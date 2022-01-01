Главные спортивные события 2023 года. Куда пустят Россию?

Пожалуй, никогда прежде российский спорт не оказывался на пороге столь туманного сезона, как сейчас. Ровно год назад наши атлеты и болельщики прекрасно понимали, к каким турнирам им нужно готовиться. А сейчас, в январе 2023-го, всё намного сложнее. Мы по-прежнему надеемся, что нас вернут на международные старты, хотя очевидных предпосылок к этому пока нет. Кто-то уже не надеется, а действует: по тем же футболистам пока вообще ничего не понятно: может, через пару месяцев сборная вообще будет играть в Азии.

Тем не менее ключевые турниры года обозначить можно. А пройдут ли они с нашими спортсменами или без них – будем разбираться уже по ходу.

Теннис. Australian Open (16–29 января)

Первый большой турнир года, где российские спортсмены точно будут. Конечно, все мы ждём, когда же прорвёт Даниила Медведева, который вот уже два раза подряд выходил в финал, но оба раза, к сожалению, уступал. Может быть, с третьего раза у лучшего нашего теннисиста последних лет всё получится?

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Бокс. Бетербиев — Ярд (28 января)

Российский боксёр Артур Бетербиев будет проводить защиту титула чемпиона мира в полутяжёлом весе сразу по трём версиям (WBC, IBF и WBO). Немного смущает одно: Артур, скорее всего, выйдет на ринг под флагом Канады, где проживает на протяжении почти десяти лет. Только так ему разрешают выступать в титульных поединках в текущей геополитической обстановке.

В январе также стоит обратить внимание на Кубок Первого канала по фигурному катанию, где будут все наши звёзды, и на ралли «Дакар», где, к сожалению, не выступит «КАМАЗ-мастер», но будут три россиянина с лицензиями других стран.

UFC. Махачев — Волкановски (12 февраля)

А вот и главный бой первой половины 2023 года! На турнире UFC 284 сойдутся два лучших бойца мира, согласно рейтингу вне зависимости от веса. Чемпион в лёгком весе россиянин Ислам Махачев попытается сбросить с первой позиции чемпиона в полулёгком Александра Волкановски, представляющего Австралию. Даже страшно представить, насколько крутое зрелище нас ждёт!

Биатлон. Чемпионат мира (8–19 февраля)

А вот этот турнир точно пройдёт без участия российских спортсменов. Но уровень конкуренции в мировом биатлоне сейчас таков, что гонки будут крайне интересными. А ещё в этом сезоне появилась новая интрига: вынесет ли всех биатлонисток экс-лыжница Анамария Лампич с её феноменальной скоростью?

В феврале можно будет также посмотреть, как норвежцы раскатывают всех на чемпионате мира по лыжам, увидеть Матч звёзд баскетбольной Лиги ВТБ и насладиться новым боем Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.

Лыжные гонки. Чемпионат России (18–26 марта)

Кульминация всех страстей, кипящих с декабря в российских лыжах. Однозначно тут и Большунов с Устюговым снова будут рубиться за золото – это теперь дело чести. И этот турнир определённо зрителям покажут!

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Фигурное катание. Чемпионат мира (20–26 марта)

Как там мир фигурного катания живёт без России? Узнаем на чемпионате мира в Японии. Да, пожалуй, смотреть женское одиночное катание будет не так уж интересно, потому что все звёзды в этот момент будут в России, но во всех остальных дисциплинах можно будет насладиться мировым уровнем.

В марте стартуют сезон Формулы-1 и отборочный цикл футбольного Евро. Также пройдут решающие гонки чемпионата России и Кубка Содружества по биатлону. А внимание поклонников фигурного катания будет обращено на финал Гран-при России.

Шахматы. Матч за титул чемпиона мира (7–30 апреля)

В шахматах российские спортсмены спокойно выступают на международных турнирах (тьфу-тьфу), пусть и без флага. Поэтому Ян Непомнящий может спокойно готовиться к великой битве с китайцем Дином Лижэнем. Увы, Магнус Карлсен отказался от короны сам, и взять реванш не выйдет. Но тем больше шансов у Яна забрать наконец титул, которого у России не было с 2006-го.

В апреле также состоятся финал Кубка Гагарина по хоккею, чемпионат мира по снукеру и, вероятно, пройдёт очередной бой Петра Яна, которому надо реабилитироваться за 2022-й.

Хоккей. Чемпионат мира (12–28 мая)

Увы, сборную России вряд ли допустят на главный турнир года. Но поклонники хоккея его всё равно не пропустят. Там точно будет на кого посмотреть.

Теннис. «Ролан Гаррос» (28 мая — 11 июня)

Ещё один турнир «Большого шлема», на который россиян, скорее всего, пустят. Да, у наших теннисистов с Открытым чемпионатом Франции отношения не такие тёплые, как с турниром в Австралии – в последние годы Рублёв и Медведев тормозили на стадии четвертьфинала. Но надо же прерывать эту традицию!

