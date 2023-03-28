Международный олимпийский комитет принял странное решение. Лучше бы просто сказали, что не едет никто.

Спортсменов из России допустили до соревнований. Но кто согласится на такие дикие условия?

Ну что, кто из российских спортсменов согласится на условия, предложенные Международным олимпийским комитетом на участие в международных соревнованиях? На дикие условия, которые вроде бы основаны на заключениях экспертов по правам человека.

Материалы по теме Глава МОК Бах назвал условия для допуска российских спортсменов к международным стартам

Вот эти условия:

спортсмены с российскими и белорусскими паспортами должны соревноваться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов;

сборные команды спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, не могут быть представлены как участники международных соревнований;

спортсмены, которые активно поддерживают СВО, не могут соревноваться. Персонал, активно поддерживающий СВО, не может быть приглашён на международные соревнования;

спортсмены, которые имеют контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными органами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований. То же самое относится к персоналу;

любые нейтральные спортсмены, как и любые другие спортсмены, должны соответствовать всем антидопинговым требованиям.

Ну и далее есть ряд подробностей, кому и что можно, кто из спортсменов высокого класса имеет право привезти с собой на соревнования персонал, чтобы быть в равных условиях с конкурентами, в какую форму нейтралы имеют право одеваться и т. д. Это уже технические вопросы.

Главный ведь совсем другой – кто из российских спортсменов согласится на такие условия?

Когда решать твою судьбу по хитрой рекомендации МОК будут специальные комиссии по допуску, члены которых под микроскопом будут изучать, кто из спортсменов был на митингах, нашивал буковку «Z» на одежду или высказывался в поддержку действий руководства своего государства.

То есть опять фильтрационный режим. Такое уже не раз бывало в истории. И даже в спорте. Да что далеко ходить – на Игры-2018 в Пхёнчхане наших спортсменов допускали через такие же комиссии. Напомню, на ту Олимпиаду не пустили великого лыжника Сергея Устюгова. А сейчас никуда не пустят великого волейболиста Максима Михайлова или гениальную гандболистку Анну Вяхиреву, например. Не потому, что они что-то нарушили, а потому, что они играют в сборных командах. А командам участвовать в любых турнирах запрещено.

Стоит ли нашим спортсменам массово увольняться из ЦСКА и Росгвардии? Ведь это может дать призрачный шанс на то, чтобы в белой форме без флага и гимна попасть на какие-то соревнования.

Не лучше ли поступить просто и открыто: послать МОК со всеми требованиями по известному маршруту? Никакая спортивная карьера не стоит таких унижений.