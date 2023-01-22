Пол Скорупа клянётся, что он не повторял поступки Майка Тайсона и Луиса Суареса, но гандболиста уже дисквалифицировали.

Американец укусил соперника на чемпионате мира. Да это просто за гранью!

Дикий случай произошёл на чемпионате мира по гандболу – 2023, проходящем в Польше и Швеции. Во время матча группового раунда между сборными США и Бахрейна линейный американцев Пол Скорупа укусил капитана команды соперников Хусейна Аль-Сайяда. Судьи сразу не разобрались, в чём дело, пока Аль-Сайяд не показал пострадавшую руку.

Эпизод, который Международная федерация гандбола разбирала двое суток, произошёл на 40-й минуте встречи. К тому моменту счёт был 21:19 в пользу сборной Бахрейна. Гандболисты арабской команды рвались к воротам соперника, а линейный американцев странным образом решил сорвать атаку. По видео сразу непонятно, действительно Скорупа укусил Аль-Сайяда или нет, и судьи сначала назначили только девятиметровый.

Права на видео принадлежат Международной федерации гандбола. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале IHF.

Но Аль-Сайяд показал, что на руке остались следы укуса и кровоподтёк. После просмотра эпизода арбитры удалили Скорупу, показав красную карточку, а затем показали и синюю. В гандболе это означает, что действия игрока должна будет разобрать дисциплинарная комиссия, которая может вынести дополнительное наказание либо согласиться, что красной карточки было достаточно.

После разбора эпизода комиссия IHF дисквалифицировала Скорупу на две игры, что по факту означало – до окончания чемпионата мира. Наверняка члены комиссии не раз пересматривали спорный эпизод, после чего и приняли решение.

Американский гандболист, который родился в Дюссельдорфе, а играет за «Любек» из второй Бундеслиги, отказался признать себя виновным.

«На видео всё выглядит удручающе, но я клянусь, что не кусал своего соперника, — заявил Скорупа через социальные сети своего клуба. – Я лишь использовал подбородок, чтобы заставить соперника опустить бросковую руку! Арбитры ведь тоже ничего не увидели, пока он не показал какую-то ранку. Мой поступок теперь обсуждают все, хотя я на самом деле ничего не сделал!»

В любом случае сборная США протестовать против такого наказания не стала, признав справедливость решения дисциплинарной комиссии.

Впрочем, в истории мирового спорта было немало подобных случаев, когда вина одного из участников «зубастого» инцидента была ещё более очевидной: когда боксёр Майк Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду или когда уругвайский футболист Луис Суарес укусил итальянца Джорджо Кьеллини.