Истории, которые приводят в бешенство. Главные скандалы российского спорта в 2022 году

2022 год в нашем спорте был полон скандалов. Оно и неудивительно: политическая обстановка тому способствовала. Российских спортсменов охотно изгоняли по политическим мотивам, а некоторые истории вообще приводят в бешенство: например, отстранение паралимпийцев за день до старта Игр.

Впрочем, были и более локальные истории. Поклонники футбола по-прежнему бойкотируют Fan ID, а зрители волейбола ещё помнят «обезьяну» Воронкова.

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