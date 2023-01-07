Легкоатлета дисквалифицировали на 36 лет! Что надо натворить, чтобы заслужить такое?

Итальянского бегуна Алессандро Бракони в мире и даже на родине ещё недавно знали лишь отъявленные поклонники бега. Однако в конце 2022 года он смог прославиться на весь мир. Дело в том, что Бракони получил поразительно долгую дисквалификацию за антидопинговые нарушения. Итальянца отстранили не на два, не на четыре года, а сразу на 36!

Что же такого натворил Алессандро?

Но самое забавное, что он чуть-чуть не дотянул до рекорда по сроку дисквалификации, если не считать пожизненного наказания.

99 проблем

Алессандро Бракони – бегун-любитель из Италии. По данным Sports Integrity Initiative, в марте 2022 года он сдал положительный допинг-тест, из-за чего был временно отстранён. В сентябре организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовала дисквалифицировать спортсмена на 12 лет за употребление, хранение запрещённых препаратов и торговлю ими, однако уже в конце декабря увеличило срок втрое!

Причиной тому стали результаты расследования, проведённого Федерацией лёгкой атлетики Италии (FIDAL). Оказалось, что Бракони систематически употреблял запрещённые вещества с 2016 года. Кроме этого, уже после отстранения в марте он дважды нарушил собственную дисквалификацию, причём не только продолжил участвовать в соревнованиях как атлет, но также зарегистрировался на один из марафонов в качестве волонтёра по сбору крови у спортсменов. В результате FIDAL рекомендовала отстранить Алессандро за каждое нарушение ещё на 12 лет. Такие строгие рекомендации вызваны тем, что в Италии употребление допинга является уголовным преступлением.

В январе 2023 года AIU вынесла окончательное решение, отстранив Бракони на 36 лет. Любопытно, что самому бегуну сейчас тоже 36 лет. Соревноваться он сможет только 23 марта 2058 года, когда ему будет уже 72 года!

Сам спортсмен свой бан никак не комментировал, однако описание профиля Алессандро в социальных сетях говорит само за себя.

«У меня 99 проблем, но я собираюсь бежать и игнорировать их часами», – написано в профиле бегуна. Кажется, теперь проблем стало ровно 100.

Легкоатлет Фото: Alessandro Braconi/Strava

Рекорд от Барби

Дисквалификация Бракони стала одной из самой длительных в истории лёгкой атлетики, не считая, конечно, пожизненных банов. Алессандро лишь немного не хватило, чтобы побить рекорд своего соотечественника – Роберто Барби, отстранённого на 38 лет! В отличие от любителя Бракони, Барби в начале XXI века входил в сборную Италии и выступал даже на чемпионатах мира. Правда, результаты спортсмена оставляли желать лучшего: в 2000 году он стал 20-м, а в 2001-м был 60-м, однако позднее этот результат был аннулирован.

У Барби длинная и насыщенная допинговая история.

Впервые он попался на употреблении эфедрина в 1996 году – тогда его отстранили на три месяца. В 2001 году во время чемпионата мира у Роберто нашли ЭПО, за что он был дисквалифицирован на четыре года. Однако благодаря сотрудничеству с полицией срок сократили до 25 месяцев. Тогда же спортсмен признался, что периодически употреблял ЭПО с 1998 года.

В 2008 году Барби снова сдал положительный допинг-тест. На этот раз в его организме обнаружили сразу и эфедрин, и ЭПО. В этот раз ему выписали пожизненный бан, однако почти сразу он был сокращён до 15 лет (конкретно эта дисквалификация должна была завершиться 9 марта 2024 года).

Долгое время никаких подвижек в деле спортсмена не было, пока в 2017 году он не принял участие в 30-километровой гонке Порретта-Корно. Барби вряд ли бы заметили, если бы он не выиграл. Как писала Gazzetta del Serchio, на забег его пригласили организаторы соревнований. В итоге за нарушение дисквалификации к сроку Роберто добавили ещё восемь лет (до 2032-го). А в 2020 году к бану добавили ещё 15 лет, так как Барби снова участвовал в соревнованиях. В итоге суммарно итальянец получил 38 лет отстранения, которое истечёт 28 июля 2047 года. Тогда Роберто будет уже 82 года.

Легкоатлет Фото: Alessandro Braconi/Strava

Щедрое наказание

В истории лёгкой атлетики есть ещё одно почти столь же длительное отстранение. У бразильской бегуньи на длинные дистанции Симоны Алвес да Силвы тоже тесные, но совсем не тёплые отношения с допинг-офицерами.

В начале 2010-х Симона была настоящей звездой Южной Америки. На Иберо-американском чемпионате по лёгкой атлетике в 2010 году она завоевала серебро на 5000 м и стала четвёртой на 3000 м. Однако в этом же году у спортсменки нашли оксилофрин, за что она была забанена на три месяца.

После возвращения да Силва выиграла чемпионат Южной Америки по кроссу, установила новый рекорд континента в беге на 5000 м (15:18,85), который, кстати, держится до сих пор, завоевала золото на чемпионате Южной Америки по лёгкой атлетике в забеге на 10 000 м и выиграла титул в беге на 5000/10 000 м в парном разряде на Troféu Brasil de Atletismo. Однако в октябре 2011 года Симона попалась на ЭПО, за что была временно отстранена. Бразильский дисциплинарный комитет в январе 2012 года оправдал её, но бразильская конфедерация лёгкой атлетики подала апелляцию, и в итоге да Силву дисквалифицировали на пять лет (до 13 октября 2016 года).

«Моя профессия – бег, другой у меня не было. Я продавала украшения и работала в чайной, дабы заработать деньги, чтобы выжить, – рассказывала Симона UOL Esporte в январе 2012 года. – Сейчас я начала продавать нижнее бельё у себя дома, даже сняла небольшой рекламный ролик. В ноябре я начала покупать и перепродавать бельё, чтобы воспользоваться рождественско-новогодним временем. Это оказалось прибыльно, и я решила продолжить содержать свою небольшую лавочку. Также у меня есть секс-шоп, где я продаю лучшие товары, помогающие оживить страсть влюблённых».

После завершения дисквалификации бегунья вернулась к соревнованиям, однако в 2017 году на Troféu Brasil de Atletismo снова попалась на ЭПО. И да Силву щедро отстранили сразу на 30 лет. Срок её дисквалификации истечёт 9 сентября 2047 года, за пару дней до того, как Симоне исполнится 63 года.