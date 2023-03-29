Устюгова и Большунова никуда не пустят из-за воинских званий. А у иностранцев — это другое

Рекомендация МОК не допускать до международных стартов российских спортсменов, связанных с военными или силовыми структурами, выглядит непреодолимым препятствием для наших главных звёзд выступить на чемпионатах мира или Олимпиадах.
Российский спорт устроен таким образом, что ведущие атлеты служат в армии или силовых структурах. Давайте разберёмся на примере одного из главных зимних видов спорта – лыж – и его главных звёзд.
Отсутствие наших лыжников в международном сезоне превратило гонки в не самое смотрибельное зрелище.
Можно сколько угодно утверждать, что, когда наши выигрывали с огромным преимуществом эстафету на Олимпиаде в Пекине, никто не жаловался. И когда норвежцы сотворили подобное на чемпионате мира в Планице — разве это не то же самое?
Нет, не то же самое. В олимпийский сезон было невероятное противостояние России и Норвегии, и на главном старте наши парни просто оказались настолько сильнее.
В Планице же норвежцы бежали без основных соперников. И весь сезон без соперников побеждали. На это было неинтересно смотреть даже самим норвежцам, слишком предсказуемо всё получилось. Клебо, Крюгеру, Голбергу очень не хватало соперничества с россиянами. Но его не будет и в следующем сезоне.
Говорят, норвежцы с восхищением пересматривали скиатлон и марафон на чемпионате России в Тюмени. Ещё бы, ведь таких гонок на Кубке мира и чемпионате мира и близко не было.
Но Сергей Устюгов – майор Росгвардии. Александр Большунов – капитан вооружённых сил РФ. Их не будет в международных гонках и в следующем сезоне, потому что они не соответствуют новым рекомендациям МОК. А FIS вряд ли выступит против таких рекомендаций.
Чем провинились великолепные российские лыжники? Только тем, что они россияне. Как и биатлонисты, легкоатлеты, пловцы, гимнасты и представители всех других видов спорта. Тем более командных, которым даже шанса не дали.
То, что в других сборных мира огромное количество военных, жандармов, спецназовцев – «это другое, вы не понимаете» (с).
Десятки атлетов из Италии, Германии, Австрии, Китая, Южной Кореи. Мартен Фуркад. Доротея Вирер. Ришар Жув. Симон Эдер. Дарио Колонья. Даже в сборной США, где система спорта вообще устроена по-другому, на Играх в Токио было 19 спортсменов-военных. В сборной Франции – 54.
Но нет, это же другое.
Впрочем, в любом случае принимать условия МОК – позор.
Нужно просто забить на все эти условия и продолжать развивать спорт в своей стране. Только не на словах, а на деле.
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