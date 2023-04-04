«Непомнящему надо кушать чипсы с газировкой — тогда он самый сильный шахматист на планете»

В воскресенье, 9 апреля, в Казахстане начнётся грандиозная битва за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий будет сражаться с соперником из Китая – Дин Лижэнем. Из-за отказа Магнуса Карлсена титул оказался вакантным, и мир точно увидит 17-го чемпиона.

Своими ожиданиями от матча поделился известный гроссмейстер и комментатор шахмат Сергей Шипов, который, кстати, некогда тренировал российского претендента. Сергей Юрьевич, как и обычно, говорил искромётно и сочно. Взвесил шансы Яна и Дина, посоветовал россиянину есть чипсы с газировкой, оценил китайское коварство и поговорил про нейтральный флаг.

Интервью получилось большим, насыщенным и интересным. Вперёд!

«Пусть Ян делает всё, лишь бы ему хотелось играть»

– Сергей Юрьевич, начнём с главной темы ближайшего месяца: чемпионского матча, в котором сойдутся Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Как вы оцените шансы в этом противостоянии? Какие факторы будут иметь решающее значение? Как матч может складываться, на ваш взгляд?

– Шансы примерно равны. Я даю 51% Яну, 49% – Дину. Вот этот перевес в два процента обусловлен тем, что у Яна уже есть за плечами, пусть и горький, но всё-таки опыт. Он знает, что такое атмосфера матча на первенстве мира, он уже знает, как к матчу надо готовиться, потому что к прошлому матчу подготовка была очень интенсивная, на энтузиазме, но кое-какие ошибки были допущены. И сам Ян, и его команда эти ошибки признавали. А сейчас, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Надеюсь, что сейчас подготовка идёт на высшем уровне и ошибок не будет. А для Дин Лижэня всё это впервые, и конечно, ему будет в этом плане немного тяжелее. А по классу игры, именно по своим шахматным возможностям, соперники примерно равны.

– Вы сказали о допущенных при подготовке ошибках. Что вы имеете в виду?

– Я говорю о том, что, во-первых, был проигнорирован завет дедушки Ботвинника, который вообще рекомендовал при подготовке к важным соревнованиям за две недели до первой партии просто бросать шахматы. Идея заключается в следующем: за эти две недели организм должен нормально отдохнуть, человек должен нагулять шахматный аппетит, у него должно возникнуть желание играть в шахматы. У него должен возникнуть даже какой-то небольшой шахматный голод. Для современного шахматиста две недели – это, конечно, слишком много, я думаю, что и одной достаточно. Но Ян сам признавался, что буквально за несколько дней до начала, буквально накануне он решал какие-то шахматные вопросы – это совершенно неправильный подход. Желание сделать лучше привело к тому, что он просто переел шахмат ещё до матча. И вот этот недостаток тонуса в какой-то момент сказался.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Был ещё момент, который Ян не озвучивал, не признавал, но я, со стороны анализируя, могу сказать, что с физподготовкой переборщили. Выписанный из «Баварии» тренер – это были немножечко понты. Я уж не знаю, насколько это интенсивно было, у Яна я не допытывался, но с весом надо быть осторожнее: если сбрасываешь вес, то это нужно делать очень плавно, очень аккуратно. Это же известный медицинский факт, что если человек резко сбрасывает вес, то у него начинаются какие-то депрессивные моменты, бессонница тоже может прийти, и в принципе настроение может становиться хуже. Потому что когда ты лишён привычного объёма еды, привычного позитива от этого, то поневоле начинаешь грустить и хандрить. В общем, это такой физиологический, медицинский вопрос. Я не являюсь специалистом, просто читал кое-что на эту тему. Мне это тоже кажется очень важным. Вот из подобных мелочей и складываются потом большие провалы.

– Прошлым летом на турнире претендентов мы увидели Яна, вернувшегося в привычную физическую форму и блистательно сыгравшего.

