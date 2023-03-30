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Реакция западного мира на решение МОК по России – там тоже недовольны новыми рекомендациями от Томаса Баха

«Золотая медаль за трусость». На Западе жёстко раскритиковали решение МОК по России
Михаил Чесалин
Реакция западного мира на решение МОК по России
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Международный олимпийский комитет поставил себя в глупое положение.

28 марта Международный олимпийский комитет устами своего главы Томаса Баха объявил новые рекомендации в отношении российских спортсменов на международных соревнованиях. Формально МОК разрешил нашим атлетам выступать, где им угодно (пока кроме Олимпиад), но в действительности условия выглядят как запретительные. Им соответствуют единицы, которые в большинстве своём и так соревновались на международной арене.

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Разумеется, условия МОК вызвали в России бурю негодования. Эмоционально высказался обычно сдержанный глава ОКР Станислав Поздняков, негативно отреагировали главы спортивных федераций и, разумеется, депутаты.

Простые болельщики тоже сошлись во мнении. Согласно опросу на «Чемпионате», 80% читателей оценивают рекомендации МОК в целом негативно, при этом сразу 72% считают их неприемлемыми.

Если у вас не отображается опрос, то пройти его можно по ссылке.

Но эта реакция предсказуема и понятна. Нетрудно усмотреть в рекомендациях МОК признаки дискриминации – она-то и вызывает неподдельное возмущение.

Интересно другое – реакция западного мира на заявления Томаса Баха тоже однозначно негативная. Но, конечно, по другим причинам. В основном наши политические оппоненты недовольны вообще хоть каким-то допуском России.

Негативные отзывы были в Польше, Прибалтике, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Австрии. Разумеется, в США и на Украине. Представители стран западного мира уверены, что российские спортсмены вообще не должны принимать участие в спортивных соревнованиях, даже если они никак не связаны со специальной военной операцией, никак её не поддерживают и выйдут на старт в белой нейтральной форме без государственных символов.

К тому, что россиян в спорте, по всей видимости, за людей уже не считают, мы начинаем привыкать. Но есть и слегка другой угол зрения на ситуацию.

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USA Today, например, упрекнул МОК в трусости и лицемерии.

«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. А ещё медаль за лицемерие. До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до соревнований. Вместо того чтобы принять жёсткое решение или вообще какое-либо решение, МОК перекладывает ответственность с себя на других. Хотя рекомендации могут показаться здравыми, они также служат для того, чтобы выполнять за МОК всю грязную работу», – говорится в одном из материалов издания.

Ещё один примечательный намёк сделал немецкий журналист Хайо Зеппельт, расследовавший дела о допинге в России. Он предположил, что современная олимпийская система с Томасом Бахом больше не жизнеспособна.

И, похоже, он прав.

Лавирование Баха и его попытка выглядеть нейтральным, а на самом деле – любой ценой снять с себя ответственность, выглядят уже нелепо и жалко. Выжидательная позиция не нравится в этом мире никому.

МОК в последние десятилетия, после бурных 80-х с их политическими бойкотами, обрёл мощное влияние и силу и порой казался островком стабильности в мире, где войны и конфликты никогда не прекращались. До поры олимпийский комитет с ролью большого всемирного регулятора справлялся, серьёзных конфликтов не возникало. Но сейчас организация, очевидно, испытывает в этом смысле большие сложности.

Как они будут преодолеваться – большой вопрос, для решения которого нужна серьёзная политическая воля, которой у Томаса Баха, очевидно, нет.

Может быть, Россию вернут. Может быть, Олимпиада расколется. Но тот промежуточный этап, который МОК проходит сейчас, долго продолжаться не может, особенно в новых политических реалиях нашего мира.

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