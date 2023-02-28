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Россия в шахматах перешла в Азию — как прошло голосование, какие плюсы, что дальше — рассказывает тренер Михаил Кобалия

Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике
Михаил Чесалин
Россия в шахматах перешла в Азию
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Михаил Кобалия — о том, почему там будет лучше, чем в Европе.

Разговоры о смене вектора развития российского спорта на азиатский в разных видах спорта ведутся чуть ли не с марта 2022 года. Но до решительных шагов доходит крайне редко. Пожалуй, от слов к делу перешли только в Российской шахматной федерации: заявку о переходе из Европы в Азию подали ещё в апреле 2022-го, и спустя почти год она была наконец-то одобрена.

Россия в шахматах – официально азиатская страна. С 1 мая 2023 года.

О том, что это даёт нашим шахматам, подробно рассказывал новый исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв. Если ещё не читали его большое интервью на «Чемпионате» – обязательно ознакомьтесь.

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А самую свежую экспертную оценку происходящему дал тренер юношеской сборной России, заместитель исполнительного директора ФШР, гроссмейстер Михаил Кобалия, который присутствовал на Азиатском шахматном саммите, где и было принято судьбоносное решение.

«Переход в Азию — не сиюминутное стремление»

– Михаил Робертович, переход ФШР в Азию — это настоящий прорыв или просто позитивный рабочий момент?
– Мы подали заявку в апреле прошлого года, она почти год ждала своего рассмотрения, так что, конечно, это долгожданное решение и очень позитивное. Это выборы, а на любых выборах всегда есть интрига.

– То есть не было уверенности в результате?
– Мы в целом были уверены, потому что мы предоставили несколько аргументов, с которыми сложно поспорить. В частности, то, что 77% территории России находятся в Азии. Объективно шахматы в Азии сейчас развиваются очень бурно: Индия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Иран – конкуренция в Азии выше, чем в Европе, особенно среди детей. А без конкурентной борьбы сложно прогрессировать. Так что это не сиюминутное стремление, а наше стратегическое решение. Очень приятно, что удалось его осуществить.

– Против перехода России в Азию был отдан один голос. Чей?
– Мы не присутствовали на процедуре голосования. Но действительно, один голос был против, ещё шестеро – воздержались.

– Какие конкретные решения последуют за переходом России? Когда наши шахматисты смогут играть в азиатских турнирах?
– Предстоит уладить ещё несколько технических моментов, но официально с 1 мая будет осуществлён переход. В шахматах есть понятие региональных зон, и Россия – это отдельная зона, которая будет перенесена из Европы в Азию.

В ближайшее время как раз будут подниматься вопросы об участии российских игроков в конкретных азиатских соревнованиях, и где-то мы пока участвовать не сможем. Например, через два дня стартует мужской чемпионат Европы, а ещё через две недели – женский. Это турниры, которые закрывают отборочный цикл в Европе. Поскольку россияне будут принимать в них участие, в личном чемпионате Азии в этом году мы сыграть уже не сможем.

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Но нужно подчеркнуть, что в Азии более насыщенный спортивный календарь. Здесь есть и Азиатские игры, и Игры в закрытых помещениях, и чемпионат Азии U20, которого в Европе просто нет. Кроме того, сам чемпионат Азии разделён на западную и восточную часть – это отдельные соревнования.

– А мы в какой части будем?
– Скорее всего, в более сильной западной: с Индией, Узбекистаном, Казахстаном, Ираном. Это будет мощнейшая зона, конечно. Но, с другой стороны, для подрастающего поколения это очень хорошо, потому что будет больше турниров и выше конкуренция.

– ФИДЕ уже одобрила переход России?
– Естественно, что перед саммитом Азиатской федерации были консультации с ФИДЕ и решение федерации о том, что переход возможен. Наверное, впервые в истории такое происходит, что не вновь образовывается федерация, а переходит. Поэтому всё это проверяли юристы, и было принято решение, которое позволило вынести данный вопрос на голосование.

