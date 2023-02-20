«У Магнуса в матче с Яном ручки-то тряслись». Интервью с вице-чемпионкой мира по шахматам

2023 год – знаменательный для шахмат. Весной за шахматную корону будут биться мужчины, летом – женщины. И если в мужском матче честь российской шахматной школы будет защищать Ян Непомнящий, то в женском сойдутся две китаянки. Увы, все российские шахматистки из борьбы за корону выбыли.

Не смогла справиться с китайской шахматной мощью даже Александра Горячкина – второй номер мирового рейтинга и участница чемпионского матча 2020 года. Лучшая шахматистка России попросила не терзать её вопросами о поражении в претендентском турнире, зато обо всех остальных шахматных темах рассуждала ярко и открыто. Кто фаворит в сражении Ян – Дин? Чего боялся Магнус во время матча с Непомнящим? Что подталкивало её к мысли о смене спортивного гражданства? Об этом и много другом – в её интервью!

«Дину Лижэню везёт, как чемпиону»

– Александра, в апреле всех нас ждёт главное шахматное событие года – матч за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. Как вы оцените шансы претендентов?

– Мне будет очень интересно наблюдать за этим матчем. Я никогда не видела такого вселенского везения, как у Дина. Он попал на Турнир претендентов после дисквалификации Сергея Карякина, успел сыграть нужное количество партий у себя в Китае, и это прокатило (улыбается). В последнем туре с Накамурой ему тоже немного подфартило – он занял второе место. И в довершение ко всему — этого второго места хватило, чтобы выйти в чемпионский матч. Везёт ему, как чемпиону, конечно. Вот и интересно: поможет ли ему удача или шахматные факторы перевесят. Всё-таки у Яна есть опыт игры в чемпионском матче, да и в целом он в последние несколько лет стабильно держит свой высокий уровень, выигрывает турниры претендентов. Думаю, он сможет хорошо подготовиться, поработать над собой с психологической точки зрения и покажет всем, на что он способен.

– Тот факт, что Дин Лижэнь неудачно провёл турнир в Вейк-ан-Зее и потерял второе место в мировом рейтинге, ни о чём ведь не говорит?

– Нет, это обычное дело перед чемпионскими матчами.

– Насколько важно то, что у Яна есть опыт игры в матче за титул? Какие знания человек получает, когда проходит через подобное?

– Это важно. Даже не с чисто шахматной точки зрения, а по организационным моментам: сколько может длиться партия, как проходят пресс-конференция, допинг-контроль. Когда ты играешь в первый раз, некоторые вещи выбивают тебя из колеи. А когда ты знаешь, к чему готовиться – это большой плюс.

– Владимир Крамник, который консультировал Яна во время чемпионского матча, рассказывал, что тот испытывал серьёзные проблемы со сном. Вероятно, в этот раз наш претендент сможет чувствовать себя спокойнее?

– Сложно сказать. Проблемы со сном – это очень серьёзно. Я сама периодически с ней сталкиваюсь, и готовых решений у меня нет.

– Проблема возникает после поражений?

– По-разному. И после поражений, и после побед. Бывает, что просто не хочется спать, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот на «Шахматных звёздах» в Москве у меня такое было, хотя вроде бы и не было особого нервного напряжения.

Александра Горячкина Фото: РИА Новости

«Турнир «Шахматные звёзды» лучше матча за титул»

– Какие эмоции, кстати, остались после «Шахматных звёзд»?

– Турнир дался мне непросто. В некоторых партиях приходилось проявлять чудеса изобретательности. Но мне очень нравится этот турнир, здорово, что его проводят в России. Это, наверное, лучшая организация, которую я видела в жизни – мне всегда нравится здесь играть. Хочется, чтобы турнир продолжался дальше и дальше. Состав участников – топ-уровень. А опыта у меня в турнирах с таким составом немного, поэтому пришлось тяжеловато.

– По ощущениям атмосфера была как на чемпионском матче.

– Я была на матче за титул чемпиона мира (улыбается). В Москве лучше.

– Нельзя не отметить, что вы прекрасно выглядели: платье, туфли на высоком каблуке. Не мешают ли каблуки во время игры?

– Я не надеваю на игру то, что мне некомфортно. Так что если вы видели меня в таком образе, значит, всё нормально. Но там, конечно, были крутые лестницы. Когда спускалась по ним, пару раз чуть не подвернула ногу.

