Легендарная Светлана Ромашина завершила спортивную карьеру
Зрители больше не увидят победительницу четырёх Олимпиад в бассейне.
Непобедимая чемпионка
Уникальное достижение Ромашиной в том, что она никогда не проигрывала. На взрослом уровне на всех Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы россиянка выигрывала исключительно золотые медали.
Олимпийская рекордсменка
Светлана Ромашина — единственная синхронистка в мировой истории, завоевавшая семь золотых медалей на четырёх Олимпиадах. Она первая, кто взял золото в дуэтах на трёх Играх подряд.
Самая возрастная синхронистка
Россиянка — самая возрастная из представительниц синхронного плавания, когда-либо получавших награду на Олимпиадах. Своё последнее олимпийское золото в группе Светлана завоевала в 31 год и 320 дней.
Лучшая россиянка на ЧМ
На чемпионатах мира Ромашина выиграла 21 золотую медаль. Это лучший результат в истории России по всем видам спорта. С 2005 года россиянка пропустила лишь один ЧМ — в 2017 году из-за беременности.
Мировой лидер
Светлана входит в топ-5 спортсменов в мире по количеству золота на ЧМ. Больше наград лишь у пловца Майкла Фелпса (26 побед), конькобежца Свена Крамера (30) и шорт-трекистки Ян Ян (34).
Титулованная спортсменка
Помимо медалей ЧМ и ОИ, в активе Ромашиной ещё 13 золотых наград с чемпионатов Европы и два золота с Универсиады.
Что дальше?
После завершения карьеры семикратная олимпийская чемпионка спорт не покинет. Светлана возглавит СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы».
Великая россиянка-чемпионка ушла из спорта. Высот Ромашиной не достиг никто!
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