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Французский клуб «Волеро» сманивает российских игроков, командой руководит экс-волейболист сборной СССР

Из России массово увозят волейболисток сборной. Им помогает русский бизнесмен из Швейцарии
София Колодкина
«Волеро» сманивает российских игроков
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Советский волейболист Станислав Якубовский собирает французский «Волеро» из звёзд молодёжного ЧМ.

На скамейке среди молодых звёзд «Волеро» фанаты почти всегда могут разглядеть низкорослого мужчину. Он не вскакивает и не жестикулирует в ответ на яркие атаки — редкое аутоиммунное заболевание заставляет его быть максимально спокойным. Но даже два сердечных приступа не останавливают функционера уже 20 лет переживать сначала за самый известный клуб Швейцарии, а затем — и за чемпиона Франции.

Именно под его руководством французский клуб «Волеро Ле-Канне» плавно превращается в русский: уже шесть россиянок перешли в команду, причём четвёрка из Суперлиги — в последнее трансферное окно. 23-летняя Анна Котикова, 20-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина, 18-летние Виктория Кобзарь и Алина Попова и 24-летняя Татьяна Симанихина — в «Волеро» ставят на молодежь. Последняя, кстати, уже взяла с клубом чемпионат. А новый костяк с пятью россиянками в старте идёт к ЛЧ.

«Волеро» задолжал деньги России?

Из России в Европу и обратно каждый год циркулируют сотни волейболистов — и бан российских спортсменов этому практически не мешает. Чаще большие клубы оформляют переходы девушек. Мужской костяк топов российского волейбола осел в Суперлиге — одном из сильнейших чемпионатов. Поэтому за границей много отечественных волейбольных звëзд: от Арины Федоровцевой, Анны Лазаревой и Ирины Воронковой в Турции до Татьяны Кошелевой в Италии.

Анна Котикова, Вита Акимова, Виктория Кобзарь, Елизавета Кочурина в составе «Волеро»

Анна Котикова, Вита Акимова, Виктория Кобзарь, Елизавета Кочурина в составе «Волеро»

Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Однако трансфер четырёх россиянок разом — первый в истории России. Организовать переходы было проще, поскольку у всех волейболисток один агент — Екатерина Федоровцева, мама доигровщицы «Фенербахче» и сборной России Арины Федоровцевой. Екатерина посредник и между европейским клубом и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) — в России запрещено работать заграничным скаутам.

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Девчонки в разные годы пошумели в юниорских сборных России, залетая с ними на пьедесталы европейских и мировых первенств. Чемпионат мира для девушек до 21 года стал для наших «бронзовым», а ЧМ до 19 лет в Мексике и вовсе «золотым» — впервые с 1993 года. Они же, правда, в разные годы, были заиграны за казанское «Динамо» — топовую команду лиги и шестикратного чемпиона страны.

По словам генерального секретаря ВФВ Александр Ярёменко, в «Волеро» отправился костяк из яркой молодёжи без опыта в больших матчах, но с перспективами на мировой арене: «Это молодые спортсменки, они получают практику в Лиге чемпионов. Это взаимовыгодный проект на текущий сезон без еврокубков. Там игроки, которые могли не найти место в основных составах клубов Суперлиги. Ничего плохого нет».

Татьяна Симанихина

Татьяна Симанихина

Фото: ZUMA/ТАСС

Сделка должна принести дивиденды за вывоз звёзд не только клубу, но и в казну федерации – в качестве суммы за трансферный сертификат. По регламенту ВФВ это минимум € 100 тысяч за игроков сборных команд России до 21 года и € 50 тысяч — до 24 лет. По информации источника «Чемпионата», знакомого с ситуацией, суммы были прописаны в одной из последних редакций регламента сразу же после отъезда Федоровцевой в Турцию — Арину хотели оставить в Казани, претендовали на неё и другие гранды ЧР. Так ВФВ создала искусственный барьер, чтобы в будущем не прощаться с юными талантами и параллельно сбивать интерес со стороны зарубежных клубов.