– Недаром говорят, что шахматы – травмоопасный вид спорта.

– И правда (улыбается).

– А сколько времени вы тратите на подготовку к партии с точки зрения своего образа: подбора нужного наряда, макияжа?

– Столько, сколько у меня остаётся. Прежде всего идёт шахматная подготовка, и после неё обычно времени остаётся немного – всегда цейтнот. Обычно около 20 минут. Так что, как правило, собираться приходится довольно быстро.

Александра Горячкина Фото: РИА Новости

«В матче с Яном у Магнуса ручки тряслись»

– Вернёмся к глобальным темам. Как вы прокомментируете отказ Магнуса Карлсена играть матч за титул чемпиона мира? Было бы лично вам интересно посмотреть повторение противостояния Непомнящий – Карлсен?

– Честно говоря, Магнуса мы уже много раз видели. Для разнообразия можно и ещё кого-нибудь в чемпионском матче посмотреть (улыбается). Но, конечно, если бы Непомнящий снова играл с Карлсеном, это было бы довольно интересно. Хотелось бы посмотреть, как Ян решит свои проблемы, а Магнус справится с соперником, когда тот ничего не зевает и играет быстро, учитывая, что время не добавляется. В прошлом матче у Магнуса-то ручки тряслись, когда оставалось мало времени – по видео это было заметно.

– Может Магнус просто испугался выходить на новый матч?

– Мне кажется, он уже столько матчей сыграл, что ему нечего бояться.

– Что скажете о контроле времени в чемпионских матчах? Не пора ли что-то менять? Кажется, шестая партия матча Непомнящий – Карлсен, которая продолжалась почти восемь часов, – это перебор.

– Вообще, я думаю, что хорошая система была, когда мы, женщины, играли предыдущий чемпионский цикл. Претендентский турнир с контролем ФИДЕ, и весь отбор – Кубок мира, Гран-при, Grand Swiss – всё тоже с контролем ФИДЕ. Тебе не надо ничего выдумывать: ты и отбираешься, и матч играешь с одним и тем же контролем времени. А у мужчин всё по-другому. У них вообще каждый цикл что-то новое: не успеваешь к одному привыкнуть, а уже всё иначе. На Кубке мира – контроль ФИДЕ, на Grand Swiss – длинный, но не как в матче. А в чемпионском матче – вообще без добавления. Мне это кажется странным. Нужно, чтобы ты и отбирался, и играл с одним контролем времени.

А что касается той длинной партии, то семь с лишним часов – это очень долго. Хотелось бы классику, но всё-таки не такую долгую классику.

– Есть ощущение, что того, кто не является фанатом шахмат, такие партии могут отпугнуть. Зачем смотреть такое долгое и сложное зрелище?

– Ну всё равно люди же смотрят. Как я всегда говорю: не нравится – не смотрите (улыбается). Есть чемпионаты мира по быстрым шахматам, по блицу – можно их смотреть, если классика для вас слишком долгая.

«Во время партии лучше немножко нервничать»

– Если возвращаться к Яну и его подготовке к чемпионскому матчу, то насколько важна физическая форма, когда партии длятся так долго?

– Это всё индивидуально. Думаю, что Ян непрерывно готовился к матчу, уже на протяжении нескольких лет — у него целый большой цикл получился.

Что касается физической формы, то тут тоже каждый решает сам для себя. Тот же Сергей Карякин, например, сильно похудел перед своим матчем.

– А у вас как?

– Я не люблю сильно себя ломать. Можно что-то доработать, что-то улучшить, но не ломать всё полностью. Можно сказать, мол, всё, сладкое больше не ем, только правильное питание и физические нагрузки. Но я думаю, это чересчур.

– Вы какие физические нагрузки предпочитаете? Бег, йога?

– Я люблю прогулки. На этом всё (улыбается).

– А как шахматисты к сладкому относятся? Шоколад и сахар, говорят, полезен во время сложной умственной работы.

– Я лично к сладкому равнодушна. Слышала, что сахар помогает в течение семи минут: происходит резкий скачок, а потом сразу спад. Так что, наверное, это может сработать в блице: скушал что-то, и шарики за ролики правильно заехали (улыбается). Но меня сильно смущает последующий спад. Я предпочитаю стабильность, так что во время партии ничего не ем, только пью воду.

