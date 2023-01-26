Российские спортсмены оказались перед тяжелейшим выбором. Что скажет президент?

МОК опубликовал заявление о возможности допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Условия жёсткие. Исключительно нейтральный статус без «олимпийских атлетов из России» или «команды Олимпийского комитета России», осуждение СВО на Украине (или как минимум молчание на эту тему) и индивидуальный допуск.

Такое уже было в 2018-м, когда по непонятным причинам в Пхёнчхан не попали многие. Критерии отбора тогда были известны только МОК. Чиновники тогда едва не сломали карьеру великолепному лыжнику Сергею Устюгову, находившемуся на пике. К счастью, он нашёл в себе силы продолжать бегать и в Пекине был финишёром «золотой» олимпийской эстафеты.

Чем отличается та ситуация от нынешней? Тогда Россию пинали за допинговые нарушения. Сейчас – чистая политика и ничего больше.

В заявлении МОК есть противоречащие друг другу утверждения, как, например, «нельзя отстранять спортсменов от соревнований только из-за паспорта» и «россияне могут быть допущены только как нейтральные спортсмены без возможности представлять своё государство или любую организацию в своей стране».

Евгений Рылов Фото: РИА Новости

Ну ладно, нейтральный статус мы уже проходили, гимн МОК тоже звучал. И вопрос о том, о каких соревнованиях идёт речь – только об азиатских, если наши спортивные федерации начнут туда массово переходить, или вообще обо всех – тоже будет решён. Как и вопрос с датой, с которой начнёт действовать система допуска. Пока все эти вопросы открыты. Но главное не в статусе.

Главное – индивидуальные критерии допуска. Может ведь быть и так, что МОК придумает специальный документ, который должны будут подписать все российские спортсмены, желающие вернуться на мировую арену. Прецедент же есть. Международная федерация автоспорта такой документ разработала для российских гонщиков.

Хочешь участвовать? Подписывай бумагу, в которой Международная федерация автоспорта осуждает СВО, и участвуй.

Как тут поступать? Подпишешь – предашь свою страну. Не подпишешь – можешь не рассчитывать на международные соревнования. Большинство гонщиков, выступающих по российской лицензии, такой документ подписывать отказались.

Возможно, МОК на составление такого документа и не пойдёт, а критерии могут быть максимально простыми: служишь в Вооружённых силах России или Росгвардии — до свидания; присутствовал на митинге в «Лужниках» – до свидания; получал награды за Олимпиады из рук президента России – до свидания. Под ударом в любом случае окажутся лидеры сборных во всех видах спорта, как, например, двукратный олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов, который уже был отстранён международной федерацией от соревнований за свою позицию.

Вероника Степанова Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

По сути, сам факт индивидуальных критериев допуска – это Рубикон, переход которого сильно поменяет образ спортсмена в общественном мнении. Это тяжелейший выбор, который может повлиять не на карьеру, а на всю оставшуюся жизнь.

Конечно, многое будет зависеть от позиции государства и президента России. В 2018-м ведь тоже все ждали, что скажет глава государства. А позиция эта может быть как «конечно, участвуйте, пусть все видят, что российские спортсмены в любом статусе сильнее всех», так и «выбирайте сами, что вам делать», что может означать – никаких больше государственных плюшек, соревнуйтесь за свой счёт.

И не стоит забывать, как участие россиян, пусть и в нейтральном статусе, воспримут соперники. Многие объединения спортсменов уже заявили, что будут бойкотировать соревнования с участием нейтральных россиян. Как решать эту проблему в нынешних условиях – вряд ли кто-то знает.