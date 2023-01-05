Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Уникальная битва Майкла ван Гервена и Майкла Смита в финале чемпионата мира по дартсу — великий момент в спорте, видео

«Это не превзойти». Один из величайших моментов в истории спорта неожиданно… в дартсе!
Татьяна Постникова
Один из величайших моментов в истории спорта
Комментарии
Даже финал чемпионата мира по футболу меркнет.

2023 год начался с одного из величайших моментов в истории спорта.

Яркое событие произошло в, казалось бы, не самом популярном и не самом заметном для России дартсе.

Англичанин Майкл Смит и голландец Майкл ван Гервен в финале чемпионата мира сделали то, что в каком-то смысле затмевает даже невероятный финал футбольного ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

Непобедимый ван Гервен

Чемпионат мира – 2022 по дартсу проходил в Лондоне с 15 декабря по 3 января. В финал вышли Майкл Смит и Майкл ван Гервен. Смит – настоящий король вторых мест, он проиграл 9 из 10 финалов значимых ТВ-турниров, в том числе два – на чемпионатах мира. Ван Гервен – по праву один из лучших игроков всех времён, он трижды выигрывал чемпионат мира, Матчплэй, открытый чемпионат Великобритании, шесть раз побеждал в финале Гран-при. Всего у голландца 148 титулов PDC (Профессиональной корпорации дартса). Неудивительно, что ещё до старта ЧМ-2022 именно ван Гервен считался фаворитом турнира.

«Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Самые мощные цитаты 2022 года «Я ненавижу этот спорт! Так нельзя!» Самые мощные цитаты 2022 года

Свой класс представитель Нидерландов доказал по ходу чемпионата мира. К финалу он подошёл с поражающей статистикой: Майкл отдал лишь три сета, выиграв при этом аж 22! Помимо этого, в четвертьфинале и полуфинале он разгромил соперников со счётом 5:0 и 6:0 соответственно. Цифры Смита же были куда скромнее: он проиграл девять сетов при тех же 22 выигранных, да и четвертьфинал с полуфиналом он прошёл не без нервов (5:3 и 6:2).
Уже в самом финале ван Гервен начал доказывать статус фаворита. Он с лёгкостью забрал первый сет, а вот дальше случилось невероятное.

Майкл ван Гервен

Майкл ван Гервен

Фото: Luke Walker/Getty Images

Величайший момент в истории

Если вы знакомы с правилами дартса, то листайте сразу к видео. Если нет – то сначала небольшое объяснение, почему финалисты сотворили шедевр.

Финал ЧМ в дартсе идёт до семи побед в сетах. Чтобы выиграть сет, нужно забрать три лега. А в каждом леге нужно списать 501 очко, при этом закончить нужно обязательно попаданием в зону удвоения. Набрать 501 можно самыми разными способами, и для этого потребуется минимум девять бросков (три подхода по три дротика). Обычно спортсмены набирают по 180 очков (трижды в утроение сектора 20) в двух первых подходах, а в третьем часто пытаются выбить 60, 57 и 24 (удвоение 12). Но так называемый найндарт – это очень редкая история, доступная лишь величайшим профи. Например, величайший игрок в дартс Фил Тейлор за всю свою карьеру, продолжавшуюся около 30 лет, только 11 раз сумел закончить лег, используя лишь девять бросков!

А теперь вернёмся к тому, что случилось в финале. Во втором сете, когда счёт по легам был 1:1, и Смит, и ван Гервен пошли на найндарт. Первым начал голландец, выбив 180, то же самое сделал и британец. Дальше ван Гервен списал 120 и 57, Смит же повторил 180. В последнем подходе голландцу нужно было набрать 144 очка (дважды по 60 и удвоение 12), англичанину – 141 (60, 57 и удвоение 12). Ван Гервен спокойно списал два по 60, оставалось лишь попасть в удвоение 12, однако он промахнулся. А вот Смит оказался точен.

Зрители в зале и комментаторы сходили с ума. Смотрите сами:

Права на видео принадлежат Professional Darts Corporation. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации

Почему же этот момент признан величайшим в истории дартса?

Во-первых, найндарт Смита стал лишь вторым в истории финалов чемпионата мира! До этого подобное удавалось лишь Адриану Льюису в 2011 году. Всего же на ЧМ за всю историю этого турнира было сыграно 14 идеальных легов. Во-вторых, за идеальным легом шёл не один дартсмен, а сразу два, что является по-настоящему уникальным событием. И оттого всё становится совсем драматично: если бы ван Гервен всё-таки попал и сделал найндарт, то лег официально считался бы оконченным и у Смита не было бы возможности совершить три оставшихся броска в погоне за идеальным результатом.

Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать

«Я хочу доминировать в спорте»

Важно и то, что именно после этого легендарного лега Смит наконец-то поверил в себя и навязал серьёзную борьбу ван Гервену. Сперва англичанин сравнял счёт по сетам (1:1), потом немного сдал (2:3), но вскоре вышел вперёд, забрав четыре сета подряд (6:3). Ван Гервен попытался вернуться в игру, но было уже поздно, Смит выиграл со счётом 7:4. Получилась очень красивая история: андердог у себя дома феноменально обыграл фаворита турнира и легенду дартса, вместе с тем сотворив величайший момент в истории спорта.

Майкл Смит

Майкл Смит

Фото: Luke Walker/Getty Images

После завоевания своего первого титула чемпиона мира 32-летний англичанин расплакался. Майкл слишком долго был вторым, но достиг вершины.

«Это никогда нельзя будет превзойти вне зависимости от того, что я буду делать в дартсе в будущем, – признался Смит. – Быть чемпионом мира – это потрясающе. Майкл часто отпускал меня, и я наконец-то воспользовался своим шансом. На тренировке я отрабатывал 180 – 180 и хотел дать зрителям найндарт – они его заслужили. Я хочу доминировать в спорте, как ван Гервен!»

Главные спортивные события 2023 года. Куда пустят Россию? Главные спортивные события 2023 года. Куда пустят Россию?

«Майкл Смит показал феноменальную игру, он заслужил эту победу, – сказал ван Гервен. – Я не слишком хорошо играл в последних сетах, но в этом могу винить только себя. Увы, это часть игры. Но я вернусь! Я не попал в удвоение 12 в том самом леге. Знаете, а это больно. Я должен был вести 2:0 во втором сете. Потом были попытки найти себя, свою игру, свой бросок… Незакрытые даблы стали решающими. Я провёл отличный турнир. Но на финал меня не хватило».

И напоследок пару красивых цифр. Смит – первый в истории дартсмен, который выигрывал и молодёжный, и взрослый чемпионаты мира PDC. Также Майкл стал юбилейным, десятым чемпионом мира в истории дартса.

5
2
0
0
0
0
Поделиться
Теги Другие Прочие виды спорта •••

Заглавное фото: Luke Walker/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023