Истории, которые приводят в бешенство. Главные скандалы российского спорта в 2022 году

2022 год в нашем спорте был полон скандалов. Оно и неудивительно: политическая обстановка тому способствовала. Российских спортсменов охотно изгоняли по политическим мотивам, а некоторые истории вообще приводят в бешенство: например, отстранение паралимпийцев за день до старта Игр.
Впрочем, были и более локальные истории. Поклонники футбола по-прежнему бойкотируют Fan ID, а зрители волейбола ещё помнят «обезьяну» Воронкова.
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Российских паралимпийцев выгнали из Пекина
Из-за ситуации на Украине российских паралимпийцев буквально выгнали с Паралимпиады-2022. Когда команда уже приехала в Пекин на соревнования, Международный паралимпийский комитет (МПК) принял скандальное решение об отстранении сборных России и Беларуси. Изначально россиян допустили до соревнований в нейтральном статусе, без флага и гимна, без учёта наград в общекомандном зачёте, однако отдельные команды заявили об отказе соревноваться с нашими спортсменами, и тогда МПК отменил своё решение и запретил россиянам и белорусам участвовать в Паралимпиаде.
Допинг-история вокруг Валиевой на Олимпиаде
Допинговый скандал вокруг 15-летней Камилы Валиевой стал одной из самых обсуждаемых тем Олимпиады-2022 в Пекине. Наша фигуристка приехала в Китай в статусе фаворита и блестяще выступила в командном турнире. Однако перед началом женского личного турнира прогремела новость: стало известно, что на декабрьском чемпионате России фигуристка сдала положительную допинг-пробу. Юная Валиева не справилась с жесточайшим прессингом, скандал с допингом окончательно лишил нашу фигуристку сил, и она уже не смогла показать свой высокий уровень на китайском льду.
Валиеву временно отстраняли, спорили о её невиновности, задавали провокационные вопросы. Сейчас дело Валиевой продолжается, так как в CAS до сих пор не вынесли окончательный вердикт. От него зависит, лишится ли сборная России золотых медалей в командном турнире или нет.
МОК проигнорировал заслуги гимнасток из России и СССР
После отстранения россиян от международных соревнований в МОК буквально решили «забыть» об успехах советских и российских спортсменов. В социальных сетях МОК был опубликован ролик, в котором рассказывалось об эволюции женской спортивной гимнастики. И спортсменок из СССР и России в ролике не оказалось! В видео были включены нарезки выступлений гимнасток на Олимпийских играх с 1956 по 2008 год, а за этот период наши гимнастки выиграли 40% всех олимпийских наград! Несмотря на это, ни для одной из представительниц нашего спорта в этом ролике места не нашлось.
Скандальное изгнание лыжников с Кубка мира
FIS вполне могла стать одной из федераций, не отстранивших россиян от международных соревнований весной 2022 года. Однако сдалась под беспрецедентным давлением норвежцев. На этапе Кубка мира в Драммене хозяева просто продавили решение об отстранении россиян. В довершение всего вандалы раскрасили вакс-грузовик нашей сборной в цвета украинского флага. Наши лыжники до последнего надеялись, что им всё-таки позволят выйти на старт, но в итоге всей команде пришлось возвращаться домой.
Введение системы FanID в российском футболе
Многие футбольные болельщики жёстко отреагировали на введение в российском футболе системы FanID: для похода на футбол теперь необходима идентификация личности. По задумке карта болельщика необходима для «повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах». Но фанаты восприняли новость негативно и объявили бойкоты, отказавшись от посещения матчей до тех пор, пока закон не будет отменён. Против новой системы высказывались многие известные футболисты и тренеры. А посещаемость матчей чемпионата России заметно упала.
Недопуск российских теннисистов до Уимблдона
Ещё весной постановлением семи главных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и четырёх турниров «Большого шлема» – было принято решение о допуске российских спортсменов до международных турниров и их выступлениях в нейтральном статусе. Однако организаторы Уимблдона-2022 всё-таки отстранили от участия теннисистов России и Беларуси, среди которых оказались сразу два игрока из топ-10 – Медведев и Рублёв. При этом неожиданным стал и вердикт ATP и WTA, которые решили, что не будут разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне из-за недопуска россиян.
Дисквалификация гимнаста Куляка за символ «Z»
Чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию вручения медалей с буквой «Z» на груди. Дисциплинарная комиссия международной федерации приняла решение наказать россиянина: его дисквалифицировали на год, а также обязали вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере $ 500.
Политическое отстранение шахматиста Карякина
Шахматы – один из немногих видов спорта, в которых россияне продолжают выступать. Однако и здесь не обошлось без скандала. Летом в Мадриде проходил шахматный турнир претендентов, в котором должны были сыграть два россиянина – Ян Непомнящий и Сергей Карякин. Однако за несколько месяцев до начала турнира ФИДЕ отстранила Карякина из-за его политических высказываний. Всё дело в том, что в конце февраля Сергей выразил свою политическую позицию и поддержал действия российских властей, объявивших о начале спецоперации на Украине. Комиссия ФИДЕ отреагировала на эти действия россиянина и дисквалифицировала его на полгода.
Польские футболисты отказались играть с Россией
Сборная России по футболу, разумеется, хотела отобраться на чемпионат мира, однако после политических событий, развернувшихся в феврале, столкнулась с неожиданной проблемой. Поляки, с которыми россияне должны были встретиться в стыковом матче, объявили, что не будут играть с нашей сборной. Тогда хотелось верить, что это обернётся техническим поражением Польши, но современная реальность сурова: от турнира отстранили сборную России.
А во время финального матча стыкового турнира со сборной Швеции польские фанаты с трибун кричали оскорбления в адрес России. В соцсетях распространилось видео, на котором поляки скандируют «Ruskakurwa».
Истерика фигуристки Трусовой на Олимпиаде
После объявления результатов в женском фигурном катании на Олимпиаде-2022 у Александры Трусовой, занявшей второе место, началась настоящая истерика. В произвольной программе она прыгнула пять четверных, что стало абсолютным рекордом Олимпийских игр, но даже с таким результатом она осталась с серебром. В трансляцию попал момент, как сквозь слёзы Трусова кричала: «Ненавижу! Никогда в жизни не вернусь на лёд! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это!» Спортсменка даже отказывалась идти на награждение и повторяла, что ненавидит этот спорт: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт». Уже осенью Трусова ушла от Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской.
Расистское оскорбление от тренера в нашем волейболе
В решающем матче финальной серии чемпионата России по волейболу тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков во время тайм-аута оскорбил соперницу – темнокожую кубинку Айламу Монтальво из «Уралочки». Давая указания волейболистке своей команды, он сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Этот скандальный момент попал в телетрансляцию и мгновенно разлетелся по социальным сетям и спортивным СМИ.
Ни тренер, ни «Локомотив» не сочли нужным сразу извиниться за расистское высказывание. В итоге Воронков получил жёсткое наказание: за оскорбительное слово он схлопотал от ВФВ двухлетнюю дисквалификацию.
Арест американской баскетболистки Грайнер
В феврале 2022 года у возвращавшейся из США в Россию баскетболистки екатеринбургского УГМК Бриттни Грайнер сотрудники таможни аэропорта «Шереметьево» обнаружили курительные смеси, содержащие наркотические вещества. Двукратная олимпийская чемпионка получила девять лет тюрьмы и штраф в 1 млн. рублей за контрабанду наркотиков. В итоге дело приобрело политический характер, и в декабре Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, который был осуждён в США на 25 лет за продажу оружия.
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