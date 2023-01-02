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Главные цитаты о российском спорте в 2022 году: истерика Трусовой, лицемерие Баха, исповедь Большунова, логика Карпина

«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Самые мощные цитаты 2022 года
Татьяна Постникова
Главные цитаты о российском спорте в 2022 году
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Истерика Трусовой, лицемерие Баха, исповедь Большунова, логика Карпина — кто же говорил ярче всех остальных?

2022 год для российского спорта был разным: счастливым и печальным, спокойным и драматичным. Болельщики познали радость побед и горечь поражений, пережили боль отстранения и стали привыкать к внутрироссийским соревнованиям. Многие спортивные события сопровождались яркими улыбками или горючими слезами, но главное – яркими и искренними словами. Мы собрали для вас десять самых лучших цитат о российском спорте, и вам предстоит решить, какая из них стала самой знаковой в 2022 году.

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Главные цитаты о российском спорте в 2022 году
«Я играю за себя и за всех россиян». Медведев
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images
1 место

«Я играю за себя и за всех россиян». Медведев

2022 год начался с драматичного события в теннисе. В январе Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Россиянин второй год подряд пробрался на эту стадию турнира. В случае победы Медведев мог стать первой ракеткой мира. Однако этого не случилось. Даниил уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах, а после завершения матча, в котором трибуны откровенно болели против российского теннисиста и мешали ему, выдал пронзительный монолог.

«Я говорю о моментах, когда мальчик перестает мечтать. И сегодня был такой момент. Я не хочу говорить, почему именно. С этого момента я играю за себя самого, за свою семью, чтобы обеспечить её. За людей, которые верят в меня. И за всех россиян, потому что я чувствую их поддержку. Вот как я скажу. Если будет турнир на грунтовых кортах в Москве перед Открытым чемпионатом Франции или Уимблдоном, то я выступлю на нём, даже если пропущу турниры в Париже или Англии. Ребенок внутри меня перестал мечтать. Мальчик будет играть сам за себя. Вот и всё. Спасибо, что выслушали».

«Это потому, что я родилась в России». Ласицкене
Фото: РИА Новости
2 место

«Это потому, что я родилась в России». Ласицкене

Российские спортсмены в полной мере прочувствовали отстранение от международных стартов. Сложнее всего пришлось российским легкоатлетам. Они и так до этого с трудом попадали на международные старты, а теперь дорога на крупные турниры для них оказалась и вовсе закрытой. В июне не выдержала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Она написала открытое письмо главе МОК Томасу Баху, обвинив его в политизации спорта.

«Мистер Бах, меня зовут Мария Ласицкене. Я олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и всё дальше от атлетов и профессионального спорта в целом. Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коу не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России.

Из последних семи лет суммарно я около четырёх не могла выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной… Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достаёт из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук».

«Запад должен перестать обвинять нас». Большунов
Фото: РИА Новости
3 место

«Запад должен перестать обвинять нас». Большунов

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в 2022 году подвергся серьёзному давлению из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках». Ряд стран внёс спортсмена в санкционный список, а некоторые иностранные лыжники сказали, что не хотят соревноваться с россиянином, апеллируя к его причастности к вооружённым силам России и поддержке действующей власти. В ноябре же Большунов дал пронзительное интервью норвежскому изданию, в котором призвал с пониманием относиться к нему и всем россиянам в нынешних геополитических условиях.

«Люди на Западе должны перестать во всём обвинять нас, россиян. Нам, напротив, нужна поддержка. Спорт – это мир, спорт должен объединять людей, и ничего больше», – объяснял Большунов норвежским журналистам.

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева

Одним из главных скандалов 2022 года стала допинговая история российской фигуристки Камилы Валиевой. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что одна из допинг-проб спортсменки, взятая на чемпионате России в декабре, показала содержание запрещённого препарата. Несмотря на это, спортсменке разрешили выступить на Играх, и она сумела завоевать в командном турнире золото, которое, правда, так и не было вручено. Камила сложившуюся ситуацию не комментировала, но иносказательно выразила свои переживания в произвольной программе. И после первого её исполнения расплакалась.

«Просто нахлынуло. Я читала много хейта в свою сторону, в сторону тренеров… Ладно, оставим этот вопрос. Понятно, что в первый раз тяжелее вообще любую программу катать, ты её будто в первый раз проживаешь. А когда уже накатываешь, становится спокойнее. Ты всё равно выдаёшь эмоции, но становишься уже спокойнее. Я рада поделиться этим. Мнение болельщиков вообще не может поменять программу. Мне важно мнение только моих тренеров и окружающих меня людей, которые для меня авторитетнее. Я не цветочек, чтобы всем нравиться. И то цветочки не всем нравятся».

