«Лишний вес я использую как силу». Голландская красотка становится звездой мирового спорта

В активе конькобежки Ютты Лердам уже есть золото чемпионатов мира и Европы. А ещё — миллионы подписчиков в соцсетях.

Пока в России догуливали последние дни новогодних каникул, в Норвегии проходил чемпионат Европы по конькобежному спорту. В этом году по правилам он проводился в классическом и спринтерском многоборье. Настоящей звездой январского турнира стала Ютта Лердам, не оставившая соперницам шансов в спринтерских дисциплинах.

Эта титулованная красотка заслуживает вашего внимания!

«Я должна была вести за собой команду»

Ютта Лердам ворвалась в мировой конькобежный спорт в 2019 году, когда перешла с юниорского на взрослый уровень. Уже в дебютном сезоне спортсменка остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы и завоевала золото в командном спринте на чемпионате мира.

Ютта Лердам Фото: из личного архива Ютты Лердам

А спустя год голландская спринтерша стала настоящим открытием сезона. Она выиграла 1000 метров на чемпионате Европы, немного не дотянув до нового мирового рекорда (0,43 секунды). Аналогичная история повторилась и на чемпионате мира. Ютта завоевала золото на 1000 метров, показав лучшее время в истории Нидерландов (1:11,84), и в этот раз до мирового рекорда не хватило 0,23 секунды. В командном спринте же Лердам всё-таки удалось показать лучшее в мире время (1:24,02), при этом защитив титул чемпионки.

Дальше голландская спортсменка держала стабильно высокий уровень. В 2021 году она стала второй на ЧМ на дистанции 1000 метров, выиграла 500 и 1000 метров на чемпионате Нидерландов, стала победительницей ЧЕ в спринтерском многоборье и отобралась на Олимпийские игры в Пекине.

Ютта Лердам Фото: из личного архива Ютты Лердам

2022 год Ютта начала с победы на любимой 1000 на ЧЕ, но стать настоящей звездой на Олимпиаде не вышло. На коронной дистанции Лердам стала второй, а на дистанции 500 метров – пятой. Зато сразу после Игр спортсменка из Нидерландов выиграла спринтерское многоборье на чемпионате мира.

«Я никогда больше не буду испытывать такого давления, как в последние два года, когда я должна была вести за собой команду, – признавалась Ютта в сентябре 2022-го. – Команда полагалась на меня, я должна была заявить о себе победой. В начале прошлого сезона, например, нам был нужен второй главный спонсор, иначе был бы дефицит бюджета. Поэтому я знала, что должна показать результат, чтобы привлечь этого спонсора. В конце концов, это получилось, но если бы я не выступила так хорошо, то, наверное, ничего бы не вышло.

Ютта Лердам Фото: из личного архива Ютты Лердам

Это значительный груз на плечи молодой девушки. Но зато на этом этапе я поняла, что могу победить даже в самых стрессовых ситуациях. И это придало мне большую уверенность. Оглядываясь назад, я очень счастлива, что испытала всё это. Это сделало меня сильнее во многих отношениях».

«Странно, как быстро изменилась моя жизнь. Я взлетела в мировую элиту и довольно быстро столкнулась с разными сложностями, но всё это оказалось очень хорошо и естественно. И не то чтобы я не чувствовала никакого давления сейчас. Наоборот. Но я из тех, кто всегда оказывает большое давление сам на себя, потому что только это держит меня в тонусе».

Ютта Лердам Фото: из личного архива Ютты Лердам

Летом 2022 года Лердам пережила и личную драму. Она рассталась со своим возлюбленным Куном Вервеем, с которым была вместе более четырёх лет. Вервей – тоже знаменитый голландский конькобежец, завоевавший золото на Олимпиаде в Сочи и четырежды становившийся чемпионом мира.

«Я много работала и готова выложиться»

Несмотря на все сложности, сомнений в том, что Лердам будет блистать на чемпионате Европы – 2023, кажется, не было ни у кого, особенно после чемпионата страны в конце декабря. На национальном турнире Ютта не только была лучшей в спринтерском зачёте, победив в трёх забегах из четырёх, но и установила два рекорда трека в забеге на 1000 метров (1:12,83 и 1:12,80). Тогда спортсменка призналась, что залогом её успеха стал просто набор веса.

«Я стала тяжелее и сильнее. Лишний вес я использую как силу».

Ютта Лердам Фото: из личного архива Ютты Лердам

На чемпионате Европы Ютта была так же неотразима, как и на национальном турнире. Она с солидным преимуществом выиграла спринтерское многоборье, опередив соотечественницу Фемке Кок. Это было неудивительно, ведь Лердам выиграла три из четырёх забегов, уступив Кок лишь в первом забеге на 500. Для Ютты это второй титул в многоборье на чемпионате Европы. Кроме того, у 24-летней спортсменки есть ещё два золота ЧЕ на коронных 1000 м.

Однако главные соревнования этого года для голландской красотки-конькобежки ещё впереди. В начале марта в Нидерландах пройдёт чемпионат мира, на который Лердам настраивается крайне серьёзно.

Ютта Лердам Фото: из личного архива Ютты Лердам

«Чемпионат мира в марте в Тиальфе – крупнейшее соревнование сезона. Я надеюсь, что трибуны будут заполнены и я помчусь за золотом на 1000 метров. Кроме того, я также буду бороться за место на подиуме на дистанциях 500 и 1500 метров. Я очень много работала всё лето и готова выложиться».