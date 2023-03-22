Должен был сыграть с Магнусом Карлсеном, но столкнётся с гроссмейстером из Китая.

Лучший шахматист России бьётся за титул чемпиона мира. Что нужно знать про Яна Непомнящего

7 апреля стартует главное событие шахматного мира в 2023 году – матч за звание чемпиона мира. В этом году за шахматную корону будут бороться российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Мы собрали для вас всё, что нужно знать про российского претендента.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Биография Яна Непомнящего

Ян Непомнящий родился в Брянске 14 июля 1990 года. Играть в шахматы мальчик научился в четыре года, а уже в пять лет пошёл в шахматную школу и попал к своему первому тренеру Валентину Евдокименко. Вскоре к работе с юным шахматистом подключился тренер Валерий Зильберштейн. Именно под руководством Евдокименко и Зильберштейна Ян добился первых успехов: в семь лет получил первый разряд, выиграв чемпионат области. С 2000 по 2002 год Непомнящий трижды побеждал на чемпионатах Европы в категориях до 10 и до 12 лет, а также выиграл чемпионат мира для детей до 12 лет.

Гроссмейстером Ян стал в 17 лет – в 2007 году, перед этим успев выиграть ещё несколько чемпионатов мира по своим возрастам. В 2010 году Ян впервые выиграл чемпионат России и чемпионат Европы на взрослом уровне.

В последние годы Ян Непомнящий стал ведущим шахматистом России. В 2020-м вновь стал чемпионом страны, а затем выиграл турнир претендентов и вышел на матч за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном, в котором, увы, уступил. Однако уже в 2022-м Ян снова выиграл турнир претендентов, став лишь вторым шахматистом в истории, кому это удалось, и вновь сыграет за титул.

Рейтинг и достижения Непомнящего

В свои 32 года Ян Непомнящий – двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России (2013, 2019), чемпион Европы (2010) и двукратный чемпион России (2010, 2020). Россиянин неоднократно становился призёром чемпионатов мира по рапиду и блицу, а также выиграл чемпионат мира по рапиду по версии Chess.com.

Ян Непомнящий – второй шахматист в истории после Василия Смыслова, сумевший выиграть два турнира претендентов подряд. На данный момент Ян является вице-чемпионом мира, поскольку в матче за титул в 2021 году уступил Магнусу Карлсену по итогам 11 партий со счётом 3,5:7,5.

На момент начала матча Ян занимает второе место в рейтинге ФИДЕ. В активе Непомнящего 2795 очков. Возглавляет топ лучших игроков Магнус Карлсен, у которого 2852 очка. Замыкает топ-3 Дин Лижэнь с 2788 очками.

Ян Непомнящий против Магнуса Карлсена

Непомнящий и Карлсен – ровесники, из-за чего часто играли между собой ещё на детском уровне. Тогда Ян считался более талантливым игроком, нежели Магнус, и часто обыгрывал норвежца на международных турнирах.

Однако ситуация изменилась: Карлсен стремительно ворвался в элиту шахмат, а Непомнящий долгие годы пытался догнать своего бывшего соперника.

В 2021 году Непомнящий и Карлсен сыграли между собой в матче за звание чемпиона мира. Для норвежца это была четвёртая защита титула, а россиянин впервые добрался до столь высокого уровня. Увы, матч сложился неудачно для Яна: Магнус досрочно одержал победу после 11-й партии – 7,5 на 3,5.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Несмотря на болезненное поражение, Непомнящий по-прежнему остаётся одним из самых «неудобных» соперников для норвежского чемпиона. В классических шахматах гроссмейстеры провели 24 партии: Магнус выиграл шесть раз, Ян – четыре, при этом 14 раз игра завершалась вничью.

В матче 2023 года Магнус и Ян должны были встретиться вновь, но норвежец отказался в пятый раз защищать свой титул из-за потери мотивации.

Ян Непомнящий против Дин Лижэня

После отказала Карлсена от участия в матче за титул соперником Яна стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Китаец занял второе место на Турнире претендентов – 2022, который Непомнящий выиграл.

На том турнире в Испании Ян и Дин сыграли две партии: в 1-м туре россиянин победил китайца чёрными, а в 8-м была зафиксирована ничья. Всего же соперники по предстоящему матчу играли между собой в классику 13 раз. Небольшое преимущество по победам на стороне Яна – 3:2.

Матч за шахматную корону пройдёт с 7 апреля по 1 мая в Астане (Казахстан). Шансы Непомнящего и Лижэня на победу оцениваются как примерно равные, однако небольшое преимущество отдают россиянину.

«Спартак», киберспорт и другие увлечения

Ян Непомнящий с детства увлекался футболом. В возрасте пяти лет он начал смотреть телевизор и следить за матчами футбольной Лиги чемпионов. Примерно в то же время Ян начал болеть за московский «Спартак».

«В 90-е у нас плюс-минус одна команда нормально играла. Застал, как в группе выиграли все шесть матчей. Наши побеждают – на таких детских эмоциях и начал болеть. Потом на какое-то время остыл к футболу», – говорил Ян.

Не секрет, что Ян мог сосредоточиться не на шахматах, а на киберспорте. Непомнящий увлёкся компьютерными играми примерно в 12 лет, когда ему подарили первый ноутбук. В 2006 году Ян познакомился с «Дотой». Эта игра сразу понравилась гроссмейстеру: парень стал часто играть с друзьями в интернете, а также как зритель ходил на турнир ASUS Cup.

Через несколько лет Ян, выступавший под ником Frost Nova, вместе с командой PGG отправился на ASUS Cup как участник. Неожиданно его команда выиграла турнир, обойдя фаворитов и любимцев местной публики – команду NAVI. Несмотря на это, Ян решил уйти из киберспорта ради шахмат.

«В то время в киберспорте не было никаких денег, по крайней мере в «Доте», – вспоминал Непомнящий. – Я подумал, что и смысла большого в этом всём нет, так как зарабатывать сложно. По иронии через три-четыре месяца анонсировали первый The International с уже другими призовыми. Я оценил иронию, потому что к тому моменту я ни с кем плотно не был сыгран, команды уже были укомплектованы. И у меня не было возможности куда-то вклиниться».

Ещё одно увлечение шахматиста – игра «Что? Где? Когда?» В спортивной версии Ян играл за команду «Бешеная ладья», за которую выступали и другие известные гроссмейстеры, например, Александра Костенюк или Евгений Томашевский. Непомнящий сыграл и в телеверсии – в 2021 году выступил за команду Елены Потаниной, в которой знатоки проиграли – 5:6.