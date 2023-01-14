«Живи, мой друг, сейчас». Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в страшной аварии

12 января оборвалась жизнь уникальной российской спортсменки.

К своим 23 годам Лейла Салямова успела войти в историю нашего спорта. Она не только завоевала серебро чемпионата России по синхронным прыжкам в воду, но стала первой россиянкой, отобравшейся на чемпионат мира по хай-дайвингу и получившей уайлд-кард на Мировую серию по клифф-дайвингу.

Молодая девушка должна была ещё не раз удивить мир. Но не успела. Страшная авария на заснеженной дороге унесла жизнь чемпионки.

«Есть шанс войти в историю»

В 2012 году Лейла стала мастером спорта по прыжкам в воду, а в 2014 году завоевала бронзу Кубка России в синхронных прыжках с вышки в паре с Марией Казаковой. Спустя год уже вместе с Анастасией Козловой она заняла второе место на чемпионате страны. В 2017 году Лейла, будучи членом сборной России, объявила о завершении карьеры, правда, в 2018 году возобновила её ради Кубка Поволжья, где одержала победу в своей возрастной категории.

После ухода из спорта Лейла работала тренером по плаванию в фитнес-клубе, снималась в рекламах, а также выступала в шоу Aqua Planet Jeju в Южной Корее. В 2020 году Салямова вернулась в Россию и собиралась отправиться на работу во Францию, но не сложилось. Тогда же девушка и попала в хай-дайвинг – прыжки с экстремальных высот, от 20 до 27 метров. Как говорила спортсменка, это случилось, потому что она опоздала на автобус.

«Поехали в Крым к родителям, нашла работу детским аниматором, — рассказывала Лейла «Матч ТВ». – В том году как раз проводили международные соревнования в Ялте, и меня туда пригласил Артём Сильченко – мы знали друг друга, но так, заочно. Тот день был единственным выходным. Я встала в четыре утра и выехала в Ялту. Взяла с собой денег на билеты и еду.

Лейла Салямова Фото: Из личного архива спортсменки

Ребята дали мне аккредитацию, чтобы я поближе к вышкам подошла. Посмотрела соревнования, и мне так понравилось, бабочки в животе. Я загорелась! Загорелась, а внутри неприятное ощущение, осадочек — всё так круто, а я в стороне стою, смотрю и не участвую. Дождалась награждения и в итоге опоздала на автобус (смеётся). Денег на обратный путь не осталось.

Ребята-прыгуны успокоили, пригласили на фуршет. И там Костя Попович сказал: «Чтобы ты была на следующих соревнованиях!» Говорили мне, что я ещё молодая и есть возможность проявить себя. А я-то уже крест на себе в 18 лет поставила! Думаю, я решила вернуться в спорт, потому что нужно было успокоить одного тараканчика. Плюс интересно попробовать что-то новое».

В хай-дайвинге карьера Салямовой развивалась стремительно. В 2021 году Лейла завоевала золото чемпионата России в этой дисциплине и стала первой россиянкой, участвовавшей в квалификации на чемпионат мира. В отборе она заняла 18-е место и получила право выступить на ЧМ. К сожалению, этого не случилось, так как турнир был перенесён. А в 2022 году Салямова стала первой россиянкой, получившей уайлд-кард на Мировую серию по клифф-дайвингу (прыжки с экстремально высоких скал). В августе она выступила на турнире по этой дисциплине, заняв 12-е место. Следующим этапом развития карьеры мог бы стать тот самый перенесённый чемпионат мира, запланированный на июль этого года. Однако жизнь распорядилась иначе.

«Шоковая новость»

13 января стало известно, что жизнь 23-летней спортсменки трагически оборвалась в автомобильной аварии. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе. Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают её родители и родственники. Выражаю соболезнования им всем».

Страшное ДТП произошло 12 января около 13:30 на 163-м километре автодороги Сортавала в Лахденпохском районе в Карелии. Водитель Mitsubishi Lancer, в котором Салямова была пассажиркой, потерял управление.

Автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Tiguan. От удара автомобиль с Лейлой буквально разорвало на части. Спортсменка и водитель Mitsubishi погибли на месте, мужчину и женщину из второй машины с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Уже после операции пострадавшая Екатерина Зеленовская рассказала, что произошло.

«Я помню, что мы выезжали в сторону Петербурга. Двигались примерно 110 километров в час, – пояснила Зеленовская РЕН ТВ. – И, видимо, выезжали из-за холма. Как только мы выехали, увидели, что встречную машину развернуло, она стоит на нашей полосе. Мы даже ничего не успели сделать. У меня вчера была операция, внутреннее кровотечение, кишечник разорван. Я была на третьем месяце беременности. Теперь нет. Сломана ключица».

«Она была бесстрашной девчонкой»

Тренер Салямовой Игорь Семашко рассказал «МК», что Лейла отправилась с другом в Карелию покататься на сноуборде.

«Трагедия страшная. Тяжело об этом говорить. Совсем молодая, 23 года, подающая надежды большие в спорте. И раз, человека нет… Лейла была очень активная, энергичная, приятная девочка, но слегка «безбашенная»: ей всё хотелось узнать, посмотреть, прочувствовать, ничего не боялась, никаких трудностей. А в хай-дайвинге только такие и бывают, других не может быть! Последний раз я общался с ней позавчера. Она сказала, что собирается в Карелию покататься на сноуборде. Я не удивился. Лейла о многом мечтала».

Шокирован трагической гибелью спортсменки был и первый вице-президент РФПВ знаменитый спортсмен Дмитрий Саутин.

«Она была бесстрашной девчонкой, уникальной для России. Для всех она была примером, за ней тянулись. У неё была невероятная сила воли, которая позволяла ей прыгать в воду с 20 метров. И не один прыжок, а собрать программу из четырёх прыжков мирового уровня! Ей было по силам бороться с сильнейшими прыгуньями мира в хай-дайвинге. И сейчас невозможно сказать, кто ещё у нас сможет достичь такого уровня».

Лейла Салямова Фото: Из личного архива спортсменки

РФПВ сопроводила новость о гибели Салямовой стихами спортсменки, которые она опубликовала в декабре.

«Я буду жить без капли сожаления.

Дружу со скукой, знаю, потом будет всё равно.

Влюбись, не своди с неё глаз,

В жизни каждого и чёрного, и белого полно.

Живи, живи, мой друг, сейчас,

Ведь потом будет всё равно».