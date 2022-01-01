«Когда-нибудь я умру, но буду счастлив». Ушедший год забрал королей спорта

Ушедший 2022 год забрал с собой многих легенд мирового и российского спорта. Больше нет с нами таких легендарных людей, как Пеле, Билл Расселл, Георгий Ярцев, Ник Боллетьери, Александр Горшков и многих других.

Их уже не вернёшь, но память о них останется навсегда.

«Когда-нибудь я умру, но буду счастлив»

29 декабря от онкологического заболевания скончался Король футбола Пеле.

Великому бразильцу было 82 года.

«Когда-нибудь я умру, но буду счастлив, потому что старался изо всех сил. Мой спорт позволил мне сделать так много. Потому что футбол – главная игра в жизни. На самом деле Пеле никогда не умрёт. Пеле будет продолжаться вечно».

«Обязательства отличают тех, кто живёт мечтой, от тех, кто живёт своей жизнью»

31 июля скончался самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл. Это великий центровой «Бостон Селтикс», который 11 раз становился чемпионом НБА, становился олимпийским чемпионом. В соперниках у него были величайшие баскетболисты эпохи, а лучшим становился Расселл.

Билл Расселл Фото: Ricardo B. Brazziell-Pool/Getty Images

«Обязательства отличают тех, кто живёт своей мечтой, от тех, кто живёт своей жизнью, жалея о потерянных ими возможностях. Идея моей игры не в том, чтобы блокировать каждый бросок соперника. Идея в том, чтобы заставить оппонента поверить, что вы можете заблокировать каждый его бросок».

«Для каждого этапа пути своё счастье»

17 ноября ушёл из жизни великий фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. В паре с Людмилой Пахомовой он превратил танцы на льду в настоящее искусство. За год до великой победы в Инсбруке врачи спасли Горшкову жизнь, диагностировав повреждение лёгочной артерии.

«Вся жизнь моя связана со льдом. Все яркие эмоции там. Но мне не нравятся вопросы «Какая медаль дороже всего?», «Какой момент самый счастливый?». Думаю, не бывает этого «самого счастливого». Для каждого этапа пути своё счастье».

«В шахматной борьбе нередко переплетается самое высокое и самое низкое»

7 мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер планеты Юрий Авербах, человек удивительной судьбы, пропустивший через себя многие выдающиеся события шахматного мира двух веков! Он ездил в Португалию, чтобы расследовать загадочную гибель Александра Алехина; он подбирался к борьбе за титул чемпиона мира в середине 50-х; он был главным арбитром великих битв за корону между Карповым и Каспаровым (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата»).

Юрий Авербах Фото: РИА Новости

«Сыграв партию, вне зависимости от её результата, старайтесь критически разобраться в том, что произошло на доске. Самокритичный разбор партий – лучший способ совершенствования. Стремитесь быть настоящим спортсменом: не ликуйте выигрывая и не отчаивайтесь при поражении. Помните, что в следующей партии всё может быть наоборот. В шахматной борьбе нередко переплетается самое высокое и самое низкое».

«Всегда найдётся тот, кто захочет тебя превзойти»

3 января в Сиднее скончался великий советский легкоатлет, единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.

«Для меня тренировки были «фаном», если говорить современным языком. Я испытывал удовольствие от того, что грузил себя каждый день. И не надоедало. Меня никто не заставлял, даже тренерские планы не были откровением. Я всегда знал, чего хочу. Был уверен в себе. И ещё — был воспитан на правильных книжках. А там рецепт великих побед был очень прост: надо работать каждый день. Я это правило принял на всю жизнь, потому что всегда найдётся тот, кто захочет тебя превзойти. Ещё один Санеев».

