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Реакция иностранных спортсменов и международных федераций на возможное возвращение россиян в мировой спорт — кто против?

Мир бурно реагирует на возможное возвращение России в мировой спорт. Европа — «за». LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Возвращение России в мировой спорт
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Далеко не всем нравится, что МОК сделал шаг навстречу российским спортсменам.

25 января Международный олимпийский комитет выпустил специальное заявление, в котором предположил, что отстранённые в настоящий момент спортсмены из России и Беларуси могут вернуться в мировой спорт. Учитывая неоднозначные условия возвращения, предположение МОК вызвало бурю эмоций и в России, и в мире. В нашей стране обсуждают условия политического характера, а за рубежом многие по-прежнему не хотят соревноваться с российскими спортсменами, не обращая внимания на предложения МОК.

«Чемпионат» следит за реакцией на возможное возвращение российских атлетов на мировой уровень и разбирается, кто действительно выступает за чистый спорт, а кто просто не хочет соревноваться с русскими, независимо от причин и пояснений Международного олимпийского комитета.

Европейские олимпийские комитеты не против возвращения России и Беларуси
Live Татьяна Постникова

Исполнительный директор Олимпийского комитета Финляндии Тайна Сусилуото сообщила, что в стране также не поддерживают решение вернуть на международную арену Россию и Беларусь.

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14:50 Татьяна Постникова

Не в восторге от предложения МОК и Норвегия. В скандинавской стране считают, что в текущей ситуации возвращать россиян и белорусов просто недопустимо.

В нынешней ситуации неприемлемо позволять участвовать российским и белорусским спортсменам на международном уровне. Большинство выступавших на саммите высказались о том, что не хотят, чтобы национальность спортсмена определяла, допустят ли его к участию в международных турнирах. Однако в случае с российскими и белорусскими атлетами мы должны соблюдать жёсткие условия, — высказался президент Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль.
14:43 Татьяна Постникова

Несмотря на общее заявление ЕОК не все национальные федерации в Европе согласны с возможным возвращением россиян и белорусов. Одной из таких стран стала Швеция.

Неудивительно, что это решение придёт в том или ином виде. В последние месяцы поднимался вопрос того, как это сделать, как должны проходить квалификации и так далее. Так что мы не удивлены, даже если у нас другое мнение, — сказал глава НОК Швеции Петер Рейнебо.
14:33 Татьяна Постникова

А вы как считаете, стоит ли России и Беларуси соглашаться на условия МОК, чтобы участвовать в международных соревнованиях?

14:27 Татьяна Постникова

А вот Украина решение МОК, ожидаемо, не поддержала. Министр молодёжи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом Олимпиады-2024, если россияне и белорусы будут допущены к соревнованиям.

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14:21 Татьяна Постникова

Европейские олимпийские комитеты не против возвращения России и Беларуси

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) выпустили официальное заявление, в котором поддержали возвращение россиян и белорусов на международную арену:

Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, ЕОК осознают важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы.

ЕОК не считают, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт. Каждый спортсмен должен иметь право соревноваться.

Справедливость в спорте восторжествует, когда все спортсмены получат возможность участвовать в соревнованиях, и Комиссия спортсменов ЕОК продолжит обсуждение того, как это должно произойти.
13:53 Михаил Чесалин

Самое ощутимое позитивное движение в сторону России на следующий день после заявления МОК сделали в Азии. Россию и Беларусь позвали на Азиатские игры — 2023, которые пройдут осенью в Китае. В каком статусе и по каким критериям отбора, пока неясно. Но в нашей ситуации даже название конкретного турнира, в котором россияне могут участвовать — это уже хороший знак.

Россию зовут на Азиатские игры. А это вообще хорошо или плохо? Россию зовут на Азиатские игры. А это вообще хорошо или плохо?
13:40 Михаил Чесалин

Реакция в России получилась бурной. Оно и неудивительно: в перспективе российские спортсмены могут оказаться перед жестоким выбором. Либо выступать на международных турнирах, но без национальной символики, поддержки власти и большого числа простых болельщиков. Либо не выступать вовсе.

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13:36 Михаил Чесалин

Всё началось с того, что МОК обозначил: возвращение российских и белорусских спортсменов возможно. При соблюдении целого списка условий, в котором особо выделяется пункт об отсутствии активной поддержки СВО на Украине. Все требования ещё будут уточняться, да и однозначного «да» представители МОК пока не сказали. Но это самая решительная подвижка в возвращению с марта 2022 года.

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