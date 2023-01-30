Виктору Ану досталось из-за выступлений за Россию. В Корее его оставили без работы

Помните ли вы одного из наших героев Олимпиады-2014 в Сочи шорт-трекиста Виктора Ана? Россия тогда подобрала выдающегося атлета, который оказался не нужен сборной Южной Кореи. А тот отблагодарил свою новую родину тремя победами на Олимпийских играх под российским флагом.

Но сейчас те победы и российский паспорт в Корее ему припоминают.

«Витя – наш»

Виктор Ан после Игр в Сочи несколько раз завершал карьеру. Впервые это случилось после его недопуска на Олимпиаду-2018. Тогда шорт-трекист объявил, что вместе с супругой и дочерью возвращается в Южную Корею. А спустя пару месяцев он вернулся в спорт, так как намеревался выступить на Играх-2022. Однако пандемия коронавируса изменила планы Ана, и в апреле 2020 года из-за травмы спортсмен окончательно завершил карьеру.

Многие предполагали, что Виктор будет работать детским тренером в России, как и хотел когда-то. Вот только его жена заявила о желании вернуться в Корею, и Ан к ней прислушался. Уже будучи в Корее, спортсмен получил предложение о работе тренером в сборной Китая. Как сообщали СМИ, за подготовку китайских атлетов к Играм-2022 Виктору предложили зарплату € 300 тысяч в год. После длительных переговоров Ан согласился и перебрался в Поднебесную.

Под руководством шестикратного олимпийского чемпиона китайцы на Играх в Пекине завоевали три медали: два золота и одно серебро. У Южной Кореи же было всего на два серебра больше. Для сравнения на Олимпиаде-2018 у китайцев было три медали (1–2–0), а у корейцев – шесть (3–1–2).

Продлевать контракты с иностранцами в Китае не стали, и летом стало известно, что Ан снова находится в поиске работы. Глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказывал, что рассматривается вариант с назначением Виктора на должность советника в СКР, но этого не случилось.

Виктор Ан Фото: РИА Новости

«Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить. У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, однако такие мысли есть. Он сейчас не находится на территории России. Но Витя наш. И мы в свое время приложили много усилий для того, чтобы он стал нашим. Он со своей задачей справился не просто на отлично, а на отлично с тремя плюсами».

«Мы учитывали настроения в обществе»

В начале января корейское издание JoongAng Ilbo сообщило, что Ан подал заявку на должность тренера команды города Соннам по шорт-треку. Сборная Соннама считается одной из сильнейших в стране, её представители составляют основу сборной Кореи. Сам Виктор, ещё до смены спортивного гражданства, тренировался именно в этой команде. Натурализованный россиянин стал одним из семи кандидатов на должность тренера.

Однако 29 января представители мэрии Соннама сообщили, что отклонили заявку Ана после собеседования. По данным издания Yonhap, причиной отказа стала неоднозначная реакция общественности на желание Виктора вернуться в Корею. Люди были не в восторге от возможного назначения Ана, так как несколько лет назад он отказался от корейского гражданства в пользу российского, а потом работал с соперниками корейцев – китайцами.

«Когда просматривали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы смотрели на множество различных составляющих, в том числе на коммуникативные навыки. Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и реакцию СМИ», – заявил представитель мэрии.

Помимо Ана, отказ, кстати, получил и двукратный чемпион мира Ким Сон Тхэ. Он много лет проработал в сборных Китая и Японии, но при этом неоднократно тренировал и команду Южной Кореи. Мэрия Соннама обещала объявить о назначении нового специалиста 31 января. Вот только Ану уже будет всё равно. Он, вероятно, будет искать себе другую подходящую вакансию.