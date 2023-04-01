«Я отказываюсь от титула чемпиона мира». Выходка Фишера, которую повторил Магнус Карлсен

Гениальный гроссмейстер хотел слишком многого. При этом чемпион даже не знал, с кем ему предстоит играть!

Норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира по шахматам в матче с россиянином Яном Непомнящим в 2023 году. Но отказ действующего короля от чемпионского матча – не первый в истории. Гораздо громче была ситуация летом 1974-го, когда мир потрясла телеграмма великого Роберта Фишера: «Я отказываюсь от титула чемпиона мира ФИДЕ».

Международная федерация шахмат уговаривала его до апреля 1975 года. Президент ФИДЕ Макс Эйве пытался быть терпеливым и дипломатичным, но один из самых ожидаемых матчей в истории шахмат так и не состоялся.

Роберт Фишер Фото: Keystone/Getty Images

Фишер требует перемен

Многие полагают, что матч Роберта Фишера с Анатолием Карповым сорвался буквально в последний момент в апреле 1975 года. Но это не так.

После победы над Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972-м Роберт Фишер не играл ни в одном турнире, хотя предложений у нового чемпиона мира было очень много. В ФИДЕ уже тогда была выработана чёткая система турниров чемпионского цикла, которой следовали абсолютно все гроссмейстеры.

Кроме одного. Роберт Фишер потребовал изменений. Справедливости ради он требовал изменений ещё до матча со Спасским, но согласился сыграть за звание чемпиона мира по прежним правилам. Тогда он набрал необходимые для победы 12,5 очка в матче, предполагавшем 24 партии.

После завоевания чемпионского титула Фишер предложил вернуться к старому формату чемпионского матча. Игра до 10 побед, ничьи не считаются, количество партий не ограничено, при счёте 9:9 действующий чемпион сохраняет титул.

ФИДЕ идёт навстречу

ФИДЕ ещё до начала нового претендентского цикла уже внесла изменения по сравнению с предыдущим. В 1971 году на конгрессе в Ванкувере Федерация шахмат США внесла предложение о сокращении количества необходимых побед в матче за звание чемпиона мира до всего лишь шести, и это предложение было принято. Через год на конгрессе в Скопье было уточнено, что чемпионский матч не может продолжаться дольше 30 партий, а в случае равенства в счёте действующий чемпион сохраняет титул.

Были регламентированы также правила проведения претендентских матчей, начиная с 1/4 финала – количество побед, ограниченное число партий. Все эти изменения были направлены на чемпионский цикл – 1974/1975.

В целом перемены уже были существенными. Но Фишеру они не понравились, и на конгрессе ФИДЕ в 1973-м в Хельсинки федерация шахмат США вышла с прежними требованиями Фишера о матче до десяти побед. После жарких дебатов решение по формату чемпионского матча было решено отложить до конгресса в Ницце, где должна была пройти и шахматная Олимпиада.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Телеграмма Фишера

В составе сборной СССР в Ниццу в июне 1974-го приехали Анатолий Карпов и Виктор Корчной, которые к тому времени уже пробились в финал претендентского отбора и ждали решения по формату матча-1975.

Обсуждения на конгрессе ФИДЕ в Ницце были крайне напряжёнными. В результате дискуссий конгресс принял решение вновь изменить формат чемпионского матча: число побед было увеличено до 10, количество партий – до 36, но сохранение чемпионом титула при счёте 9:9 не прошло.

Решение было доведено до Фишера, и тот в ответ прислал телеграмму:

«Я ясно высказался по поводу моих условий проведения матча: не учитывать ничьи, не ограничивать число партий и при счёте 9:9 считать матч закончившимся вничью, призовой фонд делится при этом пополам, но чемпион мира сохраняет титул. Меня проинформировали, что мои предложения отвергнуты делегатами. Поступив таким образом, ФИДЕ выступила против моего участия в матче на первенство мира в 1975 году. Поэтому я слагаю с себя титул чемпиона мира ФИДЕ».

Уговоры не помогли

Тогдашний президент ФИДЕ Макс Эйве призвал Фишера одуматься и вновь обсудить ситуацию. Но по большому счёту всё было ясно. Так что финальный матч претендентов между Анатолием Карповым и Виктором Корчным фактически превращался в матч за звание чемпиона мира. В сентябре-октябре 1974 года Карпов добился победы со счётом 3:2 при 19 ничьих. Ему оставалось только дождаться, когда ФИДЕ объявит его чемпионом мира.

Несмотря на отказ Фишера, состоялся даже конкурс на проведение его чемпионского матча с Карповым, было фантастическое предложение Филиппин о призовом фонде в $ 5 млн и… внеочередной конгресс ФИДЕ.

На его проведении настаивали американцы при поддержке азиатской зоны ФИДЕ и ряда других государств. По сути, это была последняя попытка пойти навстречу Фишеру. В результате ожесточённой дипломатической схватки на конгрессе лимит на количество партий в чемпионском матче был снят, как и требовал Фишер. Но решение про корону при счёте 9:9 не прошло.

Будущий президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес предпринял последнюю попытку уговорить действующего ещё чемпиона. Но попытка провалилась. Макс Эйве ждал до последнего, пока в итоге 3 апреля 1975 года не объявил Анатолия Карпова новым чемпионом мира по шахматам. Торжественная церемония его коронации состоялась 24 апреля того же года в Москве.

История повторяется?

Ни до, ни после Фишера никто не позволял себе аналогичную дерзость – отказаться от защиты титула чемпиона мира. До Магнуса Карлсена.

Ситуация с норвежцем повторяется в целом, хоть и отличается в деталях. Магнус, в отличие от Роберта, в своей жизни всё-таки защищал титул чемпиона мира по шахматам, причём делал это уже четыре раза. Да и потенциального соперника по матчу Карлсен дождался. Он ведь и сам говорил, что если претендентский выиграет Фируджа, то будет защищать титул. И вряд ли бы Магнус отказался играть, если бы его соперником стал Накамура.

Но в итоге чемпион вновь отказался от титула – и это войдёт в историю.

Правда, чтобы заместить его, претендентам теперь придётся провести полноценный матч за титул. Без боя получить лавровый венок уже не выйдет.