«Если мы хотим развивать наш чемпионат, то заинтересованы, чтобы российские игроки оставались здесь. Так что суммы — заградительные. Одно дело за Федоровцеву такие деньги заплатить, другое — за молодого игрока, который является кандидатом в молодёжную сборную и погоды за границей не сделает», — сказал источник.

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«Волеро» должен был заплатить ВФВ € 350 тысяч. Французский клуб мог воспользоваться кризисной ситуацией и затормозить выплаты. Так Международная федерация волейбола (FIVB) до сих пор не может вернуть России часть заявочного взноса суммой в $ 20 млн на подготовку домашнего ЧМ по волейболу. Однако Европейская конфедерация (ЕКВ), куда и входит «Волеро», работает иначе.

Генсек ВФВ Александр Ярёменко говорит, что суммы погашены, но есть нюанс. Регламент нашей федерации не совпадает с международными нормами. Трансферные суммы внутри одной конфедерации зависят от категорий — их установили европейские коллеги согласно своему калькулятору. Первая – высшая. Суммы по ней куда меньше запроса российской стороны. Если волейболист из топовой страны и отправился в клуб ЕКВ (куда входит и Франция), то трансфер рассчитывается по этому калькулятору. А он, по словам Ярёменко, показывает € 3,9 тысячи. То есть € 15,6 тысячи за четырёх спортсменок и отправились в ВФВ. И в этом, по мнению источника «Чемпионата», главное противоречие в регламенте ВФВ.

Регламент ВФВ

Регламент ВФВ

«Трудности с банковскими переводами? Есть. Мы не проводим банковских транзакций, а оформляем как взаимозачёт. К нам приходят спортсмены из других стран, наши клубы и федерация должны также платить за входящие трансферы. Так что те суммы, которые должны поступить к нам, поступают в ЕКВ, а затем списываются [на счёт] другим федерациям — кому мы должны заплатить», – объясняет Ярёменко.

Французский клуб «Волеро» в плане коммуникации не создаёт проблем. Во многом, конечно, из-за того, что решения тут принимает владелец, он же Став Якоби, или в прошлом — москвич Станислав Якубовский.

Русский во Франции

У Станислава спортивное прошлое. Он числился в резерве сборной СССР и полировал скамейку в ЦСКА: был третьим пасующим, в том числе после лучшего в Советском Союзе — Валерия Лосева. Но профессиональный волейбол для него закончился в 18 лет — травма мениска. В клубе быстро нашли альтернативу: предложили играть в Баку или в Ростове-на-Дону, где были армейские команды, но он отказался и завершил карьеру. Так что из ЦСКА его попросили, и он пошёл служить срочником. Вернувшись из армии, переключился на изучение права и уже в 22 года был избран секретарём Ассоциации юристов СССР. На этой должности Станислав сменил имеющего связи в правоохранительных органах и правительстве старшего брата Дмитрия. Станислав руководил командой по юридическому распределению имущества советских войск на территории бывшей ГДР.

Став Якоби (в центре)

Став Якоби (в центре)

Фото: Из личного архива

Но он решил оставить государственный пост и начать своё дело. За этим Станислав в 1990-х переехал в швейцарский Цюрих. Там он организовал успешный бизнес в сфере недвижимости и юридических консультаций. А для своего удовольствия играл во второй и третьей швейцарских лигах в свободное от работы время. В какой-то момент к нему за помощью обратилась местная женская команда, которая тогда играла без тренера во втором дивизионе и могла вообще вылететь в третий, и попросила стать коучем — он согласился. Поначалу русскому в Швейцарии помогал Николай Карполь — легендарный тренер екатеринбургской «Уралочки» часто приезжал в Цюрих и давал массу важных советов Станиславу и игрокам. Уже на волне результатов в 2000-х Якоби инвестировал в женский «Волеро» и в итоге купил команду.