Михаил Кобалия

Михаил Кобалия

Фото: ruchess.ru

– А как будет решён вопрос с квотами на следующий чемпионский цикл? Действительно ли они переедут с российскими шахматистами в Азию?
– Конечно. Есть определённая система распределения квот, которая пересматривается каждые два года. В связи с тем, что российские игроки перешли в Азию, система будет соответствующим образом пересмотрена. Это был один из главных вопросов от Азиатской федерации, потому что, когда приходят сильные игроки, они автоматически претендуют на квоты. Но нет, система будет пересматриваться, и квоты перейдут из Европы в Азию.

– С детско-юношескими соревнованиями всё то же самое?
– Да, именно так.

«В Европе мы были отрезаны от принятия решений»

– Означает ли наш переход в Азию, что может быть возобновлена дискуссия о возвращении российским шахматистам флага и гимна?
– Флаг и гимн – это в первую очередь прерогатива ФИДЕ. С другой стороны, например, санкции Европейского шахматного союза по отношению к российским игрокам были ещё более строгими. Допустим, на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в декабре в Казахстане, российские игроки могли не менять свой профайл на сайте ФИДЕ – они могли оставить российский флаг, но в турнирной таблице у них всё равно был флаг ФИДЕ. А Европейский шахматный союз заставлял всех игроков, в том числе детей, поменять флаг в профайле. Чтобы все они, так сказать, ушли из Российской шахматной федерации. У них были более воинственный настрой и более жёсткие требования. Думаю, в Азии в этом смысле всё будет намного спокойнее, и организаторы будут руководствоваться только требованиями ФИДЕ.

– А если говорить не о чемпионатах мира и не о турнирах претендентского цикла, а о чём-то вроде Азиатских игр, могут быть послабления по флагу?
– На самом деле по правилам ФИДЕ россияне могут играть в личных турнирах. Пока основная проблема в том, что россияне отсоединены от командных соревнований, причём как взрослые команды, так и дети, инвалиды, ветераны. Но мы ведём работу, чтобы постепенно в каких-то категориях этот запрет снимался. Но на данный момент он ещё действует. В личных соревнованиях мы можем принимать участие, под российским флагом или под флагом ФИДЕ – это отдельный, технический вопрос. А в командных соревнованиях мы вообще забанены. Тут нам нужно вести работу, чтобы мы смогли принимать участие в командных турнирах. Это не связано напрямую с переходом в Азию, потому что эту ситуацию регулирует в первую очередь ФИДЕ.

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– Будет ли у нас право голоса, влияние, вес, в Азиатской федерации или его предстоит заработать?
– Пока нас только приняли. Но, думаю, со временем у нас будут какие-то представители в руководстве Азиатской шахматной федерации, всё-таки у нас сильная и большая федерация. Это то, чего не было в Европейском шахматном союзе. Начиная с 1990 года у нас прошёл всего один турнир – женский личный чемпионат Европы в Санкт-Петербурге в 2009 году. Это единственное соревнование, которое прошло под эгидой Европейского шахматного союза. При этом соревнований ФИДЕ у нас проходило множество: и матч на первенство мира, и Кубки мира, и чемпионаты по рапиду и блицу. Таких турниров было огромное количество, а европейских – не было. И в руководстве Европейского шахматного союза у нас тоже не было никаких вице-президентов. Мы хоть и по факту и были в Европе, были отрезаны от возможности принятия решений и проведения соревнований. Думаю, в Азии мы постепенно сможем полноправно войти в федерацию, чтобы мы могли и быть в руководстве, и проводить соревнования. Мы готовы и хотим проводить азиатские соревнования. Наш вектор развития абсолютно понятен.

– То есть можно рассчитывать, что в Россию поедут известные гроссмейстеры как минимум из Азии?
– Да, конечно. К нам и сейчас подходили, говорили, что были в России на соревнованиях и снова готовы приехать. Тут у нас нет никаких разногласий или проблем, это просто рабочий момент. В Азии официальных соревнований больше, чем в Европе, поэтому они стараются проводить турниры в разных странах, чтобы все были задействованы. В этом плане я уверен, что мы тоже в ближайшее время будем проводить официальные турниры.

– Какие шаги будут дальше?
– Сейчас пойдёт уже планомерная работа. Самый главный вопрос – по квотам и по соревнованиям, на которых мы сможем выступать уже в этом году. Думаю, что это будут детские турниры, потому что в детских соревнованиях в Европе мы не играли, так что ограничений быть не должно. Но теперь никаких громких изменений уже быть не должно, нас ждёт техническая работа.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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