– Да-да. Ему надо кушать чипсы, и спокойненько запивать это сладкой газировкой. Надо сделать так, чтобы ему было приятно и хорошо. Когда у него приятное и хорошее настроение, это практически самый сильный шахматист на планете Земля. Когда Яна что-то раздражает или отвлекает, он действительно может просто (я, конечно, преувеличиваю и иронизирую) на разряд ниже сыграть. И поэтому в этом вопросе нет мелочей. Так что и чипсы, и всё вкусненькое-сладенькое во время матча надо ему поставлять в неограниченных количествах (улыбается). После матча реабилитацию проведём, конечно: положим в санаторий, медицинские процедуры, – а во время матча пусть делает всё, лишь бы хотелось играть, и чтобы крылья росли за спиной.

«Чипсы и сладкая газировка эффективнее всех психологов»

– К слову, о психологическом состоянии. Мы недавно общались с Теймуром Раджабовым, и он оценивает шансы как 52 на 48, но в пользу китайского гроссмейстера, мотивируя это тем, что тот более хладнокровен, психика у него чуть-чуть покрепче, и это может сказаться. Что скажете?

– Сейчас современные молодые шахматисты любят такое понятие, как тильт, когда после неудачи человек начинает психологически разваливаться. Случай Яна, к сожалению, это яркая иллюстрация, ведь то, что после шестой партий с ним происходило, одной бессонницей не объяснить. Ясно, что психологический какой-то развал пошёл. Но я хотел бы отметить, что у Дин Лижэня тоже это есть. Некоторые выступления в турнирах это показывают, в том числе недавнее в Вейк-ан-Зее. Дин Лижэнь после поражения становится не то чтобы средним гроссмейстером, но вполне земным человеком, с которым абсолютно реально бороться. То есть получается так, что в этом матче играют два недостаточно устойчивых и психологически стабильных шахматиста.

Что касается оценки Теймура Раджабова – это его авторитетное мнение. Но я бы хотел сказать, что есть всё-таки ещё один плюсик у Яна: его талант поярче. Я считаю, что талант Яна Непомнящего как шахматиста – это талант именно уровня Карлсена. Это уникальный талант, такие рождаются крайне редко. Мне кажется, Дин Лижэнь не настолько ярок, не настолько Господь Бог одарил его какими-то специфическими шахматными возможностями и умением видеть суть без каких-либо усилий. Вот что отличает талантливого шахматиста? Он смотрит на доску, и ему в голову приходит какая-нибудь идея, он сам не знает почему, но она просто приходит. Это у него есть и всегда было с детства. У человека такие мозги от природы, что он сразу воспринимает суть происходящего на доске, и рука сама тянется сделать сильный ход. Всё то, что другие шахматисты вынуждены потом, кровью и пятой точкой постигать, талантливые мальчишки, такие как Ян или Магнус, очень быстро впитывают, для них это всё довольно естественно, и рост происходит быстро. Вот в этом отношении Ян просто сильнее, чем Дин. При всём уважении к китайскому шахматисту, я и на этом тоже строю свой победный расчёт.

– Ещё вопрос по поводу подготовки. Можно ли каким-то образом за полгода подготовки перед чемпионским матчем наработать психологическую устойчивость? Или это исключительно результат опыта игры в подобных матчах и собственного хладнокровия?

– Кардинально изменить себя, свою психологию и реакцию нервной системы практически невозможно. Можно чуть-чуть поправить, чуть-чуть подлатать, но принципиально измениться очень тяжело. Я думаю, что Ян каким был, таким и останется. Всё-таки ему 30 лет. И учтите, что это не просто 30 лет, а 20 лет профессиональных шахмат за спиной. Поэтому что есть, то есть, и это изменить нельзя. Надо просто сделать так, чтобы у Яна было хорошее настроение и самочувствие, то есть как-то оптимизировать всё то, что ему дано. Кардинально что-то менять надо было бы лет 15 назад, сейчас уже, конечно, поздно. Понятно, что есть модная тема: психологи, какие-то увещеватели, экстрасенсы, которые могут ввести человека в такое состояние, чтобы он был уверен в себе и никакая неприятность не могла вывести его из состояния равновесия. Но я, честно говоря, в это не верю. Мне кажется, тут высокая наука ни к чему. Те же самые чипсы и сладкая газировка эффективнее всех психологов вместе взятых.

– Из стана Дина Лижэня информации немного, но есть ощущение, что вся китайская шахматная машина ему помогает в подготовке к матчу. А по Яну, наоборот, есть впечатление, что он, конечно, не в одиночку, но довольно скромными ресурсами работает. Может ли это сказаться?

