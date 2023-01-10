Виски вместо подготовки. Как легендарный Таль стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Перед Новым годом в Алма-Ате прошли чемпионаты мира по рапиду и блицу – на казахской земле чемпион мира в классике норвежец Магнус Карлсен вернул себе обе «малые» короны и довёл до красивого числа 10 количество своих побед на первенствах мира с укороченными контролями.

А первый турнир по блицу прошёл во времена жёсткого противостояния Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»). Однако они не добрались даже до полуфинала. А чемпионом стал другой великий советский гроссмейстер Михаил Таль. Восьмой чемпион мира пропускал между партиями стаканчик виски и всё равно всех одолел. Такие были времена!

Михаил Таль Фото: РИА Новости

Часы в очередях за минуты с чемпионом

Блиц давно был популярен среди шахматистов. Известна даже партия, которую в начале XX века третий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка выиграл у своего предшественника Эмануила Ласкера. Первый советский чемпион Михаил Ботвинник относился к быстрой игре критически, а вот Давид Бронштейн, Михаил Таль, Тигран Петросян и другие легенды шахмат в СССР её обожали. Естественно, в блиц очень сильно играли и Карпов с Каспаровым.

Блиц-гастроли Михаила Таля по Союзу вызывали фурор! Кудесник шахмат из Риги играл с любителями с контролем одна минута против пяти и успевал раз за разом матовать соперников! В парках и павильонах постоянно выстраивались целые очереди, и местные шахматисты порой часами выстаивали за право сыграть хотя бы одну короткую партию против великого чемпиона.

В СССР проводились неофициальные чемпионаты страны по блицу, знаменитые турниры «Вечёрки», где победитель, помимо первого приза, получал стильный самовар. Конечно, за него боролись и признанные авторитеты: Бронштейн, Таль, известный гроссмейстер и спец по блицу Евгений Васюков. Но большую угрозу для фаворитов в таких состязаниях представляли и «народные герои».

Особенно часто грандов огорчал гений блица из Ленинграда мастер Генрих Чепукайтис. Известно, что однажды жена Петросяна, волевая Рона Яковлевна запретила мужу играть чемпионат, потому что боялась, что его авторитет может оказаться подорванным от проигрыша этому ленинградскому блицору.

Чёрный день Гарри Каспарова

А что же с мировыми турнирами?

Первый неофициальный чемпионат мира по блицу прошёл в 1970-м в Херцог-Нови (ныне Черногория), и его с блеском выиграл будущий чемпион мира американец Роберт Фишер. Однако в том турнире не играли действующий на тот момент обладатель короны Борис Спасский и многие ведущие шахматисты. Поэтому ждать первого официального турнира пришлось ещё почти два десятилетия. Всё-таки тогда убыстрения шахмат (да и жизни в целом) ещё не произошло – все отдавали должное классическому длинному контролю.

Первый чемпионат мира по блицу прошёл в Сент-Джоне в 1988 году после раунда претендентских матчей в Канаде. Организаторам не удалось собрать всех сильнейших, в том числе из числа претендентов. Удалённость от европейского континента исключила прибытие мощного советского десанта, но всё равно состав собрался очень серьёзный: Михаил Таль, Рафаэль Ваганян, Артур Юсупов, Валерий Салов, Яан Эльвест, Александр Чернин (все – СССР), Джонатан Спилмен (Англия), Кевин Спраггетт (Канада), Ясер Сейраван, Максим Длуги (оба – США), Кирил Георгиев (Болгария) и другие. Легитимность чемпионату придавало участие непримиримых соперников Гарри Каспарова и Анатолия Карпова, встречи которых ждали в финале. Но получилось иначе.

Всего на старт вышли 32 участника, которые играли по нокаут-системе на большинство из четырёх партий. И с первого же раунда начались сенсации: Чернин (в наши дни известный тренер, работавший со многими звёздами, начиная с Фабиано Каруаны) выбил из борьбы Карпова!

