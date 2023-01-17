«Я должен был проиграть». Сумасшедший камбэк Джадда Трампа в финале главного турнира зимы

Англичанин был близок к вылету на каждой стадии турнира и в финале тоже чуть не проиграл. Но чуть — не считается.

Главный турнир зимы в снукере Masters-2023 получился удивительным и завершился каким-то сумасшедшим финалом! Джадд Трамп, который чудом выигрывал во всех матчах турнира, в упорной борьбе одолел Марка Уильямса (10:8). Находясь на грани поражения, англичанин взял три последних фрейма и одержал первую победу за 10 месяцев. Какой-то нереальный камбэк!

«Мне придаёт сил, когда меня прижимают к стене»

Трамп прошёл по-настоящему невероятный путь на Masters. На самом деле, с такой игрой Джадд вообще не должен был оказаться в финале. Он чудом обыграл в 1/8 Райана Дэя (6:5), которому уступал по ходу матча со счётом 3:5. С трудом Джадд прошёл и 1/4 финала. В матче с Барри Хоккинсом он уступал 4:5, но, забрав два заключительных фрейма, одержал победу со счётом 6:5.

«Это приятное чувство, когда выигрываешь ещё один близкий к поражению матч. Мне придаёт сил, когда меня прижимают к стене», – признался Трамп.

В полуфинале Трамп выглядел более уверенно. Джадд обыграл Стюарта Бинэма со счётом 6:1, однако снукеристу это стоило больших усилий – большинство фреймов пришлось забирать в тяжёлых концовках. Для Бинэма этот матч тоже был непростым, ведь буквально перед его стартом игроку пришлось извиняться за инцидент в четвертьфинале. Стюарт не слишком удачно охарактеризовал победу над Шоном Мёрфи, сказав, что сопернику повезло остаться с нулём. После критики болельщиков Бинэму пришлось объясняться за свои слова, а также пояснять странный жест, показанный после победы.

«Это была шутка. Против меня тоже так играли, и тогда в интервью я говорил, что мне ещё повезло, что я получил ноль. Жест? Мой сын был среди зрителей. Я обычно поднимаю большой палец вверх для него, но он сломал два пальца, так что я просто сложил их вместе, вот и всё», – объяснял Бинэм.

«Было бы неправильно, если бы я выиграл»

Но не менее драматичный путь к финалу прошёл и Марк Уильямс. В 1/8 финала он с лёгкостью обыграл Дэвида Гилберта (6:2), а вот в четвертьфинале сошёлся с Ронни О’Салливаном. У валлийца сложная история противостояний с Ракетой. В последний раз Уильямс обыгрывал О’Салливана 14 лет назад, а на турнире «Тройной короны» Марк вообще последний раз обыгрывал Ронни в 2000-м!

Четвертьфинал шёл натужно. По итогам первой сессии лучшим был Ракета – 3:1. Во второй сессии Ронни укрепил преимущество, но валлийцу удалось сравнять (4:4), а затем в плотной борьбе выиграть встречу – 6:5.

Марк Уильямс (на переднем плане) Фото: Alex Pantling/Getty Images

Не добравшись до трофея, О’Салливан упустил возможность стать первым восьмикратным чемпионом турниров серии «Тройной короны».

«Боги снукера сегодня поступили верно, было бы неправильно, если бы я выиграл, – сказал Ронни. – Марк играл лучше и заслужил победу. Я не забивал, допускал ошибки на простых шарах. Нельзя выигрывать матчи на таком уровне, если не делать серии. Я соревновался сегодня на пределе своих сил, но если брейки не идут, то ты должен или перейти эту черту, или надеяться, что твой соперник ошибётся. Это почти произошло, но мне этого не хватило».

А вот в полуфинале Уильямс уже максимально спокойно обыграл Джека Лисовски (6:0) и впервые за 20 лет вышел в финал Masters.

«Я каждый раз спасался как кошка»

И для Уильямса, и для Трампа финал был принципиальным. Марк в случае победы мог стать самым возрастным обладателем трофея. Джадд же мог выиграть свой первый крупный турнир за последние 10 месяцев.

Неудивительно, что в итоге решающий матч выдался крайне нервным. Первая сессия завершилась в пользу Трампа, он повёл 5:3. Однако во второй сессии ситуация изменилась. Уильямс смог вернуться в игру, и Джадду стоило огромных усилий не отставать от соперника. Один только 14-й фрейм длился целых 58 минут! И Трамп в нём смог отыграться, сравняв счёт – 7:7. Уильямсу вновь удалось немного выйти вперёд (8:7), однако англичанин продолжал бороться и взял три последних фрейма, тем самым обеспечив себе победу (10:8).

Права на видео принадлежат WorldSnookerTour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

«Я должен был вылететь в 1-м туре, должен был вылететь во 2-м туре, я должен был проиграть финал. Но я как кошка, каждый раз спасался.

Если честно, то, как я играл на этой неделе, – не лучшее, на что я способен. Пару раз я запускал шары в километре от лузы. Я не понимал, что происходит. Но сегодня… Думаю, это была лучшая победа в моей жизни. Марк играл лучше меня, намного лучше. Я просто пытался удержаться, как на чемпионате мира. Мне удалось отыграться с 7:8… При таком счёте я взял паузу, сходил в туалет, просто плеснул водой на лицо и после этого играл нормально. Так что, возможно, это был трюк! Это невероятное чувство», – рассказывал Трамп.

Даже после поражения Уильямс не слишком расстроился. Он порадовался тому, что, несмотря на свой возраст, всё ещё умудряется бороться с молодыми.

«Я уже не молодой человек, но я всё ещё даю этим юнцам бой! Я не могу победить их, но близок к этому. Честно говоря, это была блестящая неделя, я наслаждался ею. Я оставил все силы и просто не смог выдать больше. Поздравляю Джадда! Я просто надеюсь, что смогу отыграться через год!»