– Не знаю, откуда у вас такая информация. Мне кажется, у Яна есть хорошая команда. Я знаю, что она меняется, какие-то специалисты приходят, какие-то уходит, но Яну грех жаловаться на отсутствие помощников, хотя это и закрытая информация. Мы сейчас не будем гадать на кофейной гуще, кто входит в его команду, но я лично абсолютно уверен, что это не будет слабым местом Яна.

Китайцы – да, они живут на своей планете, у них свой микроклимат. Им с иностранцами работать тяжело, так что в этом как раз их ограниченность. У них скуден выбор ресурсов. А Ян может спокойно и на русском, и на английском, и на испанском, и на каком угодно языке общаться. Я знаю, что в команде у Яна есть иностранцы. В этом плане я опять-таки считаю, что у него позиция очень хорошая. Но ещё раз скажу, состав команды – это огромный секрет, который никому ни в коем случае нельзя раскрывать, даже если кто-то что-то знает.

Ян Непомнящий думает над доской Фото: FIDE

«Надеюсь, призовой $ 1 млн останется у Непомнящего»

– Финансовые ресурсы могут иметь значение? Понятно, что Яна поддерживает крупная компания, но у Дина они, наверное, вообще неограниченные.

– Да, это всё очень важно. Мы знаем, что у Яна есть и технологическая поддержка, и мощные компьютерные «шкафы» работают. Ян уже много говорил, что в Сколково у него есть поддержка, есть такие компьютеры, которые позволяют значительно экономить время. Суть этой компьютерной поддержки в том, что одни и те же программы работают на разных компьютерах, анализируя те или иные позиции. Но если машина мощная, то она достигает нужных результатов просто быстрее. Таким образом, более интенсивно и более эффективно удаётся готовиться. Но так как времени на подготовку много, то, уверен, весь объём дебютной работы был проделан. В том, что у китайцев есть мощные компьютеры, тоже не приходится сомневаться. Так что и здесь, мне кажется, в примерно равных условиях будут шахматисты.

– Нужно ведь ещё и тренерам платить. О каких расходах может идти речь? Призовой миллион долларов окупает все эти вложения?

– $1 млн. – окупает, $100 тыс. – нет, потому что специалисты серьёзные. Они же просто прекращают играть, заниматься другими делами, полностью уходят в работу, а это длится полгода-год – это огромные расходы. Но миллиона хватит точно. С другой стороны, я очень надеюсь, что этот миллион должен оказаться у самого Яна и стать для него опорой по жизни: ему надо дальше жить, детей растить. Очень надеюсь, что спонсоры взяли на себя главные затраты по подготовке, и сам Ян из своего кармана совсем уж весь приз не раздаст.

– Что скажете по поводу поразительного везения Дина Лижэня, который пробился в чемпионский матч окольными тропами? Александра Горячкина назвала везение китайца каким-то чемпионским.

– Ну, знаете, по-разному бывает. Вот Владимир Крамник в своё время просто проиграл отбор Широву, но это почему-то не помешало ему потом сыграть матч с Каспаровым* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») и выиграть его. Разные бывают ситуации. Тут наивно верить в какую-то вселенскую справедливость, в матче может случиться всё, что угодно. Да, у Дина два момента просто уникальные. Сначала дисквалификация Карякина по политическим мотивам позволила ему войти в турнир претендентов. Ну и, конечно, отказ Карлсена после того, как победителем турнира претендентов стал Непомнящий. Я уверен, что если бы победителем стал не российский шахматист, а, скажем, американский, то Карлсен не отказался бы от матча за титул, и Дин Лижэнь спокойненько отдыхал бы и кусал локти. Но всё сложилось в пользу Дина. Он везунчик, да. Но это никаких гарантий и никаких повышенных шансов ему это не даёт.

– И правда. Если бы выиграл Накамура, Карлсен бы, наверное, играл…

– Наверняка. Я уверен. У Накамуры с Карлсеном, конечно, особые отношения, но сам Хикару писал, что Магнус просто не мог бы ходить по планете Земля, если бы чемпионом мира называли бы его, Накамуру. Для Карлсена это было бы абсолютно непереносимо, поэтому он не мог бы прогулять матч.

