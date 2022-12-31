«Вы меня обокрали!» Главные поражения и разочарования российского спорта в 2022 году

Главным разочарованием российского спорта в 2022 году, несомненно, стало отстранение россиян от международных соревнований. Но его мы оставляем за скобками – это общая беда наших атлетов почти во всех видах спорта.
Вспомним более конкретные и обидные моменты: поражение хоккеистов на Олимпиаде, промахи Латыпова, оставившие Россию без золота, дикое судейское решение по итогам боя Анкалаева. Ну и сборную России по футболу, которая не справилась с не самыми сильными азиатскими сборными.
А какая из этих историй для вас самая грустная и разочаровывающая?
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Российские хоккеисты проиграли финал Олимпиады
В 2022-м российские хоккеисты во второй раз в истории потерпели поражение в финале Олимпиады. В борьбе за золото России противостояла Финляндия.
Россияне открыли счёт в первом периоде, играя в большинстве, однако во второй трети финны счёт сравняли. В начале третьего периода наша сборная пропустила ещё одну шайбу и уже не смогла отыграться. Более того, в третьем периоде наши хоккеисты нанесли только три броска в чужой створ.
Биатлонисты упустили золото в эстафете на ОИ-2022
На Кубке мира сезона-2021/2022 мужская сборная России выигрывала медали в каждой эстафетной гонке, в которой принимала участие. И на Олимпийских играх – 2022 все ждали от наших парней очередного яркого успеха.
Халили, Логинов и Цветков на первых трёх этапах первыми передавали эстафету и постепенно увеличивали отрыв от преследователей. После лёжки Латыпова, который бежал на заключительном этапе, ближайший соперник и вовсе проигрывал россиянину минуту! Однако на последнем огневом рубеже Эдуард Латыпов не справился со стрельбой и ушёл на два штрафных круга. В итоге Россия осталась лишь с бронзой, и этот обидный результат многие восприняли как поражение – всё-таки золото Олимпиады было очень близко!
Теннисист Медведев проиграл в финале Australian Open
В финале Открытого чемпионата Австралии – 2022 Даниил Медведев потерпел обиднейшее поражение, уступив в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев вёл 2:0, и победа была близка, но Надаль зацепился за последний шанс и совершил великолепный камбэк! Он выиграл три сета подряд и одержал победу в мачте, который в общей сложности длился 5 часов 24 минуты.
Надаль, таким образом, завоевал рекордный 21-й «Шлем», а российский теннисист во второй раз подряд оступился в финале Australian Open.
Россию оставили без чемпионата мира по волейболу
Чемпионат мира по волейболу должен был стать самым масштабным спортивным событием, которое пройдёт в России в 2022 году. С августа по сентябрь матчи турнира должны были пройти в десяти российских городах.
Однако весной Административный совет FIVB принял решение, что подготовка и проведение турнира невозможны из-за ситуации на Украине. Чемпионат перенесли в Польшу и Словению. Сообщается, что на организацию турнира Россия потратила два миллиарда рублей, и возмещать их нашей стране никто не собирается. Учитывая, что чемпионат мира по волейболу проходит раз в четыре года, очень сложно сказать, когда у России ещё будет шанс принять турнир.
Петра Яна лишили победы в бою против Стерлинга
В апреле 2022 года российский боец Пётр Ян потерпел обиднейшее поражение от американца Алджамейна Стерлинга раздельным судейским решением. В поединке UFC за пояс в легчайшем весе один рефери отдал победу Яну, а двое других – американцу, с минимальным перевесом по ударам 48:47.
Результат первого раунда был спорным, второй и третий забрал Стерлинг. В четвёртом Ян перехватил инициативу, а также забрал пятый, чемпионский раунд. Всё шло к тому, что россиян должен победить, однако внезапно судьи отдали победу его сопернику. Сам Пётр не был согласен с результатом: «Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали! Я считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен рематч».
Анкалаев избил соперника, но ему не дали титул
В декабре 2022-го состоялся скандальный бой за титул UFC полутяжёлого дивизиона, в котором встретились россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. После 25 минут боя казалось, что победа в руках Анкалаева, он буквально избивал Яна! Однако судьи приняли просто шокирующее решение – ничья! Один судья отдал победу россиянину, другой поляку, а третий насчитал равенство. В итоге титул UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
Сборная России по футболу показала невзрачную игру
Из-за отстранения российских спортсменов от соревнований сборная России по футболу не могла играть в международных турнирах. И речь не только о чемпионате мира, на который наша команда даже не успела отобраться.
В итоге дружина Валерия Карпина, которую сильно обновили и пополнили молодыми игроками, осенью провела три матча со сборными из стран-республик бывшего СССР: Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Учитывая уровень соперников, и игра, и результат получились невзрачными. Сборная России обыграла лишь киргизов, которые занимают место в конце первой сотни мирового рейтинга, а с таджиками и узбеками сыграла 0:0.
Лыжнице Непряевой не хватило 0,1 секунды до медали!
Самая драматичная гонка лыжного турнира на Олимпиаде-2022 для россиян – женская разделка на 10 км, в которой Наталья Непряева в борьбе за бронзовую медаль проиграла мизерные 0,1 секунды финке Кристе Пярмякоски!
За полтора километра до финиша россиянка уступала Пярмякоски 10 секунд. Наталья сокращала отставание, выдала великолепный финиш, но всё-таки не смогла опередить финскую лыжницу и стала только четвёртой. Впрочем, в других гонках Игр она завоевала три медали, включая одно золото.
Биатлонист Цветков остался с «деревянными» медалями
Максим Цветков буквально запрыгнул в последний вагон олимпийского поезда: он поехал в Пекин, несмотря на то что начинал сезон на Кубке России. Личная медаль могла бы стать прекрасным завершением этой истории, однако на Олимпиаде Цветков дважды останавливался в шаге от пьедестала.
В индивидуальной гонке у него были все шансы завоевать золото, однако он допустил обиднейший промах последним выстрелом и финишировал четвёртым, до бронзы ему не хватило 3,8 секунды. Драматично для Максима завершился и спринт. Цветков не допустил ни одного промаха, но и здесь удача была не на его стороне: он отстал от третьего места лишь на 1,7 секунды!
Team Spirit сразу вылетела с The International 2022
Российская команда Team Spirit практически сразу вылетела с турнира The International – 2022, проиграв коллективу BOOM Esports из Юго-Восточной Азии в первом раунде нижней сетки. Поражение стало сенсацией, поскольку наша команда считалась одним из фаворитов. Но чемпионы мира 2021 года по Dota 2 в итоге смотрели на решающие матчи со стороны и заняли лишь 13–16-е места.
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