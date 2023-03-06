«Токсичные слова к ней вернутся». Винер наказали за жёсткую критику судей на Олимпиаде

Помните скандал с гимнастками Авериными на Олимпиаде в Токио летом 2021 года? Кажется, всё это было так давно, где-то в прошлой жизни. Но отголоски той истории докатываются до нас и сейчас, почти два года спустя.

Международная федерация гимнастки (FIG) приняла решение отстранить главу Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года. Причина – предполагаемый ответный отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в технический комитете FIG и жёсткие публичные заявления после Олимпийских игр в Японии.

Винер не разрешается участвовать в международных соревнованиях в любом качестве, включая работу в качестве тренера. Санкции будут действовать в течение двух лет и начнутся на следующий день после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это случится в течение пяти лет. Если это случится позже, срок отстранения будет уменьшен.

Столь жёсткое наказание отчасти обусловлено тем, что Винер в 2008 году уже получала официальное предупреждение за публичные заявления, которые в то время считались нарушающими правила этики международной федерации.

Наверное, многие уже позабыли, что было на Олимпиаде. Вкратце напомним основной сюжет: россиянка Дина Аверина уступила золото израильтянке Линой Ашрам в многоборье. В решающем упражнении Линой потеряла предмет, а Дина выступила здорово, но судьи, совещавшись более пяти минут, выставили россиянке оценки, отправившие её на второе место. Российская сторона пыталась оспорить работу судей, но технический комитет FIG, возглавляемый представительницей России Натальей Кузьминой, оставил оценки в силе. После этого Ирина Винер сделала немало неоднозначных заявлений в прессе, а затем отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов в техком FIG.

Доподлинно неизвестно, какие цитаты Винер разбирала дисциплинарная комиссия, но мы собрали достаточно яркие высказывания, где глава ВФХГ и главный тренер сборной России не жалела соперников и судей.

«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у неё упала лента и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку – это позор. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но это потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства».

«Убирать надо художественную гимнастику из Олимпийских игр с таким судейством. Или очень сильно наказывать судей по линии МОК».

«Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую. Но тут нет политизации, есть только правила».

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Ещё полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила».

Ирина Александровна говорила также, что Линой Ашрам «хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка», а выступления болгарских гимнасток, обыгравших россиянок в групповом многоборье, были «грязными». Наконец, вспомним, что Винер говорила об отзыве Кузьминой.

«Послали в FIG письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы. Кузьминой там нет, Россия сняла её кандидатуру. Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали её кандидатуру, ещё до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость. Мы сняли её кандидатуру, потому что без неё лучше, чем с ней. Никто бы не посмел сделать то, что она сделала».

Каждый волен сам для себя оценивать справедливость слов, сказанных Ириной Александровной в порыве праведного гнева. Но одно можно сказать точно: два года спустя мало кто из экспертов возьмётся однозначно доказать, что россиянок засудили. Ни объективных, ни субъективных доказательств этому так и не появилось. А результаты Олимпиады оставлены в силе.

Ирина Александровна в 2022 году вообще пошла на открытую конфронтацию с FIG по вопросам правил соревнований: в России девушки соревнуются не по международным стандартам. Так что вряд ли санкции стали для неё большим сюрпризом и ударом. В этой ситуации самое любопытное, что ещё осенью 2021-го болгарский журналист New York Times Огнян Георгиев предположил, что острые высказывания ещё ударят по самой Винер и российской гимнастике.

«Токсичные высказывания Винер вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал. Она оказала дополнительное давление на новое поколение гимнасток в сборной России. Они прочитали её слова в адрес Авериных и уже не забудут их, потому что когда-нибудь могут сами оказаться на месте сестёр».

Георгиев во многом оказался прав.