«Капризы чемпиона мира нельзя ставить во главу угла»

– Среди прочих причин отказа Магнуса был и устаревший формат матча за титул. Что вы думаете по этому поводу, не пора ли что-то менять?

– Вы знаете, я в какой-то степени согласен с Карлсеном, что система устарела и её надо менять. Я глубоко убеждён, что классический контроль времени, когда партия может длиться 8-9 часов – это явно атавизм, и с этим надо что-то делать. Это полнейшее безобразие и совершенно не соответствует современному ритму жизни. Причём все решения уже приняты на турнирах другого уровня: возьмём Олимпиаду или Кубок мира. Я считаю, что стоит хотя бы уменьшить контроль до обычного контроля ФИДЕ, пятичасового: полтора часа на первые 40 ходов, полчаса до завершения поединка и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого. В народе это называю пятичасовым контролем, потому что хорошая, боевая партия в среднем длится пять часов. Но пять часов – это не восемь. С другой стороны, пять часов – это очень серьёзно, это нормальные шахматы, шедевры там можно создавать и партию доигрывать по-человечески. Но при этом нет этого тягучего ощущения, будто на дыбе человек висит. Шестой-седьмой час – это убийство организма. Мы же видим, что шахматисты настолько устают, что на шестом-седьмом часу сходят с ума, банально совершают ошибки, которые никогда бы не совершили. В таком режиме играть сейчас просто уже невозможно. А что сказать про зрителя, про СМИ? Под каким углом надо смотреть на вещи, чтобы думать, что весь мир должен воспринимать это как должное? У людей полно разных дел, каждая секунда дорога, а мы заставляем их по восемь часов зависать их перед монитором. Это невозможно.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Что касается самой матчевой структуры, то я помню, что предлагал Магнус: играть по четыре партии, каждая четвёрочка – это отдельный сет, такая, теннисная система. Это, пожалуй, слишком кардинально и нужно для начала опробовать это где-то в другом месте. Помните, как говорили: «Если вы хотите сделать что-то новое, потренируйтесь сначала на кошках». Не надо экспериментировать в чемпионском матче. Но Магнусу можно пожелать успехов: пожалуйста, организуйте турниры, делайте эти сеты, посмотрим, что работает, что не работает, какое будет восприятие.

Так что мои предложения по изменениям минимальны. Партий – уж сколько хотите: 12, 14 или 16 партий, но просто сократите контроль, сделайте так, чтобы нагрузка на самих участников и на зрителей была бы поменьше. Вот это шажок, на мой взгляд, абсолютно очевидный, напрашивается уже 10 лет. Но я знаю, что в руководстве международной шахматной федерации сидят консерваторы с большой буквы «К» и, что называется, отстаивают до последнего. Я думаю, что до смены руководства ФИДЕ никаких изменений в этом плане не будет.

– Я слышал такое мнение, что победитель матча Непомнящий – Лижэнь будет в каком-то смысле промежуточным чемпионом, потому что дальше сразу накатит волна молодых: Фируджа, Абдусатторов, Праг. Согласны?

– Сразу важно одну вещь проговорить. Даже в отсутствие Магнуса Карлсена следующий чемпион будет нормальный, легальный, законный. Сейчас XXI век, и капризы чемпионов мира уже нельзя ставить во главу угла. Чемпионом мира является только тот, кто победил в официальном чемпионате мира. Без вариантов. Допустим, в футбольном чемпионате мира почему-то не стала играть Бразилия, Франция или даже сама Аргентина. И что теперь, победитель этого турнира не будет чемпионом? Конечно будет! Это нормальный спорт. Даже когда объективно сильнейшие команды или спортсмены не выступают, это их личное дело и капризы, к чемпиону никаких претензий быть не может.