В мае не забываем про развязку чемпионата России по футболу и финал Лиги Европы. Также нас, скорее всего, будет ждать большой бокс. Есть шансы, что Бетербиев выйдет на ринг с Биволом или Усиком. Пропустить такое противостояние нельзя.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

Футбол. Финал Лиги чемпионов (10 июня)

Эх, наших клубов там не было и в этот раз точно не будет – тут уж санкции лишь подчёркивают очевидное. Но нет никаких сомнений, что летним вечером телевизоры по всей стране будут включены. Ради красивого футбола.

В июне также смотрим финалы футбольной Лиги наций и Кубка России и большой баскетбол – финалы НБА и Лиги ВТБ. Естественно, следим за россиянами в финале Кубка Стэнли. А ещё ждём вторую защиту титула от Ислама Махачева.

Теннис. Уимблдон (3–16 июля)

За полгода до британского турнира главная интрига – а пустят ли на него российских теннисистов? В 2022-м вот не пустили, но, как бы извиняясь, рейтинговые очки никому за него начислять не стали. Может быть, проще позволить россиянам сыграть, а не придумывать хитрые схемы?

Поклонники ралли-рейдов будут рады, что дождались «Шёлковый путь», а поклонники водных видов спорта – чемпионат мира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (19–27 августа)

Шутка или нет, но российских легкоатлетов обещают освободить из-под дополнительных санкций уже в марте-апреле 2023-го. Кто знает, может, к этому времени и рекомендации МОК по недопуску наших спортсменов на международные турниры будут отменены. Пока у российских легкоатлетов есть хотя бы небольшой шанс пробиться на чемпионат мира, в него надо верить. Ласицкене, Шубенков, Сидорова и другие заслуживают это право.

Волейбол. Чемпионаты Европы (15 августа — 16 сентября)

В 2022-м Россию лишили чемпионата мира, в 2023-м – оставили без участия в чемпионатах Европы, и женском, и мужском. Для одной из сильнейших волейбольных держав мира это, безусловно, большой удар. Как ни больно признавать, турниры пройдут без нас. И без нас там будет горячо.

Иван Яковлев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Баскетбол. Чемпионат мира (25 августа — 10 сентября)

Вот и ещё один классный турнир без сборной России. Результаты нашей сборной в квалификации аннулировали, и команда на ЧМ-2023 просто не пробилась. А жаль, ведь могли и пошуметь на главном старте!

Теннис. US Open (28 августа — 10 сентября)

Ещё один турнир «Большого шлема», который привлечёт внимание российских болельщиков. Если наших теннисистов в США пустят, конечно. В прошлом году проблем с этим не было, но кто знает, что будет через восемь месяцев.

Киберспорт. The International (август — октябрь)

В киберспорте благо пока обходится без жёстких санкций. Российские игроки наверняка приедут и на главное событие года, чтобы бороться за трофей, славу и миллионы долларов призовых. В 2021-м лучшей в Dota 2 стала наша команда Team Spirit, но в 2022-м чемпионы пали в первом раунде. Будет ли реванш?

Также в конце лета стартует новый футбольный сезон в России и пройдёт чемпионат мира по художественной гимнастике.

Регби. Чемпионат мира (8 сентября — 21 октября)

Если вы захотите отвлечься от политики в спорте и посмотреть на чистое зрелище, то осенью включайте чемпионат мира по регби. Россия, даже если и пробилась бы на турнир, как это было в 2019-м, в число фаворитов не входила бы, если сказать мягко. Поэтому можно спокойно смотреть на классный силовой вид спорта и не сожалеть в духе: «А вот наши бы тут зажгли».

Ещё в сентябре стартуют чемпионат мира по спортивной гимнастике и Азиатские игры. Мало ли. Пока просто запомним этот факт.

Гандбол. Чемпионат мира, женщины (30 ноября — 17 декабря)

Сборная России по гандболу – одна из лучших команд мира, и представить чемпионат мира без неё как-то сложно. В гандболе к нам относятся не так уж плохо, поэтому хочется верить, что Россия на ЧМ ещё может выступать. Да, в европейской квалификации нас нет, но у организаторов есть туз в рукаве – уайлд-кард на турнир. Может быть, он будет разыгран нам на пользу?

Женская сборная России по гандболу Фото: rushandball.ru

Хоккей. Кубок Первого канала (декабрь)

Наверное, главный турнир года для сборной России по хоккею. Если ситуация в мире спорта не изменится, то играть снова будем с соседями. Но какой-то шанс, что через год к нам в гости приедут и более сильные сборные, всё же есть.

А вообще ноябрь и декабрь – это старт нового сезона в зимних видах спорта. Будут ли биатлонисты, лыжники и фигуристы по-прежнему вариться в российском котле или им позволят выступать на международных турнирах, как раз и станет понятно по ходу наступившего 2023 года.