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Магнус Карлсен сказал, что его тошнит от классических шахмат — это значит, что он больше не будет играть за титул?

«Меня тошнит от классических шахмат». Что стоит за откровенным признанием Магнуса Карлсена
Александр Федяков
Карлсен против классических шахмат
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Будет ли норвежец бороться за титул чемпиона мира?

Когда в 2022 году величайший шахматист современности Магнус Карлсен отказался во второй раз играть за титул чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим, многие предположили, что это всего мимолётная прихоть норвежца. Мол, Непомнящего он уже обыгрывал и второй раз проходить тяжёлый чемпионский цикл не хочет. Тем более что риск проиграть всегда сохраняется, а так он, получается, остаётся непобеждённым.

Однако начало 2023 года показало, что причины лежат куда более глубоко в душе Магнуса. Похоже, ему реально надоели классические шахматы.

А желания выдающегося чемпиона могут повлиять на игру в целом.

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«Наверное, мне не стоит огорчаться»

В начале января в Вейк-ан-Зее проходил престижный турнир Tata Steel Chess, в котором 14 гроссмейстеров из числа лучших в мире сражались в классику. Магнусу противостояли в частности Фабиано Каруана, Уэсли Со, Аниш Гири, Нодирбек Абдусатторов, Дин Лижэнь и другие именитые шахматисты.

Норвежец провёл турнир неровно: проиграл две партии подряд (Абдусатторову и Гири), но потом чуть не сотворил великолепный камбэк. Магнус до последнего сохранял шанс на тай-брейк за первое место, но не все звёзды сошлись в пользу действующего пока чемпиона мира. Выиграл в итоге Гири, в последней партии одолевший Раппорта, а Карлсен остался на третьей позиции.

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После турнира Магнус дал довольно эмоциональный комментарий:

«После турнира в Вейк-ан-Зее я немного отдохну и не буду играть в классические шахматы. Меня уже немного тошнит от этого за последние несколько недель. Итоги? Очевидно, когда после шести туров у меня было -1, а закончил я с +3, я не могу быть недовольным. Немного обидно, ведь я был так близок к тай-брейку, выиграл сам – но нужный мне результат был только в одной партии. Но после 5-го тура я вообще не мог думать о том, что вмешаюсь в борьбу за победу. Наверное, мне не стоит огорчаться».

Магнус ещё вернётся?

Слова Магнуса о том, что его «тошнит» от классических шахмат, пожалуй, раскрывают истинные причины его отказа от чемпионского матча и готовят его поклонников к тому, что если он и вернётся однажды в большую гонку за титул чемпиона мира в классике, то произойдёт это очень не скоро.

Можно предположить, что Магнус просто устал играть в шахматы, где крайне весомую, а зачастую и решающую роль играет кропотливая домашняя подготовка, а не острый ум и мгновенный анализ всех нюансов позиции.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: fide.com

А ещё Карлсен, похоже, не видит в классике будущего. Отказываться от неё, конечно, в консервативном шахматном мире никто не готов. Но чего скрывать, если партия в матче за чемпионский титул может продолжаться семь часов, это устраивает только истинных ценителей древней чёрно-белой игры. Для стороннего болельщика подобная борьба – сомнительное развлечение.

Магнус дал это понять во время переговоров с ФИДЕ, когда требовал изменения формата чемпионского матча. Но не получил его и после этого отказался играть.

«Я не буду играть». Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином «Я не буду играть». Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином

В блиц и рапид норвежец по-прежнему играет с упоением и азартом, и ЧМ-2022 в Казахстане, где Магнус забрал себе оба титула, это только подтвердил.

По всей видимости, Карлсен совсем не горит желанием возвращаться в классику. Куда более вероятно другое: развитие альтернативных чемпионскому матчу форматов. Пойти наперекор ФИДЕ даже могучий Магнус вряд ли решится, но благо есть крупные онлайн-платформы. Проводится ведь в онлайне Speed Chess Championship – своего рода альтернативный чемпионат мира с необычным экспериментальным форматом, и Магнус там играет!

Участие Магнуса, безусловно, будет служить хорошей рекламой подобным турнирам, позволит собирать и кассу, и солидный состав участников. А там, глядишь и ФИДЕ придётся как-то, справляясь с конкуренцией, подвинуться от классики к более быстрым и современным вариантам ключевых битв.

Тогда, может, и Магнуса перестанет тошнить. И он вернётся.

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