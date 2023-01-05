«Это не превзойти». Один из величайших моментов в истории спорта неожиданно… в дартсе!

2023 год начался с одного из величайших моментов в истории спорта.

Яркое событие произошло в, казалось бы, не самом популярном и не самом заметном для России дартсе.

Англичанин Майкл Смит и голландец Майкл ван Гервен в финале чемпионата мира сделали то, что в каком-то смысле затмевает даже невероятный финал футбольного ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

Непобедимый ван Гервен

Чемпионат мира – 2022 по дартсу проходил в Лондоне с 15 декабря по 3 января. В финал вышли Майкл Смит и Майкл ван Гервен. Смит – настоящий король вторых мест, он проиграл 9 из 10 финалов значимых ТВ-турниров, в том числе два – на чемпионатах мира. Ван Гервен – по праву один из лучших игроков всех времён, он трижды выигрывал чемпионат мира, Матчплэй, открытый чемпионат Великобритании, шесть раз побеждал в финале Гран-при. Всего у голландца 148 титулов PDC (Профессиональной корпорации дартса). Неудивительно, что ещё до старта ЧМ-2022 именно ван Гервен считался фаворитом турнира.

Свой класс представитель Нидерландов доказал по ходу чемпионата мира. К финалу он подошёл с поражающей статистикой: Майкл отдал лишь три сета, выиграв при этом аж 22! Помимо этого, в четвертьфинале и полуфинале он разгромил соперников со счётом 5:0 и 6:0 соответственно. Цифры Смита же были куда скромнее: он проиграл девять сетов при тех же 22 выигранных, да и четвертьфинал с полуфиналом он прошёл не без нервов (5:3 и 6:2).

Уже в самом финале ван Гервен начал доказывать статус фаворита. Он с лёгкостью забрал первый сет, а вот дальше случилось невероятное.

Майкл ван Гервен Фото: Luke Walker/Getty Images

Величайший момент в истории

Если вы знакомы с правилами дартса, то листайте сразу к видео. Если нет – то сначала небольшое объяснение, почему финалисты сотворили шедевр.

Финал ЧМ в дартсе идёт до семи побед в сетах. Чтобы выиграть сет, нужно забрать три лега. А в каждом леге нужно списать 501 очко, при этом закончить нужно обязательно попаданием в зону удвоения. Набрать 501 можно самыми разными способами, и для этого потребуется минимум девять бросков (три подхода по три дротика). Обычно спортсмены набирают по 180 очков (трижды в утроение сектора 20) в двух первых подходах, а в третьем часто пытаются выбить 60, 57 и 24 (удвоение 12). Но так называемый найндарт – это очень редкая история, доступная лишь величайшим профи. Например, величайший игрок в дартс Фил Тейлор за всю свою карьеру, продолжавшуюся около 30 лет, только 11 раз сумел закончить лег, используя лишь девять бросков!

А теперь вернёмся к тому, что случилось в финале. Во втором сете, когда счёт по легам был 1:1, и Смит, и ван Гервен пошли на найндарт. Первым начал голландец, выбив 180, то же самое сделал и британец. Дальше ван Гервен списал 120 и 57, Смит же повторил 180. В последнем подходе голландцу нужно было набрать 144 очка (дважды по 60 и удвоение 12), англичанину – 141 (60, 57 и удвоение 12). Ван Гервен спокойно списал два по 60, оставалось лишь попасть в удвоение 12, однако он промахнулся. А вот Смит оказался точен.

Зрители в зале и комментаторы сходили с ума. Смотрите сами:

Права на видео принадлежат Professional Darts Corporation. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации

Почему же этот момент признан величайшим в истории дартса?

Во-первых, найндарт Смита стал лишь вторым в истории финалов чемпионата мира! До этого подобное удавалось лишь Адриану Льюису в 2011 году. Всего же на ЧМ за всю историю этого турнира было сыграно 14 идеальных легов. Во-вторых, за идеальным легом шёл не один дартсмен, а сразу два, что является по-настоящему уникальным событием. И оттого всё становится совсем драматично: если бы ван Гервен всё-таки попал и сделал найндарт, то лег официально считался бы оконченным и у Смита не было бы возможности совершить три оставшихся броска в погоне за идеальным результатом.

«Я хочу доминировать в спорте»

Важно и то, что именно после этого легендарного лега Смит наконец-то поверил в себя и навязал серьёзную борьбу ван Гервену. Сперва англичанин сравнял счёт по сетам (1:1), потом немного сдал (2:3), но вскоре вышел вперёд, забрав четыре сета подряд (6:3). Ван Гервен попытался вернуться в игру, но было уже поздно, Смит выиграл со счётом 7:4. Получилась очень красивая история: андердог у себя дома феноменально обыграл фаворита турнира и легенду дартса, вместе с тем сотворив величайший момент в истории спорта.

Майкл Смит Фото: Luke Walker/Getty Images

После завоевания своего первого титула чемпиона мира 32-летний англичанин расплакался. Майкл слишком долго был вторым, но достиг вершины.

«Это никогда нельзя будет превзойти вне зависимости от того, что я буду делать в дартсе в будущем, – признался Смит. – Быть чемпионом мира – это потрясающе. Майкл часто отпускал меня, и я наконец-то воспользовался своим шансом. На тренировке я отрабатывал 180 – 180 и хотел дать зрителям найндарт – они его заслужили. Я хочу доминировать в спорте, как ван Гервен!»

«Майкл Смит показал феноменальную игру, он заслужил эту победу, – сказал ван Гервен. – Я не слишком хорошо играл в последних сетах, но в этом могу винить только себя. Увы, это часть игры. Но я вернусь! Я не попал в удвоение 12 в том самом леге. Знаете, а это больно. Я должен был вести 2:0 во втором сете. Потом были попытки найти себя, свою игру, свой бросок… Незакрытые даблы стали решающими. Я провёл отличный турнир. Но на финал меня не хватило».

И напоследок пару красивых цифр. Смит – первый в истории дартсмен, который выигрывал и молодёжный, и взрослый чемпионаты мира PDC. Также Майкл стал юбилейным, десятым чемпионом мира в истории дартса.