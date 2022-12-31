«Вы меня обокрали!» Главные поражения и разочарования российского спорта в 2022 году

Проигрыш хоккеистов в финале Олимпиады или кошмар в биатлонной эстафете? А может, невзрачная игра сборной России по футболу?

Главным разочарованием российского спорта в 2022 году, несомненно, стало отстранение россиян от международных соревнований. Но его мы оставляем за скобками – это общая беда наших атлетов почти во всех видах спорта.

Вспомним более конкретные и обидные моменты: поражение хоккеистов на Олимпиаде, промахи Латыпова, оставившие Россию без золота, дикое судейское решение по итогам боя Анкалаева. Ну и сборную России по футболу, которая не справилась с не самыми сильными азиатскими сборными.

А какая из этих историй для вас самая грустная и разочаровывающая?

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