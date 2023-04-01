«В плей-офф играют все — и живые, и мёртвые». Интригующая развязка чемпионата России

В мужском чемпионате России по волейболу начинается развязка. В пятницу, 31 марта, определились все участники четвертьфиналов, и некоторые из них – крайне неожиданные, например, АСК, выбивший сильный «Кузбасс».

Что же интересного было в квалификационном раунде плей-офф?

«За что удаление, судья объяснить не смог»

«Енисей» и «Динамо» из Ленинградской области выдали самую напряжённую и интересную серию в квалификационном раунде. В первом матче красноярская команда одержала победу в четырёх сетах– 3:1 (24:26, 25:23, 25:15, 25:21). Главным творцом успеха «Енисея» стал экс-игрок «Динамо-ЛО» Дмитрий Яковлев.

Диагональный показал впечатляющую статистику – реализация атаки составила 60% (21/35). У игрока получалось почти всё, что он хотел, кроме подач. Как итог – 23 очка, полезность +18 и звание MVP первых матчей.

Отличился Яковлев и в ответной встрече, правда, не с положительной стороны. В этот раз он принёс 14 очков, но по ходу матча получил два предупреждения за постоянные споры с арбитрами. Не слишком клеилась игра и у других волейболистов «Енисея», в результате чего второй матч между командами завершился победой «Динамо» – 3:1 (25:18; 25:18, 21:25, 25:19).

С этого сезона в Суперлиге новые правила – вместо серий в первом раунде плей-офф решили проводить двухматчевые встречи, а в случае равенства проводить «золотой» сет. В дуэли «Енисея» и «Динамо-ЛО» его и опробовали.

Правда, этот экстра-сет запомнится скорее из-за скандала. Дело в том, что сразу после окончания четвёртого сета Яковлев на эмоциях пнул мяч и иронично поаплодировал судье. А уже на старте «золотого» сета арбитр подошёл к Дмитрию, показав ему жёлтую и красную карточки, удалив до конца партии.

«Енисей» — «Динамо-ЛО» Фото: vk.com/vcenisey

«Он просто сказал, это твоё третье предупреждение, поэтому удаляю. За что ещё одно предупреждение, объяснить не смог», – сказал Яковлев «БО Спорт».

В итоге победу в золотом сете одержало «Динамо» со счётом 15:9, оно же и пробилось в четвертьфинал чемпионата России. Стоит отметить, что после матча представители «Енисея» не пожали руки судьям.

«Это были своего рода шахматы»

Если матчи «Енисея» и «Динамо-ЛО» были напряжённо-скандальными, то встречи АСК и «Кузбасса» оказались по-настоящему удивительными. Будучи аутсайдерами в паре, нижегородцы неожиданно выиграли первый матч – 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:21). Помимо собственной хорошей игры, АСК помогли кадровые проблемы соперников и их ошибки. У Кирилла Клеца, одного из лучших бомбардиров первого этапа турнира, не получалось вообще ничего.

Во втором матче ожидаемого камбэка «Кузбасса» не случилось, АСК выиграл в пяти сетах – 3:2 (20:25, 25:23, 16:25, 25:18, 15:12). Вторая встреча была куда более напряжённой и боевой: кемеровчане играли лучше, а нижегородцы – чаще ошибались. Однако это не спасло «Кузбасс» от настоящего провала – впервые с 2012 года команда не попала в топ-8 чемпионата России.

«Мы – одна из самых меняющих свои начальные расстановки команд, – объяснил залог успеха АСК старший тренер команды Юрий Соколов. – С Кемерово мы понимали, что есть варианты, при которых наш приём получит усиление, наша подача полетит в нужных направлениях, наша система блок-защиты будет идеально выстроена. И тут началась дуэль тренерских решений. Шесть партий из девяти мы провели против соперника так, как нам было нужно и удобно. Они меняли свои выходы, но вновь и вновь попадали в комфортные для нас условия, так как мы были готовы к таким изменениям.

АСК — «Кузбасс» Фото: vk.com/nn_volley

Когда ты видишь, как проделанный тобой анализ помогает предвидеть ходы соперника, когда это отражается на игре – это чистый кайф! Можно сказать, что это были своего рода шахматы. Это действительно невероятные эмоции, когда, помимо этих парней, сыгравших очень хорошо, ещё и тренерские ходы, тактические решения и детальное изучение соперника помогли выбить крепкую команду! Так и выигрываются серии – командой, единым механизмом!»

«Уже нет времени что-то исправлять»

Встречи в других парах прошли более спокойно. Вместо ожидаемой равной серии «Факел» с лёгкостью вынес «Урал». Оба матча завершились со счётом 3:1. На руку команде из Нового Уренгоя сыграли травмы уфимцев. Первую встречу из-за повреждения пропускал Роман Поталюк, а во время игры голеностоп подвернул сменщик Поталюка Евгений Рыбаков. Во втором матче уфимцы рисковали вообще остаться без диагональных, поэтому тренерский штаб был вынужден поставить на игру Поталюка. Евгений всю встречу провёл на обезболивающих, но тем не менее выглядел крайне плохо.

«В плей-офф, в отличие от гладкого чемпионата, у тебя нет времени что-то исправлять, нужно добиваться результата здесь и сейчас. Недаром говорят, что в плей-офф играют все – и живые, и мёртвые», – сказал после победы и выхода в четвертьфинал главный тренер «Факела»Роман Яковлев.

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В паре «Газпром-Югра» – «Белогорье» после первого матча появилась интрига. В труднейшей борьбе команде из Белгорода удалось вырвать победу – 3:2 (25:20, 23:25, 19:25, 25:18, 15:12). Однако ожидаемой плотной «зарубы» в ответной встрече не получилось, «Белогорье», пускай и не без сопротивления, но всухую победило «Газпром-Югра» — 3:0 (27:25, 25:22, 25:23).

Четвертьфинал, кажется, получится не менее интересным, чем квалификация. Пары будут следующими: «Зенит-Казань» – АСК, московское «Динамо» – «Факел», петербургский «Зенит» – «Динамо-ЛО», «Локомотив» – «Белогорье». Первые матчи пройдут 4 апреля, ответные встречи – 8 апреля.

Самыми жаркими, по всей видимости, будут матчи между равными командами из Новосибирска и Белгорода, а также между земляками из «Зенита» и «Динамо». Интригующей может стать и встреча АСК с победителем регулярки казанским «Зенитом». Конечно, фаворит игры очевиден, однако нижегородцы уже успели сотворить сенсацию. Кто знает, может случится ещё одна?