Если говорить без привязки к шахматам, то десерты меня обычно разочаровывают – мне, наверное, 1 из 100 нравится. Так что я предпочитаю, допустим, пиццу – калории те же, но она для меня намного вкуснее.

– Вы пьёте только воду? Может, ещё какой-то чай или кофе?

– Кофе я в принципе редко пью. А чай меня успокаивает. Во время партии лучше держаться в тонусе и немножко нервничать, чтобы быть ко всему готовой. Так что предпочитаю просто воду.

«Хочу прошлый год забыть как страшный сон»

– Одна из главных шахматных тем 2022 года – это противостояние Карлсена и Ниманна. Кому из них вы верите больше в этом конфликте?

– Ох, я бы не хотела, чтобы на меня подали в суд (улыбается).

– Да, это опасно. Могут потребовать $ 100 млн.

– Это вообще довольно сложная тема. Если ты не поймал человека за руку, то сложно его в чём-то обвинять. Сказать-то можно, но доказательств нет.

На чемпионате мира по рапиду и блицу в Казахстане я видела довольно неприятную картину: прямо в игровой зоне норвежская пресса бежала за Ниманном чуть ли ни через весь зал, а он, бедный, от них убегал. Я, честно говоря, даже разозлилась. Хоть вы и норвежцы, но не должно быть такого. Было неприятно, что шахматиста так дёргают посреди важного турнира, прямо в игровой зоне. Снимайте себе спокойно, но за руки хватать не надо! А то было ощущение, что на него эту прессу натравили, чтобы испортить ему жизнь.

– В Казахстане, кажется, вообще было плохо с дисциплиной. Судьи как-то не особо всё регулировали. Тот же инцидент с Александрой Костенюк, к которой фотограф чуть ли не на стол залез прямо во время партии…

– А меня так же фотографировали, даже не раз. Да, там как-то не очень грамотно работали судьи, было большое количество споров. Каждый раз туры задерживались, потому что судьи выясняли какие-то нюансы. Было ощущение, что не было грамотной судейской бригады. Организация, зал, логистика – всё это было прекрасно. Но судей надо немного поднатаскать по правилам.

– Результат свой как оцените? Четвёртое место – не обидно?

– Я вообще хочу прошлый год забыть как страшный сон. Что сказать… Это был не самый обидный турнир за прошлый год. Четвёртая и четвёртая, ничего страшного. Призовой фонд всё равно делится (улыбается).

– Ну да, это не как на Олимпиаде, где есть три медали и всё.

– Да, нам чуть проще.

Александра Горячкина Фото: РИА Новости

«Мы уже привыкли играть под нейтральным флагом»

– Раз уж вспомнили Олимпиаду, то задам вопрос про нейтральный флаг. Для вас имеет значение, какой флаг у вас на столе – триколор или белый?

– Я считаю, что флаг и гимн – это больше для спортсменов. Зрители всё равно знают, кто ты и откуда приехал. А спортсменам… Лично мне это не так уж важно. Сколько времени уже играем так – привыкли.

– То есть перспектива выступать под нейтральным флагом и дальше вас не слишком пугает?

– В текущих реалиях хотелось бы просто выступать. А дальше уже посмотрим. Пока никаких предпосылок к возвращению флага и гимна вообще не видно.

– Позиция ФИДЕ, согласно которой российские шахматисты могут принимать участие в турнирах, но без флага и без сборной, – это разумный компромисс?

– Вопрос по сборным – это не ко мне. Если мы говорим о сборной России, то я там человек маленький. Даже малюсенький. У нас есть и тренеры, и начальник сборной, и исполнительный директор федерации. Насколько выступление сборной важно и что с этой всей ситуацией делать – это к ним вопросы, у меня нет компетенции, чтобы на них отвечать. А если мы говорим про выступления в личном качестве, то для меня жизнь практически не изменилась.

– Нет ли у вас мыслей о смене гражданства и места жительства? Некоторые шахматистки уже меняют. Про кого-то слухи ходят…

– Знаете, в последние полгода российская федерация шахмат меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной сборницей без финансирования…

– Это как так?

– Не знаю, как так (улыбается). Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром – и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть. Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Однако далеко она пока не зашла.

– А вы не знаете, почему у вас с ФШР такая ситуация получилась?

– Нет, не знаю.

