знаковой в 2022 году.
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«Я играю за себя и за всех россиян». Медведев
2022 год начался с драматичного события в теннисе. В январе Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Россиянин второй год подряд пробрался на эту стадию турнира. В случае победы Медведев мог стать первой ракеткой мира. Однако этого не случилось. Даниил уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах, а после завершения матча, в котором трибуны откровенно болели против российского теннисиста и мешали ему, выдал пронзительный монолог.
«Я говорю о моментах, когда мальчик перестает мечтать. И сегодня был такой момент. Я не хочу говорить, почему именно. С этого момента я играю за себя самого, за свою семью, чтобы обеспечить её. За людей, которые верят в меня. И за всех россиян, потому что я чувствую их поддержку. Вот как я скажу. Если будет турнир на грунтовых кортах в Москве перед Открытым чемпионатом Франции или Уимблдоном, то я выступлю на нём, даже если пропущу турниры в Париже или Англии. Ребенок внутри меня перестал мечтать. Мальчик будет играть сам за себя. Вот и всё. Спасибо, что выслушали».
«Это потому, что я родилась в России». Ласицкене
Российские спортсмены в полной мере прочувствовали отстранение от международных стартов. Сложнее всего пришлось российским легкоатлетам. Они и так до этого с трудом попадали на международные старты, а теперь дорога на крупные турниры для них оказалась и вовсе закрытой. В июне не выдержала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Она написала открытое письмо главе МОК Томасу Баху, обвинив его в политизации спорта.
«Мистер Бах, меня зовут Мария Ласицкене. Я олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и всё дальше от атлетов и профессионального спорта в целом. Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.
Из последних семи лет суммарно я около четырёх не могла выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной… Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достаёт из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук».
«Запад должен перестать обвинять нас». Большунов
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в 2022 году подвергся серьёзному давлению из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках». Ряд стран внёс спортсмена в санкционный список, а некоторые иностранные лыжники сказали, что не хотят соревноваться с россиянином, апеллируя к его причастности к вооружённым силам России и поддержке действующей власти. В ноябре же Большунов дал пронзительное интервью норвежскому изданию, в котором призвал с пониманием относиться к нему и всем россиянам в нынешних геополитических условиях.
«Люди на Западе должны перестать во всём обвинять нас, россиян. Нам, напротив, нужна поддержка. Спорт – это мир, спорт должен объединять людей, и ничего больше», – объяснял Большунов норвежским журналистам.
«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева
Одним из главных скандалов 2022 года стала допинговая история российской фигуристки Камилы Валиевой. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что одна из допинг-проб спортсменки, взятая на чемпионате России в декабре, показала содержание запрещённого препарата. Несмотря на это, спортсменке разрешили выступить на Играх, и она сумела завоевать в командном турнире золото, которое, правда, так и не было вручено. Камила сложившуюся ситуацию не комментировала, но иносказательно выразила свои переживания в произвольной программе. И после первого её исполнения расплакалась.
«Просто нахлынуло. Я читала много хейта в свою сторону, в сторону тренеров… Ладно, оставим этот вопрос. Понятно, что в первый раз тяжелее вообще любую программу катать, ты её будто в первый раз проживаешь. А когда уже накатываешь, становится спокойнее. Ты всё равно выдаёшь эмоции, но становишься уже спокойнее. Я рада поделиться этим. Мнение болельщиков вообще не может поменять программу. Мне важно мнение только моих тренеров и окружающих меня людей, которые для меня авторитетнее. Я не цветочек, чтобы всем нравиться. И то цветочки не всем нравятся».
«Играем для болельщиков, которых нет». Карпин
Серьёзным вопросом для дискуссий в 2022 году в российском футболе стало введение Fan ID. Систему, которая отлично зарекомендовала себя на турнирах сборных, решили перенести на чемпионат России. Это привело к массовым бойкотам и сильному снижению посещаемости матчей, особенно на тех стадионах, где уже ввели Fan ID. Новую систему раскритиковали не только фанаты, но и многие футболисты и тренеры. Выразил свой скепсис по поводу этой идеи и наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.
«Кому это нужно, для чего это нужно, никто не объяснил. Законы принимаются, потом меняются. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает».
«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Трусова
Одной из главных драм всего 2022 года стало серебро фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка выиграла произвольную программу, став первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков на Олимпиаде. Однако этого не хватило, чтобы завоевать золотую медаль. Чемпионкой на китайском льду стала другая россиянка – Анна Щербакова. А у Трусовой после поражения случился настоящий нервный срыв: она долго плакала и кричала тренерам о том, что бросит фигурное катание.
«У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали», – в сердцах кричала Александра.
«То, как обращаются с русскими, несправедливо». Макларен
Отстранение России от большого спорта – главный лейтмотив 2022 года. Вероятно, он будет ключевым и в предстоящем году. Несмотря на печальную ситуацию в спорте и общую негативную позицию международных федераций по поводу возвращения россиян, порой пробиваются голоса тех, кто выступает в защиту наших спортсменов. В августе их неожиданно поддержал, казалось бы, главный противник российского спорта Ричард Макларен.
«То, как обращаются с русскими, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, ассоциации будут вынуждены разрешить им выступать на мировой арене», – заключил Макларен.
«Хейтеры, это ваш хлеб! Не подавитесь!» Слепышев
Для сборной России по хоккею Олимпиада завершилась разочарованием. Вопреки ожиданиям команда стала лишь второй, в финале проиграв сборной Финляндии. По ходу турнира болельщики и эксперты критиковали команду за не слишком яркую игру, что не особо нравилось хоккеистам. После финала не выдержал нападающий ЦСКА Антон Слепышев: он опубликовал в своих социальных сетях яростный пост в адрес тех, кто не поддерживал команду.
«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» – на эмоциях написал Слепышев.
«Могу называть лыжников сборной мешками». Устюгов
Российские лыжники, оставшиеся без Кубка мира, смогли привлечь внимание болельщиков и к Кубку России. Во многом это произошло из-за скандального противостояния Большунова и Устюгова, как на лыжне, так и вне её.
Устюгов, вернувшийся в гонки после долгой паузы, выиграл спринт на этапе национального турнира в Чусовом и выдал пламенную речь.
«Летом меня некоторые называли мешком»… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – заявил Устюгов.
Большунов после победы в следующей гонке ответил Сергею не менее дерзко:
«Ну что, мешки, сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это всё задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он подготовился именно к этому старту».
«Сейчас не время допускать россиян». Бах
Ключевым событием 2022 года стало отстранение России от международных стартов практически во всех видах спорта по политическим причинам. Ситуация началась в конце февраля и продолжается до сих пор. Главным инициатором отстранения стал Международный олимпийский комитет (МОК). Вот только глава организации Томас Бах никак не может дать хоть сколько-то внятное обоснование невозможности возвращения российских спортсменов.
«Мы ясно понимаем, что сейчас не время допускать россиян. Но наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты, даже если их страны находятся в состоянии конфликта. Соревнуются друг с другом израильтяне и палестинцы, армяне и азербайджанцы, спортсмены из Йемена и Саудовской Аравии. Соревнование только стран-единомышленников – не символ мира. Но сейчас не время допускать россиян», – путается Бах.
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