Теперь про смену поколений. Действительно, есть такая возможность. Но знаете, у шахмат нет такого эффекта, как в фигурном катании, когда в 16 лет ты в расцвете сил, а в 18 – ты старушка, ветеран, и тело уже не вращается. Шахматисты – ребята довольно выносливые: не только в 30, но и в 40 лет можно очень сильно играть в шахматы. Примеры Бориса Гельфанда и Виши Ананда показывают, что после 40 жизнь у шахматистов может быть на высочайшем уровне. Так почему бы поколению 30-летних во главе с Карлсеном и Яном Непомнящим не подержаться наверху? Мне кажется, вот эта вся угроза со стороны Фируджи, Абдусатторова пока немного преувеличена.

Абдусатторов, конечно, фанатик. Фируджа-то у нас модельным бизнесом занялся и вообще в последние годы не пойми что делает. Он не стал ещё чемпионом мира, а капризничает так, что никакому чемпиону не снилось: тут не сошёлся во мнении, там не договорился, на чемпионат мира по быстрым шахматам в Астану не приехал, проигнорировал всех. Человек почувствовал себя мегазвездой, не став ещё, по большому счёту, никем. Ни одного титула у человека нет, а он уже взял пример с Бобби Фишера. А вот Абдусатторов в этом плане более перспективен – он парень правильный. Он хорошо себя ведёт, он вежлив и аккуратен, не склочен и не скандален и, конечно, маньяк шахмат. Думаю, у него шансы колоссальные. Из наших ребят хотелось бы отметить Есипенко, Сарану, надеюсь, Володар Мурзин скоро созреет. Но пока до Фируджи и Абдусатторова они не дотягивают, с учётом того, что Есипенко и Сарана просто старше, и время играет против них. К сожалению, сейчас в России по части юных талантов наблюдается серьёзный дефицит. А в других странах есть парнишки, к которым стоит присмотреться. Но я бы не назвал нынешнюю ситуацию опасной для 30-летних. Думаю, они ещё поборются, посражаются. Если Абдусатторов в ближайшие два года не вырастет ещё на целую голову, то, я думаю, что человек, который выиграет этот матч в Астане, может и в следующем цикле остаться чемпионом. Так что мнение о промежуточность чемпиона, который определится в 2023 году, довольно спорное.

«Я никогда не прощу оскорбление паралимпийцев»

– Как вы относитесь к тому факту, что Ян Непомнящий в матче за звание чемпиона мира будет выступать не под флагом России?

– Я, естественно, абсолютно негативно отношусь ко всем претензиям и санкциям, принятым против российских спортсменов, начиная с 2014 года. Меня до глубины души оскорбляют некоторые эпизоды спортивной жизни последних лет: неучастие великой Исинбаевой в Олимпиаде-2016 – это какой-то ужас. А что сделали с нашими паралимпийцами на Играх в Китае? Не просто оставили без флага, но вообще отправили домой за день до старта. Вот этого оскорбления я не прощу Международному олимпийскому комитету и всем причастным никогда. Мне кажется, за это все участники процесса должны гореть в Геенне огненной. С учётом моей стартовой позиции понятно, что я крайне негативно отношусь ко всем этим дискриминациям и притеснениям. Но получается, что для шахматистов, как и многих других спортсменов, это просто способ выживания и продолжения своей карьеры. Да, это обидно и досадно, однако если бы совсем не играли, это было бы хуже. Так что надо просто это перетерпеть. Все эти разговоры были перед прошлым матчем. Тут ничего нового, пока приходится просто выживать. Яну я могу лишь пожелать устойчивости и не обращать на эту тему внимания.

– Думаю, что Ян уже привык играть под белым флагом. Вопрос-то стал более актуален в связи с новыми рекомендациями МОК. Как вы к ним относитесь? Ведь с одной стороны, мы вроде бы говорим, что следовать им нельзя, но с другой – это опять же способ выживания для спортсменов.

– У всего должна быть какая-то мера. Можно терпеть боль, неприятности, косые взгляды, но в какой-то момент отторжение становится безудержным и невозможным. Сейчас получается, что уже нет предела тем оскорблениям и унижениями, которые готовы к нам предъявить. Сейчас нам ставят десять условий, потом будет 20, 30, 40 и так далее. Я считаю, что нужно самим спортсменам дать право высказаться и определиться.

