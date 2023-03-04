Где шахматисты сильнее — в Европе или Азии? Российских спортсменов ответ вряд ли обрадует

28 февраля на Азиатском шахматном саммите в Абу-Даби было принято беспрецедентное решение: Российская шахматная федерация перешла из Европы в Азию. После событий весны 2022 года представители многих видов спорта говорили о необходимости такого шага, но шахматисты решились сделать его первыми. Заявка была подана ещё в апреле прошлого года, при этом, по заверениям представителей ФШР, она прорабатывалась довольно давно, ещё до февраля 2022 года. «Это не сиюминутное стремление, а наше стратегическое решение», – заявил тренер юношеской сборной России и заместитель исполнительного директора ФШР Михаил Кобалия.

Причины перехода понятны. В Азии к России относятся более лояльно; летать в азиатские страны, как ни странно, легче; международные азиатские турниры вполне могут приехать в Россию; а в идеале – даже флаг кое-где вернут!

Немаловажный фактор – это уровень конкуренции. Очевидно, что в Азии есть сильные шахматные державы: это и Китай, и Индия, и Узбекистан, сильно прибавивший в последнее время, и вполне крепкий Иран.

Но действительно ли Азия в шахматном смысле уже сильнее Европы? Или пока сторонники перехода слегка выдают желаемое за действительное?

Мы решили это проверить. И сделали максимально просто. Взяли универсальное мерило класса и силы всех шахматистов – рейтинги ФИДЕ (по мужчинам, женщинам, юношам и девушкам) на 1 марта и посчитали, сколько там гроссмейстеров из Европы, Азии, России и других регионов мира.

Согласно изначальной задумке, мы вычисляли долю рейтинга шахматистов из топ-100 по разным мировым регионам. Но оказалось, что она чуть ли не в точности соответствует доле числа шахматистов того или иного региона в лучшей сотне. Поэтому, чтобы не перегружать вас цифрами, будем говорить просто о числе гроссмейстеров в актуальных рейтингах ФИДЕ.

Европа Азия Россия Другое Мужчины 46 23 17 14 Женщины 50 30 14 6 Юноши 49 27 6 18 Девушки 47 26 15 12

По данным в таблице видно, что во всех четырёх рейтингах ФИДЕ доля шахматистов из Европы близка к 50 процентам. А доля шахматистов из Азии в числе 100 лучших почти в два раза ниже. Так что говорить о том, что в Азии уже сейчас более высокий уровень конкуренции, точно преждевременно.

Но нельзя не отметить, что количество шахматистов из Азии в топ-100 за последние годы сильно выросло. Например, львиная доля азиатов в рейтинге юношей – это молодые гроссмейстеры из Индии. Потрясающее поколение индусов пока только начинает покорять мир, и, безусловно, в ближайшие годы шахматисты из Азии будут наращивать свою долю в рейтингах ФИДЕ.

Но даже до паритета (без учёта россиян) придётся прилично подождать.

Объективно сильных шахматистов в Европе пока заметно больше.