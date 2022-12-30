Карлсен сдался, а Россия — в деле! Главные события 2022 года в шахматах

Шокирующий отказ Магнуса от чемпионства, победа Непомнящего в турнире претендентов, скандалы с Карякиным и Ниманном. Ух, горячий был год!

2022 год получился очень горячим для шахмат. Несмотря на то что титульный матч пройдёт только в 2023-м, событий было столько, что хватит сезона на три. Сначала Ян Непомнящий блестяще выиграл турнир претендентов, потом Магнус шокировал всех отказом от чемпионского матча, затем вообще бахнул мировой скандал с американцем Ниманном – якобы злым гением читерства.

А ведь было и отстранение Карякина, и перевыборы Дворковича, и странный инцидент с Карповым. Проще, пожалуй, сказать, чего в этом году не случилось.

Но что из этого многообразия больше всего запомнилось вам?

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