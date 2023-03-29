Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

МОК запретил Устюгову, Большунову и другим звёздам участвовать в международных соревнованиях из-за воинских званий

Устюгова и Большунова никуда не пустят из-за воинских званий. А у иностранцев — это другое
Андрей Шитихин
Устюгова и Большунова никуда не пустят
Аудио-версия:
Комментарии
Ну и зачем нам спорт с такими двойными стандартами?

Рекомендация МОК не допускать до международных стартов российских спортсменов, связанных с военными или силовыми структурами, выглядит непреодолимым препятствием для наших главных звёзд выступить на чемпионатах мира или Олимпиадах.

Материалы по теме
Спортсменов из России допустили до соревнований. Но кто согласится на такие дикие условия?
Спортсменов из России допустили до соревнований. Но кто согласится на такие дикие условия?

Российский спорт устроен таким образом, что ведущие атлеты служат в армии или силовых структурах. Давайте разберёмся на примере одного из главных зимних видов спорта – лыж – и его главных звёзд.

Отсутствие наших лыжников в международном сезоне превратило гонки в не самое смотрибельное зрелище.

Можно сколько угодно утверждать, что, когда наши выигрывали с огромным преимуществом эстафету на Олимпиаде в Пекине, никто не жаловался. И когда норвежцы сотворили подобное на чемпионате мира в Планице — разве это не то же самое?

Материалы по теме
Томас Бах высказался о возвращении России. Это поворотный момент для олимпийского движения
Томас Бах высказался о возвращении России. Это поворотный момент для олимпийского движения

Нет, не то же самое. В олимпийский сезон было невероятное противостояние России и Норвегии, и на главном старте наши парни просто оказались настолько сильнее.

В Планице же норвежцы бежали без основных соперников. И весь сезон без соперников побеждали. На это было неинтересно смотреть даже самим норвежцам, слишком предсказуемо всё получилось. Клебо, Крюгеру, Голбергу очень не хватало соперничества с россиянами. Но его не будет и в следующем сезоне.

Говорят, норвежцы с восхищением пересматривали скиатлон и марафон на чемпионате России в Тюмени. Ещё бы, ведь таких гонок на Кубке мира и чемпионате мира и близко не было.

Материалы по теме
Лучшие лыжники России устроили великую битву. Это последняя схватка Устюгова и Большунова?
Лучшие лыжники России устроили великую битву. Это последняя схватка Устюгова и Большунова?

Но Сергей Устюгов – майор Росгвардии. Александр Большунов – капитан вооружённых сил РФ. Их не будет в международных гонках и в следующем сезоне, потому что они не соответствуют новым рекомендациям МОК. А FIS вряд ли выступит против таких рекомендаций.

Чем провинились великолепные российские лыжники? Только тем, что они россияне. Как и биатлонисты, легкоатлеты, пловцы, гимнасты и представители всех других видов спорта. Тем более командных, которым даже шанса не дали.

То, что в других сборных мира огромное количество военных, жандармов, спецназовцев – «это другое, вы не понимаете» (с).

Десятки атлетов из Италии, Германии, Австрии, Китая, Южной Кореи. Мартен Фуркад. Доротея Вирер. Ришар Жув. Симон Эдер. Дарио Колонья. Даже в сборной США, где система спорта вообще устроена по-другому, на Играх в Токио было 19 спортсменов-военных. В сборной Франции – 54.

Но нет, это же другое.

Впрочем, в любом случае принимать условия МОК – позор.

Нужно просто забить на все эти условия и продолжать развивать спорт в своей стране. Только не на словах, а на деле.

Материалы по теме
Повод наказать всегда найдётся. Стоит ли России возвращаться в мировой спорт без флага? Повод наказать всегда найдётся. Стоит ли России возвращаться в мировой спорт без флага?
Российским спортсменам предложили унижение ради Олимпиады. Кто-то вообще пойдёт на такое? Российским спортсменам предложили унижение ради Олимпиады. Кто-то вообще пойдёт на такое?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023