Собрали для вас всё, что нужно знать о важнейшем событии 2023 года.

Ян Непомнящий сразится за титул чемпиона мира по шахматам. Вернёт ли он корону в Россию?

Ровно через месяц стартует одно из главных спортивных событий для России в 2023 году – матч за титул чемпиона мира по шахматам. В условиях жёсткой изоляции нашего спорта это сражение принимает особое значение. За корону россиянин Ян Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем из Китая.

Ян в 2021 году уже играл в чемпионском матче, но тогда потерпел тяжёлое поражение от Магнуса Карлсена. В 2023 году норвежец в главном шахматном матче участвовать отказался, и мир в любом случае встретит нового чемпиона.

Мы собрали для вас всё, что известно о предстоящей битве.

Кто такой Ян Непомнящий

Ян Непомнящий – 32-летний гроссмейстер из России. Второй номер мирового рейтинга. Право сыграть в очередном матче за шахматную корону россиянин получил благодаря победе на Турнире претендентов – 2022.

Ян – двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России (2013, 2019), чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира по рапиду и блицу, чемпион мира по рапиду по версии chess.com. Второй в истории шахматист, сумевший выиграть два турнира претендентов подряд.

Предстоящий матч за звание чемпиона мира будет для Непомнящего вторым. В 2021 году россиянин играл с норвежцем Магнусом Карлсеном и потерпел досрочное поражение после 11-й партии при счёте 3,5:7,5.

Кто такой Дин Лижэнь

Дин Лижэнь – 30-летний китайский гроссмейстер, третий номер мирового рейтинга. Изначально Лижэнь не должен был играть в матче за шахматную корону, однако получил право выступить после отказа действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена защищать свой титул. Такая возможность у китайца появилась, поскольку он занял второе место в Турнире претендентов – 2022.

Лижэнь – сильнейший гроссмейстер Китая. У него есть титулы чемпиона страны (2009, 2011 и 2012), победителя командного чемпионата мира и шахматной Олимпиады в составе национальной команды. Для него этот матч за шахматную корону станет первым в карьере. Более того, Дин – это первый китайский шахматист в истории, который сыграет за титул чемпиона среди мужчин.

Почему не играет Магнус Карлсен

После победы в матче за звание чемпиона мира – 2021 норвежец Магнус Карлсен, удерживающий свой титул с 2013 года, признался, что ему наскучили битвы за шахматную корону. Позднее норвежец объявил, что готов защитить титул, но только если формат чемпионского матча будет изменён.

Впрочем, в ФИДЕ не пошли навстречу норвежцу, и в ноябре 2022 года во время чемпионата мира по шахматам Фишера Магнус документально подтвердил, что отказывается от борьбы за титул в 2023 году. Тогда право выступить на турнире получил Дин Лижэнь, ставший на турнире претендентов вторым.

«Я не буду играть. Сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», – заявил Карлсен.

Непомнящий — Лижэнь: статистика личных встреч

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли друг с другом 39 партий в классику, рапид и блиц. Преимущество по победам на стороне Яна – 13:9.

Что касается классики, то российский и китайский гроссмейстеры встречались за доской 13 раз. Три партии выиграл Ян, дважды сумел победить Дин.

Последний раз гроссмейстеры играли на турнире претендентов. Тогда в 1-м туре Ян победил Дина чёрными, а в 8-м была зафиксирована ничья.

Когда и где пройдёт матч за титул чемпиона мира — 2023

Матч за звание чемпиона мира – 2023 пройдёт с 7 апреля по 1 мая 2023 года. Местом проведения была выбрана Астана (Казахстан), хотя изначально президент ФИДЕ Аркадий Дворкович называл приоритетным вариантом Мексику. Казахстан впервые в своей истории примет подобный турнир.

Расписание матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь

Матч за звание чемпиона мира – 2023 официально стартует 7 апреля – в этот день в Астане пройдёт церемония открытия. Однако первая партия состоится лишь 9 апреля. Всего запланировано 14 игровых дней и девять выходных.

Заключительная, 14-я партия, запланирована на 29 апреля. 30 апреля пройдёт либо церемония закрытия, либо, если к этому моменту счёт будет равным, Непомнящий и Лижэнь решат судьбу титула на тай-брейке.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам — 2023

Расписание игровых дней:



9 апреля – 1-я партия; 10 апреля – 2-я партия;

12 апреля – 3-я партия; 13 апреля – 4-я партия;

15 апреля – 5-я партия; 16 апреля – 6-я партия;

18 апреля – 7-я партия;

20 апреля – 8-я партия; 21 апреля – 9-я партия;

23 апреля – 10-я партия; 24 апреля – 11-я партия;

26 апреля – 12-я партия; 27 апреля – 13-я партия;

29 апреля – 14-я партия; 30 апреля – тай-брейк.

Призовые в матче за титул чемпиона мира

Общий призовой фонд турнира составляет около € 2 млн. Победитель получит 60% от этой суммы (около € 1,2 млн или примерно 96,3 млн рублей по текущему курсу), но только если закончит матч в течение 14 партий. Если же судьба титула решится на тай-брейке, то чемпион получит 55% от призового фонда.

При этом шахматисты до старта турнира получат по € 200 тыс. авансом.

Когда в последний раз чемпионом был россиянин?

Российский гроссмейстер в последний раз завоёвывал звание чемпиона мира в 2006 году – лучшим на планете тогда был Владимир Крамник, обыгравший Веселина Топалова. Спустя год он уступил в борьбе за титул индусу Вишванатану Ананду. С тех пор россияне дважды играли в матчах за титул, но оба раза неудачно. В 2016 году Сергей Карякин проиграл Магнусу Карлсену, а в 2021-м с непобедимым норвежцем не справился Ян Непомнящий.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: кто фаворит?

Шахматные эксперты не дают однозначных оценок по предстоящему матчу, но в качестве фаворита чаще называют россиянина Яна Непомнящего.

«Очень важно, кто в какой форме подойдёт. Как понимаю, оба гроссмейстера готовятся очень и очень долго. Ян Непомнящий в этом цикле пребывает достаточно давно. У него уже есть опыт игры в матче за титул чемпиона мира. Пускай он неудачный, но всё-таки это опыт. Думаю, что Яну будет чуть комфортнее на старте», – сказал гроссмейстер Сергей Карякин.

«Дин Лижэню пока везёт как чемпиону, конечно. Вот и интересно: поможет ли ему удача или шахматные факторы перевесят. Всё-таки у Яна есть опыт игры в чемпионском матче, да и в целом он в последние несколько лет стабильно держит свой высокий уровень, выигрывает турниры претендентов. Думаю, он сможет хорошо подготовиться, поработать над собой с психологической точки зрения и покажет всем, на что он способен», – предположила вице-чемпионка мира среди женщин россиянка Александра Горячкина.

Букмекеры, как и эксперты, оценивают шансы гроссмейстеров как примерно равные. Небольшое преимущество они отдают российскому шахматисту.