Параллельно он стал активно собирать топовые соревнования для женщин в Швейцарии. Будучи президентом компании Eventcourt AG, он заключил контракт с FIVB: занимался организацией соревнований и вёл переговоры с будущими спонсорами. Так, в Цюрих на шесть лет — с 2013 по 2019 год — переехал клубный чемпионат мира, а в Базель международный «Топ Воллей», куда он приглашал лидеров чемпионатов Франции, Японии и России. Иногда там гостили краснодарское «Динамо» и екатеринбургская «Уралочка», итальянская «Перуджа» и бразильский «Озаску».

Именно международная витрина служила дополнительной рекламой его игрокам в мире, ведь бизнес-модель клуба была основана на трансферах. Волейболисток отдавали в аренду ведущим европейским и даже российским клубам. Например, кубинка Нэнси Каррильо из омской «Омички» получала лишь 250 тысяч рублей в месяц — это 10-15% от суммы договора, которую российский клуб отдавал «Волеро» за аренду. То есть почти все деньги улетали во Францию.

«Волеро»

«Волеро»

Фото: Melanie Duchene/ZUMA/ТАСС

Якоби организовал настолько успешную систему, что команда из середняка второго дивизиона превратилась в топовый клуб страны с тысячной фанатской базой. С 2005-го по 2018-й команда 13 раз выиграла чемпионат Швейцарии и взяла две бронзы на клубных ЧМ. Может шокировать и рекордная серия из 141 победы в чемпионате и Кубке — она длилась пять сезонов с января 2012 года.

Он хотел развивать клуб и дальше, но уже при участии других спортивных компаний. Одной из целей синергии стало создание волейбольно-хоккейной площадки. В одиночку маштабный проект было не потянуть, поэтому к строительству двухъярусной арены подключилась хоккейная команда «Цюрихские Львы». Она, как и футбольный «Грассхопперс», была одним из подразделений одноимённого спортивного клуба, членом правления которого и был Якоби. Там он отвечал за внешние связи: не только сам вливал деньги, но и искал финансирование у частников и государства. Проект оказался слишком дорогостоящим и сложным в исполнении, поэтому стороны сосредоточились на своих целях.

Став пошёл на риск и решил объединить швейцарский «Волеро» и французский «Канне-Рошвиль». Причины слияния: желание расти в более конкурентной среде.

«Мы почти уверены, что слабая лига Швейцарии, в которой «Волеро» доминировал в течение 13 лет, создала невозможность усиления в ключевые моменты международных турниров», — говорил Якоби в интервью изданию Worldofvolley.

«Волеро» пять раз проигрывал в «Финале шести», столько же — в полуфинале клубного ЧМ. Доминирование на уровне страны привело к стагнации не только самой команды, но и остальных клубов лиги — часто на площадку соперники выходили на полусогнутых (из-за демотивации) ногах и принимали роль статистов.

«Волеро» мог оказаться в России?

В 2017-м Став надеялся, что клубу из Европы предложат выступать в российском чемпионате. Представитель ВФВ Владислав Фадеев даже приветствовал интеграцию «Волеро» и бакинского «Азеррейла», озвучив идею на совещании в Международной федерации волейбола. Но и она затухла.

«Мы не отвергали идею с порога, но надо было подумать, как это вообще может быть реализовано. Попросил дать формат, проект того, что можно было бы обсуждать. Это ведь не я должен придумывать, а если ВФВ планирует создание Открытого чемпионата России и нас пригласят, то для «Волеро» это было бы со спортивной точки зрения полезно. Но с точки зрения логистики, нагрузки двойного чемпионата и экономики — непонятно», — приводит слова Якоби пресс-служба московского «Динамо».