Александра Горячкина Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Хочется попросить ФИДЕ: просто проводите турниры»

– Пару лет назад Александра Костенюк в интервью «Чемпионату» посетовала на невысокие призовые в женских шахматных турнирах и сказала, что даже топ-шахматистка на Porsche Cayenne ездить не будет. Давайте проверим. Вот вы – топ-шахматистка. Какая у вас машина?

– Я выиграла в Суперфинале чемпионата России Renault Kaptur. Она стоит дома, мама на ней ездит периодически. Но она не сильно нужна, потому что в Салехарде особо не разъездишься, а в Москве быстрее на метро.

– Более дорогую машину в теории вы могли бы себе позволить?

– В принципе, если год удачный, то можно и накопить. Но бывает так, как у меня в прошлом году – не доход, а убыток. Так что нужно грамотно распоряжаться финансами. Тем более что вот прошло два месяца после моего вылета с претендентского турнира, а приз мне так и не выплатили, хотя в положении было написано, что должны выплатить всё в течение 14 дней.

– Что можно исправить, чтобы шахматистки зарабатывали больше?

– Мне кажется, мы лишены целого соревновательного цикла со всеми его призовыми. У мужчин он продолжается два года, у женщин – четыре. Так что хочется попросить ФИДЕ: вы хотя бы просто проводите турниры, пусть с теми призовыми, которые есть, но просто проводите. А то они всё отодвигают турниры и отодвигают, а мы сидим без работы.

– ФИДЕ и к мужчинам не очень бережно относится. Место проведения чемпионского матча определилось за три месяца до матча.

– Так у нас сроки и место проведения претендентского определились за месяц.

– Вам ещё повезло, что вы играли вторым заходом, чуть позже.

– Да, нам «повезло» с фантастической организацией – в гостинице было +10°С.

– Что ж, Хива – это не Монако, конечно.

– Ну да. Приходилось надевать зимнюю куртку и сапоги, чтобы по гостинице дойти до ресторана. Главный судья даже шапочку надевал.

«Не верю в то, что женщина станет чемпионкой мира»

– Наверное, сложно себе представить, что когда-то появится шахматистка, способная стать чемпионкой мира в открытой категории. Но каковы шансы, что кто-то ещё заставит мужчин поволноваться, как Юдит Полгар?

– Минимальные шансы есть. Но в то, что женщина станет чемпионкой мира, я не верю. Даже Юдит не смогла стать чемпионкой, при том что она – исключение из правил и прикладывала все усилия, чтобы быть лучшей.

– У вас есть какие-то особые эмоции, когда вы обыгрываете мужчину?

– Нет. Мне не важно, какого пола мой соперник. Мне важно, как складывалась партия. Если я круто играла, то за себя радуюсь. Неважно, кого я обыграла.

– А рейтинг соперника или его титулы имеют значение?

– Я к успехам или неудачам в отдельных партиях отношусь очень спокойно. Ну не сложилось, не день Бекхэма – у всех бывает. Для меня более ценен результат турнира в целом. Даже Карлсен может две партии подряд проиграть, а потом собраться и крошить всех. Не сложилось у него, проиграл, бывает.

– Как вы отдыхаете от шахмат? Музыка, кино, какие-то другие развлечения?

– Музыка, да. Люблю сериалы. «Дом дракона» вот недавно посмотрела. Я до этого так радовалась, что посмотрела «Игру престолов», когда она закончилась. Радовалась, что у меня не будет этой ломки в ожидании новой серии. А тут – на тебе – продолжение (смеётся).

– У вас бывает такое, что вечером говорите себе, мол, одну серию посмотрю — и спать. А потом приходите в себя в шесть утра, когда сезон кончился?

– А я смотрю целыми сезонами. Всё в сторону, и три дня подряд смотрю сериал. Потом, когда он закончился, я встала и пошла и работать (улыбается).

– Расскажите о своих планах и целях на 2023 год.

– Сейчас надо заняться здоровьем, потому что +10°С в гостинице не прошли бесследно. А потом поиграю личные турниры для себя. Посмотрю-подумаю, что делать дальше. Недавно была информация, что следующий претендентский будет в апреле 2024 года. Этот ещё не доиграли, а уже новый на горизонте. Но лучше уж так, чем когда каждые три месяца нам ФИДЕ пишет, что никакой информации о календаре нет, и ты живёшь в постоянной неизвестности: ни работу никакую взять не получается, ни к турнирам готовиться.