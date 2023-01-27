Мир бурно реагирует на возможное возвращение России в мировой спорт. Европа — «за». LIVE

Далеко не всем нравится, что МОК сделал шаг навстречу российским спортсменам.

25 января Международный олимпийский комитет выпустил специальное заявление, в котором предположил, что отстранённые в настоящий момент спортсмены из России и Беларуси могут вернуться в мировой спорт. Учитывая неоднозначные условия возвращения, предположение МОК вызвало бурю эмоций и в России, и в мире. В нашей стране обсуждают условия политического характера, а за рубежом многие по-прежнему не хотят соревноваться с российскими спортсменами, не обращая внимания на предложения МОК.

«Чемпионат» следит за реакцией на возможное возвращение российских атлетов на мировой уровень и разбирается, кто действительно выступает за чистый спорт, а кто просто не хочет соревноваться с русскими, независимо от причин и пояснений Международного олимпийского комитета.