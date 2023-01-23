«Где деньги, где?» Мошенники разорили самого быстрого человека планеты

Легендарный ямайский спринтер, самый быстрый человек планеты Усэйн Болт в январе 2023-го попал во все сводки новостей. Вот только не из-за очередного рекорда, а по крайне неприятной причине. Атлет лишился более $ 12 млн из-за мошенников. Кроме олимпийского чемпиона пострадали ещё 40 человек.

Что же случилось?

Украденные миллионы

15 января менеджер Болта Наджент Уокер сообщил, что со счёта спортсмена в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL) исчезла крупная сумма денег. Пропажу сам Усэйн заметил ещё 11 января, после чего сразу обратился в полицию.

Сейчас в подробностях инцидента разбираются Отдел финансовых расследований Ямайки и Комиссия по финансовым услугам Ямайки (FSC). Предполагается, что деньги со счёта Болта пропали из-за мошенничества одного из сотрудников SSL.

Уокер пояснил, что не может назвать сумму, украденную у спортсмена, однако позднее стало известно, что Усэйн лишился более чем $ 12 млн. Это почти половина средств, лежавших на счёте легкоатлета. Эти средства он копил для своих родственников, а также на собственную старость.

Сам Болт прокомментировал эту ситуацию в своих социальных сетях, выложив строчки из собственной песни «Критики мира», записанной вместе с музыкантом NJ.

«В мире лжи… Где же правда? История зла… В чём его корень?» — написал спринтер.

Адвокат Болта Линтон Гордон сообщил CNN, что уже составлен официальный запрос на возвращение $ 12,8 млн после того, как баланс его счёта SSL был «загадочным образом» исчерпан до чуть более $ 12 млн. Как утверждает адвокат, спортсмен рассмотрит возможность подачи судебного иска, если его средства не будут возвращены.

Однако ответа на письмо Болт не получил. Об этом легкоатлет сообщил в своих социальных сетях.

«Оглушающая тишина», – описал ситуацию Усэйн.

Махинации бывшей сотрудницы

На самом деле, история с мошенничеством в компании всплыла ещё до заявления Болта. Правоохранительные органы Ямайки получали жалобы на предполагаемые денежные махинации в SSL с начала января. Уже к 7 января была найдена виновница произошедшего – бывший советник по вопросам благосостояния в SSL Джин-Энн Пантон. Она согласилась сотрудничать со следствием и рассказала, кого из инвесторов она обманула и какое количество денег сняла с их счетов. На тот момент имя Болта не фигурировало в деле.

10 января SSL на основании показаний Пантон сообщила Комиссии по финансовым услугам Ямайки (FSC) и другим государственным органами о мошенничестве на сумму около 3 миллиардов ямайских долларов JMD (около $ 19,7 млн). От действий бывшей сотрудницы пострадали более 40 человек, в число которых, как оказалось, попал и Усэйн.

FSC и Отдел финансовых расследований Ямайки продолжают разбираться в деталях дела. Органы продолжают допрашивать Пантон и уже обыскали два её дома, из которых забрали разные телефоны и документы, которые могут помочь в расследовании.

Усэйн Болт Фото: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images

«Мошенничества такого уровня раньше не было»

Сейчас временное управление SSL на себя взяла Комиссия по финансовым услугам Ямайки (FSC). Исполнительный директор FSC Эвертон Макфарлейн собрал пресс-конференцию, где прокомментировал инцидент с мошенничеством.

«Насколько известно FSC, такого уровня мошенничества раньше не было, – сказал Макфарлейн. – Кража сотрудниками – это риск, с которым сталкиваются все предприятия, и это риск, к которому предприятия по большей части, и в частности финансовые учреждения, относятся очень серьезно… Это воспринимается как оправданный риск во всей отрасли».

Однако, как сообщают СМИ, директор ушёл от ответов на ряд вопросов. В частности, он не стал комментировать тот факт, что нарушения в деятельности SSL периодически появлялись с 2017 года.

Спустя пару дней после пресс-конференции, 19 января, Макфарлейн подал в отставку. Свой пост он покинет 31 января. Об этом сообщил министр финансов страны Найджел Кларк.

«Я, безусловно, возмущен тем, что мошенничество в SSL раскрылось только сейчас. Я дал обязательство, что правительство сделает всё, что в наших силах, чтобы гарантировать, что сила и доверие к финансовому сектору Ямайки останутся в силе», – пояснил Кларк.

Эта ситуация так всколыхнула Ямайку, что местные музыканты стали выпускать песни на эту тему. Рэпер Gage опубликовал трек SSL, где рассказывает об инциденте, а также о Болте. «Где деньги, где?» — главный вопрос, который задаёт музыкант в песне. Кажется, такие же мысли крутятся в голове у пострадавших ямайцев и в том числе у Усэйна. Пока идёт расследование, им остаётся только ждать.