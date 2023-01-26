Россию зовут на Азиатские игры. А это вообще хорошо или плохо?

Новости о том, что российский спорт может повернуться лицом на восток появляются и пропадают уже более полугода. То в одном виде спорта федерация объявляет о решительном уходе в Азию, то в другом, но до дела пока не дошло ни у кого. Может быть, теперь ситуация изменится.

26 января Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года в Китае. Конкретики в заявлении организации пока немного, есть даже оговорка, что Совет ждёт решения Международного олимпийского комитета. Так что говорить о том, что спортсменам пора подстраивать свой календарь под новый главный старт года и собирать чемоданы, сейчас явно рано.

Новость по теме Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх

Но что будет, если МОК, который поддерживает азиатские инициативы в отношении России, действительно даст нам право выступить на Играх?

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Давайте попробуем взвесить потенциальные плюсы и минусы.

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Конкуренция. Размах. Геополитика

Первый главный плюс – это выступление на международном турнире. Серьёзная конкуренция с представителями других стран. Это ведь и есть настоящая суть спорта, мотивация для больших атлетов. Тем, кто всего добился на национальном уровне, скучно конкурировать только с соотечественниками или соседями из Беларуси – им нужен более высокий уровень. Да и многие молодые спортсмены хотят попробовать себя на международных стартах.

Второй плюс – не стоит недооценивать мощь и размах Азиатских игр. На турнире 2018 года было разыграно 465 комплектов наград (почти в полтора раза больше, чем на Олимпиаде-2020). Спортсмены соревнуются в огромном количестве видов спорта, включая и самые неожиданные: аквабайк, парапланеризм, бридж, но и про традиционные гимнастику, плавание и лёгкую атлетику никто не забыл. Ну а что касается уровня, то просто странно было бы утверждать, что россияне придут и всех вынесут, когда есть сборные Китая, Кореи и Японии, с которыми нашим спортсменам и на Олимпиадах бороться очень непросто.

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Третий плюс – геополитический. В Европе, по всей видимости, с Россией никто «дружить» не хочет, в том числе и в спортивной сфере. А участие нашей страны в Азиатских играх сделает её ближе к партнёрам по восточной части Евразии. Сотрудничество с тем же Китаем или Ираном вполне может стать плотнее.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Прощай, Европа! Но как же Олимпиада?

Впрочем, без поводов для разочарования тоже не обойтись. Первый и главный состоит в том, что, даже если Россию пустят на Азиатские игры, это не будет означать пропуска на Олимпиаду. Во-первых, МОК ещё будет решать, по каким правилам наших спортсменов на главный турнир четырёхлетия можно допустить. Во-вторых, Азиада – это не отбор на Олимпиаду, а самостоятельный турнир. Грубо говоря, пришёл, увидел, победил и забыл. Азиатские игры – 2023 для России могут стать разовой акцией. Но даже если нам позволят выступать в этом турнире и дальше, Олимпиаду никто не гарантирует.

Сложность может возникнуть и с некоторыми полноправными участниками Азиатских игр, которые не являются нейтральными странами по отношении к России и могут давить на организаторов с целью недопуска россиян. Что будет, если те же японцы поставят ультиматум: или мы, или Россия? Предсказать сложно, но представить, что Японии уступят, вполне возможно.

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И третье. Если Россия действительно начнёт с Азиатских игр свой большой спортивный поход в Азию, то о Европе можно будет забыть надолго – переходы туда-сюда не получится совершать каждые четыре года, даже если политическая обстановка в мире будет к ним располагать. При переходе во всех видах спорта нам придётся соревноваться на Востоке. Какие-то виды спорта от этого могут даже сильно выиграть, но многие потеряют: всё-таки уровень некоторых отдельных видов спорта в Азии заметно слабее.