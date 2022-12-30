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Главные события 2022 года в шахматах: победа Яна Непомнящего в турнире претендентов, отказ Карлсена играть за титул

Карлсен сдался, а Россия — в деле! Главные события 2022 года в шахматах
Александр Федяков
Главные события 2022 года в шахматах
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Шокирующий отказ Магнуса от чемпионства, победа Непомнящего в турнире претендентов, скандалы с Карякиным и Ниманном. Ух, горячий был год!

2022 год получился очень горячим для шахмат. Несмотря на то что титульный матч пройдёт только в 2023-м, событий было столько, что хватит сезона на три. Сначала Ян Непомнящий блестяще выиграл турнир претендентов, потом Магнус шокировал всех отказом от чемпионского матча, затем вообще бахнул мировой скандал с американцем Ниманном – якобы злым гением читерства.

А ведь было и отстранение Карякина, и перевыборы Дворковича, и странный инцидент с Карповым. Проще, пожалуй, сказать, чего в этом году не случилось.

Но что из этого многообразия больше всего запомнилось вам?

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Главные события 2022 года в шахматах
1 место

Победа Непомнящего в турнире претендентов

Летом 2022 года в Испании прошёл очередной турнир претендентов по шахматам. И на радость российским болельщикам его в блестящем стиле выиграл Ян Непомнящий. Участник чемпионского матча 2021 года одержал пять побед в 14 партиях и досрочно гарантировал себе первое место и путёвку в сражение за корону в 2023 году. Но важно было и второе место. На тот момент Магнус Карлсен уже грозился отказаться от матча за титул, и согласно регламенту, его должен был заменить экс-чемпион турнира претендентов. Счастливчиком, взобравшимся на вторую строчку, стал китаец Дин Лижэнь.

2 место

Скандальное отстранение Карякина из-за политики

Перед турниром претендентов в Мадриде разгорелся большой скандал. Одним из участников соревнования должен был стать россиянин Сергей Карякин, добравшийся до финала Кубка мира в 2021 году. Однако его отстранили от участия в международных турнирах на полгода из-за того, что он открыто поддержал проведение специальной военной операции на Украине.

Федерация шахмат России пыталась обжаловать решение ФИДЕ, но ничего не добилась. Карякина в списке участников заменил китаец Дин Лижэнь, который в итоге стал вторым и из-за отказа Карлсена пробился в чемпионский матч.

3 место

Щадящие санкции в отношении россиян от ФИДЕ

Весной 2022 года из-за известных всем политических событий российский спорт де-факто оказался в изоляции: международные федерации почти по всем видам спорта россиян отстранили. ФИДЕ тоже ввела свои санкции, но не такие радикальные: наши шахматисты могут играть во всех турнирах, кроме командных, и под нейтральным флагом. Главу ФИДЕ российского политика Аркадия Дворковича за это решение многие критиковали. Но, как бы то ни было, шахматисты, в отличие от многих других, на мировой арене выступают.

4 место

Противостояние Карлсена и Ниманна из-за читерства

Главный мировой шахматный скандал 2022 года – противостояние Карлсена и американца Ханса Ниманна. Норвежец на одном из турниров потерпел от молодого конкурента поражение, а потом взял и обвинил его в читерстве! После чего вообще отказался с ним играть из принципа. Мнения в шахматном мире разделились: далеко не все припоминали Ниманну старые грешки и соглашались с обвинительной аналитикой ведущего шахматного портала. Сам Ханс подал на Магнуса в суд и хочет получить астрономическую компенсацию в размере $ 100 млн. Похоже, самое интересное в этом сюжете ещё впереди.

5 место

Переизбрание Дворковича на пост президента ФИДЕ

Россию вытесняют из мирового спорта не только на уровне спортсменов, но и на уровне руководителей. Из-за санкций целый ряд российских функционеров потеряли свои посты в управляющих органах международных федераций. На этом фоне уверенная победа Аркадия Дворковича на выборах главы ФИДЕ – это что-то из ряда вон выходящее. И это при том, что российские шахматисты по-прежнему играют в международных турнирах, пусть и без флага.

6 место

Загадочный инцидент с Анатолием Карповым

В конце октября всех поклонников шахмат в России и в мире сильно напугал Анатолий Карпов. 12-й чемпион мира был экстренно госпитализирован в Москве, и по косвенным признакам можно было сказать, что произошло что-то очень серьёзное и очень неприятное. Что случилось на самом деле, никто, кроме приближённых Карпова, не знает. Версии есть самые разные: инсульт, нападение, тяжёлая форма коронавируса. Чемпион мира провёл под присмотром врачей около месяца. Но сейчас, похоже, всё в порядке.

7 место

Непомнящий в финале ЧМ по шахматам Фишера

Россиянин Ян Непомнящий будет играть за титул в 2023 году, но уже в конце 2022-го он мог стать чемпионом мира. Правда, по шахматам Фишера.

Главный турнир по необычной разновидности игры прошёл с большим размахом и собрал ведущих звёзд. В полуфинале Непомнящий взял и переиграл самого Магнуса Карлсена, но в решающей дуэли всё-таки дрогнул. Популярнейший американец Хикару Накамура затащил россиянина в излюбленные быстрые шахматы и там без видимого труда одолел.

8 место

Золотой дубль Карлсена в быстрых шахматах

В последние дни 2022 года из всех орудий бахнул Магнус Карлсен. Норвежец весной 2023-го сложит с себя полномочия в «классике», поэтому ему было важно побороться за «малую» корону в быстрых шахматах.

Карлсен выглядел великолепно: сначала выиграл чемпионат мира по рапиду, показав невероятное хладнокровие и оторвавшись от соперников в последнем туре, а через два дня стал чемпионом мира по блицу. По ходу турнира Магнус уступил Непомнящему, но это его не остановило. В итоге у могучего чемпиона очередной золотой дубль и рекордные 10 «скоростных» корон!

9 место

Внезапный отказ Карлсена защищать титул

В 2022 году Магнус Карлсен буквально шокировал поклонников шахмат, отказавшись в очередной раз защищать свой чемпионский титул. Ещё после поединка в Дубае норвежец говорил, что устал от изнурительной подготовки и не хочет больше играть в привычном всем формате. Карлсен договаривался с ФИДЕ об изменении регламента встречи, но ему не пошли навстречу. Впервые со времён Бобби Фишера чемпион мира по шахматам отдаст корону без боя. А сразятся за неё лучшие шахматисты турнира претендентов – 2022: российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский – Дин Лижэнь.

10 место

Поражение россиянок в турнире претенденток

В конце 2022 года в борьбу за право сыграть за мировую корону вступили сразу три россиянки. Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно играли в турнире претенденток. Увы, играли не слишком успешно. Для того чтобы пробиться в финал, нужно было выиграть два матча подряд, но это не удалось никому их наших соотечественниц. Всех их по сути остановила китаянка Тан Чжунъи. Турнир претенденток не закончен, но уже известно, что в матче за титул встретятся две китаянки. Россиянки же ждут следующего цикла.

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