Так что Став переключился на европейские чемпионаты: изучал варианты в Турции, Италии, Польше, Франции, Румынии и Германии. Искали место с удобной инфраструктурой и административной и финансовой поддержкой местных властей. «Мы перебрались во Францию, потому что «Волеро» тесно сотрудничает с парой ведущих клубов страны уже несколько лет, – объясняет Став в интервью Worldofvolley. – Мы считаем, что сила лиги, а также победа в Лиге чемпионов в статусе французского клуба позволят нам сделать шаг к цели».

Многолетний обмен

В межсезонье «Волеро» круто омолодил состав: скинул средний возраст с 28 до 23 лет. Клуб расстался с десятком волейболисток, но и заполучил ярких проспектов. 20-летняя Акимова – лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира, 20-летняя Кочурина — чемпионка России с казанским «Динамо», 18-летняя Виктория Кобзарь — капитан сборной, чемпионка мира U18, чемпионка Европы U17. Помимо россиянок, среди новичков либеро из Китая 25-летняя Симин Ван и 17-летняя доигровщица из Франции Маева Шалк.

Анна Лазарева в «Фенербахче»

Анна Лазарева в «Фенербахче»

Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Getty Images

Трансферы наших во Францию — частая практика. Для многих «Волеро» становился плацдармом для перехода в более топовые клубы Турции или Италии: кейс со сборницей Анной Лазаревой в «Фенербахче» тому пример. В разное время за команду играли медалистки Олимпиады, чемпионки и победительницы Универсиад.

Таблица трансферов россиянок в «Волеро»

ВолейболисткаДостиженияКогда играла за «Волеро»
Евгения Артамонова-Эстестрëхкратный призёр Олимпиады (1992, 2000, 2004)2004—2006
Александра Коруковецсеребряный призёр Олимпиады в Афинах — 20042004—2005
Ирина Волчковаигрок «Уралочки»2004—2006
Ольга Сажинабронзовый призёр ЧЕ-20052010—2012
Екатерина Орловачемпионка Европы — 20152015—2017
Юлия Подскальнаясеребряный призёр ЧЕ среди девушек 2005 года2015—2016
Ирина Мальковапобедительница Универсиады-20152016—2017
Ангелина Лазаренкочемпионка Европы среди девушек 2015 года2017—2019
Анастасия Корниенкоучастница ЧЕ-2009 в составе юниорской сборной России2017—2021
Анна Лазаревапобедительница Универсиады-20192019—2020

Приезжают девушки и за комфортом курортного города: мягкий климат и куда меньшие расстояния, что позволяет не тратить время в аэропортах. Соответственно, больше внимания на тренировки и восстановление. Плюс это иной стиль волейбола — комбинационный и быстрый, а не силовой, как в России. Другой фактор — еврокубки. «Волеро» выступает в Лиге чемпионов, пока российские клубы такой возможности лишены. Поэтому в зарубежные команды перебрались несколько наших звёздных гандболисток во главе с Анной Вяхиревой.

«Увидела большие перспективы для будущего, поэтому воспользовалась этой возможностью, — рассказывала нападающая Вита Акимова в интервью Volley News. — Во Франции отличная лига с хорошими игроками. И «Волеро» — клуб, который может рассчитывать на профессионалов: тренеров, физиотерапевтов и руководителей. Кроме того, здесь необыкновенная атмосфера, которая позволяет вам культивировать свои амбиции. Моя главная цель в «Волеро» — расти и стать игроком мирового уровня».

Анна Котикова

Анна Котикова

Фото: Valerio Origo/ZUMA/ТАСС

Пока клуб идёт нужным курсом: в местной лиге они шестые, также вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. Конечно, пока их шатает: в первой половине сезона обновлённый состав мог влететь аутсайдеру украинскому «Прометею» в ЛЧ, ведя 2:0, а мог обыграть топовую итальянскую «Монцу». Но удивительнее другое: одновременно наблюдать пятёрку из России во время полного бана на мировой арене. Чему, кстати, способствует регламент — на площадке может быть всего один французский игрок и пять легионеров.

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