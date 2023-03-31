Неожиданный прорыв в настольном теннисе: россияне могут выступать, несмотря на условия МОК

Лидеры нашей сборной не связаны с армейскими структурами, а многие из них живут в Европе. Их допустят в первую очередь?

Заявление МОК об условиях отмены бана российских спортсменов на международных соревнованиях ожидаемо сдвинуло вопрос о выступлении наших атлетов на турнирах с мёртвой точки. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) официально заявила, что с мая готова допустить россиян на состязания под эгидой организации.

Даже учитывая жёсткость требований МОК, в этом решении есть смысл. Российские игроки в настольный теннис имеют все шансы выступать!

Первая позитивная реакция

30 марта ITTF на своём официальном сайте разместила заявление по допуску россиян и белорусов на международные турниры. Федерация оценила рекомендации МОК и решила разрешить представителям России и Беларуси выступать на соревнованиях под эгидой ITTF и World Table Tennis. Участвовать в турнирах спортсмены, разумеется, смогут лишь в нейтральном статусе.

«Отметив недавно 50-летие дипломатии настольного тенниса, Исполнительный совет ITTF отмечает, что организация полностью осознает потенциальные дискуссии, которые может вызвать ситуация. Настольный теннис на протяжении всей истории объединял людей, он делал это даже тогда, когда политические связи были слабыми. Настольный теннис может наводить мосты, ведущие к лучшему взаимопониманию между народами, и открывать двери для строительства мира так, как этого не могут сделать изоляция и разделение».

В международной федерации отметили, что допустить спортсменов к соревнованиям получится не раньше мая, так как необходимо проделать большую юридическую работу. В организации подчеркнули, что на турнирах не будут использоваться государственные символы России и Беларуси, а чиновникам из этих стран будет запрещён доступ на состязания.

ITTF стала первой организацией, положительно принявшей новые рекомендации МОК. Хотя в целом решение выглядит логично, так как ещё в мае прошлого года федерация восстановила российские клубы в Лиге чемпионов.

Лучшая россиянка живёт в Европе

ITTF не разъясняет, насколько точно планирует соблюдать рекомендации МОК. Поэтому будет отвечать на вопрос о возможности участия российских спортсменов в турнирах, исходя из наиболее жёстких ограничений.

Давайте отбросим негативные предубеждения насчёт условий МОК и посмотрим на ситуацию с практической точки зрения. Удивительно, но оказывается, что почти все топ-представители нашего настольного тенниса могут спокойно поехать на международные соревнования.

Сейчас, согласно рейтингу Федерации настольного тенниса России (ФНТР), лучшей спортсменкой нашей страны считается Мария Тайлакова. 22-летняя спортсменка — воспитанница СШОР № 12 города Самары, официально она до сих пор привязана к этой школе. Однако сейчас Мария живёт во Франции, где играет за клуб «Мец». Буквально несколько дней назад Тайлакова стала чемпионкой России в смешанном разряде и трёхкратной чемпионкой страны в командном разряде, а уже 30 марта в составе французского клуба встретится в финале Лиги чемпионов с польским «Тарнобжегом».

«Поскольку теперь у нас нет международных стартов, то получился «застой», неблагоприятно влияющий на карьеру. А ведь российские теннисисты только начали подниматься в мировом рейтинге после двухлетней паузы, связанной с пандемией. Что касается «Меца», то отношение ко мне там не изменилось. По крайней мере, я этого не замечаю. Всё точно так же, как и год назад. И меня воспринимают как Машу Тайлакову – игрока клуба. Никто ни с какими подковырками, провокационными вопросами не пристаёт. А я просто выполняю свою работу, и всё», – рассказывала Тайлакова осенью 2022-го.

Мария Тайлакова Фото: Федерация настольного тенниса России

В топ-3 рейтинга ФНТР также входят Элизабет Абраамян и Ольга Воробьёва. 19-летняя Абраамян представляет СШОР № 13 Нижнего Новгорода. В отличие от Тайлаковой, она играет в России за УГМК. В 2023 году Элизабет стала двукратной чемпионкой России в одиночном разряде. 32-летняя Воробьёва тоже играет за УГМК. Она привязана к «ЦОП по настольному теннису» Краснодара и представляет сборную Краснодарского края на всероссийских турнирах.

В итоге получается, что вся тройка никак не связана с силовыми структурами, ЦСКА или «Динамо». Более того, Тайлакова живёт в Европе, что явно облегчает ей допуск и доступ к участию в международных турнирах.

Если говорить о топовых спортсменках, по которым могут теоретически возникнуть проблемы с допуском, то стоит вспомнить Яну Носкову. Сейчас 29-летняя спортсменка на девятом месте в рейтинге ФНТР, однако за её плечами есть опыт выступлений на Олимпийских играх в Лондоне и Токио. Носкова официально представляет Москомспорта СШОР и играет за УГМК, но на одном из этапов своей карьеры она защищала цвета ЦСКА. Станет ли это проблемой для спортсменки, недавно взявшей серебро на ЧР, неизвестно.

Российское трио из Германии

С мужчинами ситуация, кажется, ещё проще.

На данный момент рейтинг ФНТР возглавляет Владимир Сидоренко. 20-летний спортсмен причислен к СШОР «Комета» в Санкт-Петербурге, хотя живёт и тренируется в Германии, где играет за «Ной-Ульм». На чемпионате России в этом году Сидоренко выиграл золото в трёх разрядах. Владимир – сильнейший игрок нашей страны, правда, в 2020 году ему не повезло. Он не сумел отобраться на Олимпийские игры в Токио, хотя был крайне близок к этому.

В тройку лучших в России также входят Кирилл Скачков и Максим Гребнев. 35-летний Скачков представляет СШОР «Восток» из Москвы и играет за УГМК. Вместе с Сидоренко он стал чемпионом России в парном разряде. В 2020 году Скачков ездил на Олимпиаду в Токио. 21-летний Гребнев привязан к СШОР «Ника» в Ленинградской области, но, как и Владимир, Максим сейчас базируется в Германии, где выступает за «Ной-Ульм».

Важно упомянуть и Льва Кацмана. 21-летний спортсмен в этом году добыл серебро чемпионата России, однако почему-то не включён в рейтинг ФНТР. Кацман привязан к СШОР Москомспорта по настольному теннису, но вместе с Сидоренко и Гребневым выступает за немецкий «Ной-Ульм».

Все четыре атлета никак не связаны с ЦСКА или «Динамо», и, по всей видимости, не имеют никакого отношения к силовым структурам, так что причин для недопуска на международные турниры нет. Да и выступления за границей явно идут им на руку.

Теоретически все наши топы могут спокойно стать участниками международных соревнований. Другой вопрос – согласятся ли россияне играть на условиях МОК и ITTF. В любом случае осуждать за согласие выступать на международных турнирах никого не стоит, ведь у каждого человека своя история. А нам, по крайней мере, будет за кого поболеть на крупнейших состязаниях.