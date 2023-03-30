«Покер круче шахмат». Магнус Карлсен отдыхает и смеётся над участниками матча за корону

Пока ещё действующий чемпион мира заявил, что поединок Яна Непомнящего и Дин Лижэня ему совсем не интересен.

Примерно через месяц мир узнает имя нового чемпиона мира по шахматам. Им станет либо россиянин Ян Непомнящий, либо китаец Дин Лижэнь, матч между которыми пройдёт в Астане с 7 по 30 апреля. А лидер мирового рейтинга, сильнейший шахматист последнего десятилетия норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул. Более того, на днях он заявил, что чемпионский матч в Казахстане ему совсем не интересен.

«У меня нет мотивации»

Карлсен должен был защищать титул в матче с Непомнящим, который убедительно выиграл турнир претендентов. Но уже после окончания этого турнира норвежец заявил, что отказывается играть чемпионский матч.

«Я не буду играть. Сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», — заявил Карлсен в июле 2022 года.

Он объяснил, что ФИДЕ предлагала разные форматы матча, но Карлсен отверг их все.

«С моей стороны условий не было, я просто сообщил об отказе», — подчеркнул тогда норвежец.

Магнус так решил – это его право. Конечно, ему не особо хотелось вновь играть с Непомнящим, которого он просто разгромил в предыдущем матче в Дубае. Да и вообще титул он удерживает с 2013 года. Могло же и надоесть человеку.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Карлсен шахматы не бросил — играет везде

В данный момент уже нет особого смысла рассуждать о том, что именно на самом деле стало причиной такого решения Карлсена.

Главное, что в шахматы он играть не бросил. Более того, норвежец играет везде – в классические шахматы, в быстрые и блиц, в онлайн-шахматы, в «пулю» и вообще во всё подряд. Например, в мае Магнус сыграет в Norway Chess именно в классические шахматы.

Одним из его соперников по супертурниру будет американец Хикару Накамура – самый известный шахматный стример мира. Вместе с Карлсеном они часто говорят, что классические шахматы нуждаются в переменах.

На своём домашнем турнире Магнус покажет, как классику видит он.

«Покер круче шахмат»

Жизнь Карлсена только шахматами не ограничена.

Сейчас он играет в чемпионате Норвегии по покеру в Братиславе. Почему в Словакии? Ну в Норвегии турниры по покеру проводить запрещено, поэтому они проходят в других странах. В прошлом году норвежский чемпионат в Ирландии состоялся.

Как там играет Карлсен – дело десятое. Главное, что он говорит. А Магнус пытается подчеркнуть, что чемпионский матч в Астане для него вообще никакой роли не играет.

Он даже выложил «сториз» на своей странице в социальной сети, где написал: «Чемпионат Норвегии по покеру > чемпионат мира по шахматам».

Что это? Шутка, которую не стоит воспринимать всерьёз? Или попытка показать, что без него чемпионский матч уже не имеет такого статуса?

Карлсен наверняка посмотрит за тем, что будет происходить в Астане. Даже если всем своим видом показывает, что ему это неинтересно.