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МОК осадил Украину, заговорившую о бойкоте Олимпиады из-за участия россиян – хороший знак для России

МОК осадил Украину, заговорившую о бойкоте Олимпиады. Для России это хорошая новость
Михаил Чесалин
МОК осадил Украину
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Международный олимпийский комитет, похоже, серьёзно настроен вернуть россиян в мировой спорт.

Международный олимпийский комитет оказался в очень непростой ситуации в связи с отстранением и вероятным возвращением на мировую арену российских спортсменов. Жалеть представителей организации ни к чему, но разобраться в их действиях стоит. Особенно в тех, которые выглядят на удивление разумно.

В связи с участившимися разговорами о возвращении России в мировой спорт противники такого решения тоже стали всё чаще подавать голос. Их позиция – бойкот Олимпиады, на которую могут пустить атлетов из нашей страны. Они – это всё те же, о ком говорят в политических новостях: Украина, Польша, страны Прибалтики. Более крупные страны пока с выводами не торопятся.

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Угроза бойкота действительно может сработать, но лишь в том случае, если он не ограничится мелкими странами, которых на Олимпиаде толком и не заметно, а к протесту присоединятся крупные игроки. Понятно, о ком идёт речь с точки зрения спортивной мощи: США, Япония, Австралия, страны Европы.

Однако они пока на обострение ситуации не идут. Более того, глава НОК США поддержал идею возвращения российских спортсменов. Даже олимпийский комитет Канады готов говорить о возможности участия россиян в Играх.

На этом информационном фоне удивительно просто и внятно выступил МОК. Там без двойственных и витиеватых формулировок объяснили Украине, которая первой выступила с идеей бойкота, недопустимость такого развития событий.

«Угроза бойкота Олимпийских игр, которую рассматривает НОК Украины, противоречит основам Олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, обязывающей все НОК «участвовать в Играх Олимпиады, отправляя спортсменов». Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили только для наказания спортсменов из бойкотирующих НОК».

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Международный олимпийский комитет, серьёзно пострадав от политических бойкотов летних Олимпиад 1980 и 1984 годов в Москве и Лос-Анджелесе, больше не хочет допускать подобного. В Олимпийской хартии с тех пор предусмотрены серьёзные наказания за бойкот Олимпиад. Правда, правила можно трактовать по-разному — и санкции могут быть разными. Но факт остаётся фактом: слово «бойкот» для МОК – очень болезненный триггер. И тех, кто будет с играть с ним до последнего, могут ждать достаточно серьёзные наказания. Особенно если это будут довольно слабые в спортивном смысле страны.

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Есть ощущение, что сейчас МОК взваливает на себя сложную миссию по возвращению российских спортсменов. Делается это из чувства спортивной справедливости или ради раскола общества в России, пока не ясно. Но сигнал подан однозначно: бойкоты условных НОК Украины или той же Латвии для МОК сейчас имеют меньшее значение, чем процесс реинтеграции россиян в мировой спорт. И это как минимум неплохая новость для России.

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