«Играем для болельщиков, которых нет». Карпин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

«Играем для болельщиков, которых нет». Карпин

Серьёзным вопросом для дискуссий в 2022 году в российском футболе стало введение Fan ID. Систему, которая отлично зарекомендовала себя на турнирах сборных, решили перенести на чемпионат России. Это привело к массовым бойкотам и сильному снижению посещаемости матчей, особенно на тех стадионах, где уже ввели Fan ID. Новую систему раскритиковали не только фанаты, но и многие футболисты и тренеры. Выразил свой скепсис по поводу этой идеи и наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.

«Кому это нужно, для чего это нужно, никто не объяснил. Законы принимаются, потом меняются. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает».

«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Трусова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Трусова

Одной из главных драм всего 2022 года стало серебро фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка выиграла произвольную программу, став первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков на Олимпиаде. Однако этого не хватило, чтобы завоевать золотую медаль. Чемпионкой на китайском льду стала другая россиянка – Анна Щербакова. А у Трусовой после поражения случился настоящий нервный срыв: она долго плакала и кричала тренерам о том, что бросит фигурное катание.

«У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали», – в сердцах кричала Александра.

«То, как обращаются с русскими, несправедливо»
Фото: РИА Новости
7 место

«То, как обращаются с русскими, несправедливо». Макларен

Отстранение России от большого спорта – главный лейтмотив 2022 года. Вероятно, он будет ключевым и в предстоящем году. Несмотря на печальную ситуацию в спорте и общую негативную позицию международных федераций по поводу возвращения россиян, порой пробиваются голоса тех, кто выступает в защиту наших спортсменов. В августе их неожиданно поддержал, казалось бы, главный противник российского спорта Ричард Макларен.

«То, как обращаются с русскими, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, ассоциации будут вынуждены разрешить им выступать на мировой арене», – заключил Макларен.

«Хейтеры, это ваш хлеб! Не подавитесь!» Слепышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

«Хейтеры, это ваш хлеб! Не подавитесь!» Слепышев

Для сборной России по хоккею Олимпиада завершилась разочарованием. Вопреки ожиданиям команда стала лишь второй, в финале проиграв сборной Финляндии. По ходу турнира болельщики и эксперты критиковали команду за не слишком яркую игру, что не особо нравилось хоккеистам. После финала не выдержал нападающий ЦСКА Антон Слепышев: он опубликовал в своих социальных сетях яростный пост в адрес тех, кто не поддерживал команду.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» – на эмоциях написал Слепышев.

«Могу называть лыжников сборной мешками». Устюгов
Фото: РИА Новости
9 место

«Могу называть лыжников сборной мешками». Устюгов

Российские лыжники, оставшиеся без Кубка мира, смогли привлечь внимание болельщиков и к Кубку России. Во многом это произошло из-за скандального противостояния Большунова и Устюгова, как на лыжне, так и вне её.

Устюгов, вернувшийся в гонки после долгой паузы, выиграл спринт на этапе национального турнира в Чусовом и выдал пламенную речь.

«Летом меня некоторые называли мешком»… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – заявил Устюгов.

Большунов после победы в следующей гонке ответил Сергею не менее дерзко:

«Ну что, мешки, сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это всё задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он подготовился именно к этому старту».

«Сейчас не время допускать россиян». Бах
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
10 место

«Сейчас не время допускать россиян». Бах

Ключевым событием 2022 года стало отстранение России от международных стартов практически во всех видах спорта по политическим причинам. Ситуация началась в конце февраля и продолжается до сих пор. Главным инициатором отстранения стал Международный олимпийский комитет (МОК). Вот только глава организации Томас Бах никак не может дать хоть сколько-то внятное обоснование невозможности возвращения российских спортсменов.

«Мы ясно понимаем, что сейчас не время допускать россиян. Но наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты, даже если их страны находятся в состоянии конфликта. Соревнуются друг с другом израильтяне и палестинцы, армяне и азербайджанцы, спортсмены из Йемена и Саудовской Аравии. Соревнование только стран-единомышленников – не символ мира. Но сейчас не время допускать россиян», – путается Бах.

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