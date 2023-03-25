Повод наказать всегда найдётся. Стоит ли России возвращаться в мировой спорт без флага?

Наших спортсменов лишают национальной принадлежности просто потому, что так надо. А должны ли они на это соглашаться?

23 марта 2023 года в мировом спорте произошло очень интересное событие, которое осталось практически незамеченным. Международная федерация лёгкой атлетики World Athletics восстановила статус ВФЛА. То есть теперь российские легкоатлеты, которые выступали под нейтральным флагом ещё до того, как это стало мейнстримом для всего российского спорта, вроде бы имеют полное право выступать на международных стартах под своим флагом.

Вроде бы. Имеют право. Но с практической точки зрения ситуация не меняется вообще никак, потому что под первым слоем санкций, наложенных после допинг-скандалов, начавшихся давным-давно со Степановых и Родченкова, кроется второй слой, возникший после событий февраля 2022 года.

Ну это ладно, мелочи. Один конкретный вид спорта, пусть и массовый, хотя применительно к России в этой характеристике уже можно усомниться. Но ведь было недавно событие и покрупнее, помасштабнее. 17 декабря закончился двухлетний период санкций, наложенный на Россию Спортивным арбитражным судом. Именно из-за них наши спортсмены в Токио и Пекине выступали без флага и гимна. С 18 декабря наш спорт должен был полноценно вернуться на мировую арену, со всеми атрибутами российского государства.

Не вернулся. Потому что опять же действуют уже новые санкции.

Как-то очень плавно одни беспрецедентные санкции в спорте перетекают в другие. Слишком плавно, чтобы отрицать, что всё это политическая история.

И если раньше ещё можно было как-то мириться с тем, что ограничения, наложенные на наш спорт, – это своего рода наказание за допинг или ещё за что-то, то теперь уже совершенно понятно, что российских спортсменов лишают флага и гимна просто потому что так надо. Суть – в том, чтобы наказать, вымарать название и цвета страны, а повод всегда подвернётся.

И на этом шаге появляется важный вопрос. А готова ли Россия, её спортивные руководители и её спортсмены мириться с выступлением на таких условиях?

Мы не говорим о допуске на Олимпиаду после осуждения политики действующей власти. Это, понятное дело, невозможно. Мы говорим о том, что российских атлетов тихо лишат флага и гимна, вычеркнут страну.

А то, что нас рано или поздно позовут на таких условиях, – несомненно.

Это серьёзная и сложная дилемма. Понятно, что многие спортсмены нашей сборной пришли в спорт, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, что они зарабатывают на жизнь, выступая на международных турнирах. Многие будут готовы вернуться на мировую арену на любых приемлемых условиях.

Но допустимо ли для страны то, что приемлемо для конкретного человека?

Как вы ответите на этот вопрос?