На стадии четвертьфинала вылетел и Каспаров. Наверное, если не брать проигранного матча с Владимиром Крамником в 2000 году, это был самый «чёрный» день в жизни 13-го чемпиона мира. Он запатовал (!) голого короля Георгиева ферзём и слоном, не поставил мат в несколько ходов и напоследок сам зевнул в мат в два хода! Георгиев победил 3:1 и прошёл дальше.

К слову, Каспаров хорошо запомнил обидное поражение на том чемпионате мира и выиграл абсолютно все последующие партии у Кирила Георгиева с любым контролем, но чемпионом мира по блицу так и не стал.

Михаил Таль Фото: РИА Новости

Стаканчик виски между партиями

В полуфинале Георгиев провёл скандальный и драматичный матч с Ваганяном, по ходу которого возник спор, переключал ли советский гроссмейстер часы после невозможного хода? К счастью, на помощь пришло видео, показавшее, что советский гроссмейстер лишь коснулся часов, но не нажал кнопку. Согласно правилам, это обстоятельство давало возможность Рафаэлю переходить без критических последствий. В советских же региональных турнирах без видео подобные эпизоды при разборе полётов иногда заканчивались потасовками в стиле знаменитого эпизода из «Джентльменов удачи».

В итоге полуфинал закончился победой Ваганяна на тай-брейке – 4,5:3,5.

А в другом полуфинале Таль прошёл Чернина. В Сент-Джоне рижскому волшебнику было за 50, и он уже испытывал огромные проблемы со здоровьем (Таль умер в 1992-м), но по ходу турнира разгромил уверенно входившего в мировую десятку Артура Юсупова со счётом 3:0, а потом и вырвал победу у ещё одного молодого, наигранного противника в расцвете сил.

В чём заключался секрет Таля? В интервью после турнира он отметил, что смолил ещё больше обычного, подкуривая очередную сигарету от предыдущей, а подготовка к матчу с Александром и вовсе состояла из двойного скотча!

Комментаторы подшучивали, сможет ли немолодой Таль вообще передвигать фигуры, когда на часах останется мало времени, припоминая, что в том же 1988 году на Кубке мира Михаил Нехемьевич и вовсе заснул на банкете, и его на руках отнесли в гостиницу друзья-соперники 10-й чемпион мира Борис Спасский и самый знаменитый невозвращенец в СССР Виктор Корчной. Однако когда начался обоюдный цейтнот, рижанин внезапно ускорился и «сбил флаг» сопернику – тогда ведь играли на «механике» без добавки.

Шотландский виски придал ускорение восьмому чемпиону мира и перед финалом – Таль выпил ещё один двойной перед решающим матчем и просто камня на камне не оставил от Ваганяна. Счёт финала – 3,5:0,5.

Михаил Таль Фото: РИА Новости

Деньги Таля не интересовали

Призовой фонд того чемпионата мира составлял $ 75 тыс., из которых Таль получил ровно половину. И по нашим временам очень прилично, а тогда просто огромная сумма! Но Таль… сдал их в Спорткомитет СССР в обмен на рубли по курсу и чеки «Берёзки», хотя времена уже наставали перестроечные, тотального контроля за доходами гроссмейстеров уже не было, и многие великие легко обходили финансовое вето спортивных чиновников!

«Меня попросили», – виновато оправдывался Михаил Нехемьевич, когда его отчитывал бывший секундант Генна Сосонко. Но в этом и был весь Таль – деньги его не интересовали, для него до последних дней существовала только игра!

Канадцы планировали провести в 1989 году второй чемпионат с условиями получше, но тут слово взяла шахматная федерация СССР. Там рассуждали категорично: Каспаров и Карпов вылетели, и что было бы, если бы победил не Таль, а иностранец? Американец? К тому же в этот момент в США эмигрировал Гата Камский – главный советский шахматный вундеркинд тех лет.

И после затяжных тяжёлых переговоров проект Канада-1989 оказался аннулирован, а в 90-е шахматный мир треснул пополам. Следующий чемпионат мира по блицу прошёл только в 2006 году после объединения.

Но это уже совсем другая история.