«Я учил людей играть в теннис. Правда, правил не знал»

4 декабря мир потерял великого теннисного тренера Ника Боллетьери. Самый влиятельный наставник планеты, который стал таковым без малейших профессиональных навыков. В его академии воспитывались Андре Агасси, Мария Шарапова, Анна Курникова, Борис Беккер, Джим Курье, Мартина Хингис, Моника Селеш, Винус и Серена Уильямс и многие другие знаменитые теннисисты.

Ник Боллетьери Фото: Getty Images

«Я учился на юрфаке университета Майами. Мне не хватало денег на бензин, к тому же я был женат и у меня был сын. Вот я и начал учить людей играть в теннис. Правда, сам я тогда даже правил не знал».

«Мне не нужны медали и почести»

22 октября в 78 лет умер Дитрих Матешиц – создатель империи энергетиков «Ред Булл», которая имеет непосредственное отношение к спорту. И не только к Формуле-1 и футболу, а также ко многим экстремальным проектам, привлекающим молодёжь. Великий человек просто фонтанировал идеями, но проиграл главную битву в жизни.

«Я самокритичен и, на самом деле, главное, чтобы я сам был доволен собой. Мне не нужны медали и почести».

«У меня за весь сезон не случилось ни одного конфликта»

15 июля на 75-м году жизни умер Георгий Ярцев – знаменитый нападающий и тренер московского «Спартака» и сборной России. Его «пионеротряд» из 1996 года – настоящее явление в российском футболе.

Георгий Ярцев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Главной задачей было наиграть молодой состав. И при этом мне было сказано: Георгий Александрович, будет здорово, если «Спартак» по итогам сезона останется в Европе. О Лиге чемпионов мы и не мечтали – «Алания» тогда была очень сильна и мотивирована. Но в Кубок УЕФА попасть хотелось – мальчишек надо было обкатать в европейских турнирах. Это потом мы уже замахнулись на звание чемпиона – аппетит приходит во время еды. Я видел, что игра стала выстраиваться. Ребята старались через командный футбол проявить себя. Они были очень дружны. У меня за весь сезон не случилось ни одного конфликта, ни одного негативного случая. Никто даже на тренировку ни разу не опоздал!»

«Тренер, помню, посмотрел на меня с сожалением»

Гениальный советский боксёр Борис Лагутин скончался 4 сентября. Двукратному олимпийскому чемпиону было 84 года. Он побеждал на Олимпиадах в 1964-м и 1968-м, причём второй раз сделал это, будучи ветераном по меркам советского спорта.

«В бокс я пришёл совершенно случайно. Мы с приятелем остановились у объявления, в котором сообщалось о записи в секцию бокса техникума. С этого всё и началось. Правда, условий для занятий особых не было. С трудом осваивали мы азбуку бокса, которая казалась однообразной и нудной. Через месяц кто-то из ребят предложил пойти в клуб «Крылья Советов». Тренер, помню, посмотрел на меня с сожалением – мол, «ни с чем пирожок!» А потом безнадёжно махнул рукой – дескать, ладно, пусть ходит».

Борис Лагутин Фото: РИА Новости

«К весне, когда больные туберкулёзом обычно умирают, я начала поправляться»

Знаменитая советская лыжница Алевтина Колчина скончалась 1 марта. Ей был 91 год. Она была из той плеяды советских лыжников, которые ворвались на мировую арену со скоростью ракеты и не уступали первенство никому. Алевтина Павловна за свою карьеру успела стать олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой СССР.

«Каждый день ко мне в санчасть приходила бабушка и приносила тёплый жир. Превозмогая отвращение, я запихивала его в себя по чайной ложке. Что это был за жир, она мне так и не рассказала. Но к весне, когда больные туберкулёзом обычно умирают, я вдруг начала поправляться. В мае 45-го, едва кончилась война, на всю Пермскую область выделили одну путёвку в детский санаторий в Евпаторию. И меня повезли лечиться к морю. Два месяца там провела. Приехала домой – опять к доктору. Слушал он меня фонендоскопом, слушал и радостно сообщил: «Вылечили тебя, дочка! Здоровенькая ты теперь».