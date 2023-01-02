«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Самые мощные цитаты 2022 года

2022 год для российского спорта был разным: счастливым и печальным, спокойным и драматичным. Болельщики познали радость побед и горечь поражений, пережили боль отстранения и стали привыкать к внутрироссийским соревнованиям. Многие спортивные события сопровождались яркими улыбками или горючими слезами, но главное – яркими и искренними словами. Мы собрали для вас десять самых лучших цитат о российском спорте, и вам предстоит решить, какая из них стала самой знаковой в 2022 году.

Этот рейтинг, как и все прочие, создаёте вы, пользователи «Чемпионата». События по степени значимости распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.