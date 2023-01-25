«Общество видит во мне злодея». В Италии наказали виновницу издевательств над гимнастками

Скандал с издевательствами тренеров в художественной гимнастике Италии получил развитие. Теперь – в сторону правосудия. Расследование выявило ещё одну виновницу случившегося. Ей стала 30-летний тренер Стефания Фольятта – основательница одной из крупных гимнастических школ в Италии.

Специалистка уже получила наказание за свои действия.

«Обвинения идут от гимнасток, не попавших на Олимпиаду»

Скандал в итальянской гимнастике начался в конце ноября 2022 года. Тогда несколько бывших гимнасток сборной Италии заявили о жестоком отношении со стороны тренеров. У многих спортсменок из-за этого возникли различные проблемы со здоровьем, в том числе психологические.

С момента начала расследования в прокуратуру Федерации гимнастики Италии (FGI) и организацию Change The Game поступило более 200 обращений об издевательствах тренеров, больше всего жалоб было на Международную академию Farfalle di Desio в Монце. В начале января технический директор академии и тренер сборной Италии Эмануэла Маккарани и её помощница, россиянка Ольга Тишина, были временно отстранены по подозрению в злоупотреблении своими полномочиями. У специалистов есть время, чтобы подать апелляцию и высказать свою точку зрения. Например, сама Маккарани утверждает, что невиновна.

«Все обвинения исходят от гимнасток, которые случайно не попали на Олимпиаду, – заявила Эмануэла. – Конечно, могло случиться так, что 200 девушек по всей стране считали, что с ними плохо обращаются, но какое отношение к этому имеет академия Farfalle di Desio? Я не могу отвечать за всю Италию.

Я надеюсь, что они не используют меня как козла отпущения, потому что, как и все остальные, я хочу отвечать только за свои действия. После Токио я хотела уйти, но федерация не нашла замены: с результатами, с тем образом жизни, который я веду, и с теми зарплатами, которые есть, это роль не для всех… Общественное мнение теперь видит во мне злодея: как может федерация не отказаться меня?»

«Академия не находится под контролем федерации»

Сейчас же дело приобрело новый поворот. Расследование выявило ещё одну нарушительницу – тренера Стефанию Фольятту. Бóльшую часть времени она работала в собственной школе Nemesi в Кальчинато, основанной в 2016 году, однако периодически по приглашению тренировала спортсменок в Farfalle di Desio.

Первые жалобы на Стефанию появились ещё в сентябре прошлого года. Тогда родители двух гимнасток заявили, что специалист применяла насилие к их детям. После этих обращений началось расследование, но вскоре оно было заморожено.

Теперь же на фоне крупного скандала к прошлогоднему делу вернулись вновь. Как выяснилось, Фольятта злоупотребляла своими полномочиями с 2017 года и по настоящий день. Под «удар» попали по меньшей мере восемь девочек 10-14 лет. К таким выводам следствие пришло после того, как выслушало более 25 человек: гимнасток, их родителей и сотрудников школы. Однако неопровержимыми доказательствами вины Фольятты стали фото и видео, сделанные её ученицами, а также их переписки в социальных сетях. На одном из роликов Стефания наказывает испуганную спортсменку изнурительными «карательными» упражнениями после вопроса: «Вы не думаете, что всё это мешает работе?»

«Ты забыла, кто здесь главный? Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — говорит на фоне Фольятта.

24 января суд Брешии по итогам предварительного расследования дисквалифицировал тренера на год, запретив ей посещать любые гимнастические школы. Это наказание стало самым жёстким с момента начала скандала в итальянской гимнастике. Вот только Федерация гимнастики Италии (FGI) всячески открещивается от Фольятты, говоря, что она всего лишь была тренером частной школы. Хотя, как известно, гимнастки сборной Италии периодически тренируются в Farfalle di Desio, где временами работала Стефания.

«Ссылаясь на уведомление прокуратуры Брешии в отношении Стефании Фольятты, FGI хотела бы уточнить, что у тренера нет контракта с федерацией и поэтому она не является федеральным техническим специалистом, – заявили в FGI. – Она имеет технический сертификат только с 2020 года. Академия художественной гимнастики Nemesi в Кальчинато, в которой она работала, была создана в 2016 году и присоединилась к FGI только в 2021 году. Академия является автономной частной организацией и не находится под прямым контролем федерации. Членство в FGI на 2023 год у этого юрлица продлено не было. Учитывая решение прокуратуры Брешии, FGI присоединяется к санкциям».

Вероятно, дальше нам предстоит следить за новой волной подробностей издевательств и очередными дисквалификациями тренеров в Италии.