Если мыслить государственно, то сейчас от спортсменов требуют фактически осудить свою страну, отречься от неё. Но в нашей стране спорт – это государственное дело, оно вкладывает большие деньги, занимается организационными моментами. И спрашивается: а что, государство должно поддерживать таких спортсменов, которые ради своих интересов и амбиций должны плевать в собственную страну. Получается конфликт интересов. Скорее всего, в этом конфликте и заключается замысел. Как я понимаю, их задача – перессорить нас внутри страны. Чтобы спортсмены встали единым строем у кремлёвской стены и пошли свергать власть. Но этого произойти не должно. Я надеюсь, что наше правительство, руководство спорта и сами спортсмены будут выступать заодно и действовать по ситуации. Удастся выступить – хорошо, а не удастся – бегайте сами, как сказала лыжница Вероника Степанова.

Спортсмены Олимпийского комитета России Фото: Patrick Smith/Getty Images

Если уж мера будет превышена, а все рамки пройдены, видимо, придётся сказать «нет». Да, горько, обидно, печально, потому что многие спортсмены так и не станут олимпийскими чемпионами, не реализуют себя на международной арене, но в такое адское время мы сейчас живём.

Радует, что у Международного олимпийского комитета в одном месте подгорает. Им и хочется, и колется. Вот берём мы в пример лыжи. Неинтересно смотреть соревнования, где первые десять мест занимаю десять норвежцев. Они знают, что где-то в России Большунов и Устюгов устраивают потрясающие битвы, но это всё проходит мимо Кубка мира, чемпионата мира. А мы это видим, и глаз от борьбы великих спортсменов оторвать невозможно. И вот таких великих спортсменов мировой спорт хотел бы к себе подтянуть. Но, извините, тогда нужны какие-то более приемлемые условия возвращения.

«Сильно горевать по шахматной Европе мы не будем»

– Вернёмся к шахматам. Что думаете по поводу перехода России в Азию? Действительно ли нам там будет лучше, комфортнее с точки зрения организации и возможности прогрессировать?

– Многое будет впервые и вновь. Нам будет непросто вписаться в азиатские шахматы. Думаю, лучшим способом этого будет вложение серьёзных денег и организация азиатских турниров у нас – в Красноярске, Омске, Владивостоке. Нужно находить такие удобные для всех точки, куда азиатские спортсмены могли бы прилететь и не роптать – не надо их всех звать в Калининград, хотя это замечательный город. Нужно сделать так, чтобы в России за Уралом возник мощный шахматный центр, куда азиатские спортсмены протоптали бы дорожку. Тот же Ханты-Мансийск у нас есть, где проводились Кубки мира, Олимпиады. Хотелось бы немного южнее и восточнее – это было бы идейно правильно.

А со спортивной точки зрения переход абсолютно оправдан. Сильно горевать по Европе мы не будем. Да, туда летать было удобнее. Да, у нас 95% сильных шахматистов живёт именно в европейской части России. Сел в самолёт и через два часа уже на месте. А теперь придётся где-то ночку не спать, адаптироваться. С другой стороны, те же американцы летают по всему миру. У них суровый джетлаг, но они же как-то приспосабливаются. Те же австралийцы куда бы ни прилетели, у них организм выворачивается наизнанку, но ничего – выступают и побеждают. Так что адаптируемся. Мы, русские, привычны к сложностям.

В общем и целом, я поддерживаю решение Федерации шахмат России, а особенно поддерживаю решение Азиатской конфедерации шахмат, проявившей благожелательность и лояльность. Похоже, мы действительно будем дружить. Хорошо, что там правят арабские шейхи, с которыми можно договариваться. С китайцами и индийцами у нас тоже отношения приличные. Я верю, что мы займём законное место в азиатских шахматах, причём значительно их усилим. Но конкуренция будет очень серьёзная. Помимо Китая и Индии нужно вспомнить Иран, Узбекистан, Казахстан. Думаю, что вес Азии в шахматах будет превышать вес Европы, несмотря на то, что там есть традиционные, многовековые центры развития шахмат.

Важен только один нюанс: чтобы международная шахматная федерация временно отставила в сторону русофобию и грамотно перераспределила бы квоты отборочного цикла. Переход России – страны где больше всего гроссмейстеров – должен привести к тому, что часть европейских квот отойдёт к Азии. Но здесь, конечно, будет очень серьёзная подковёрная борьба. Хотелось бы, чтобы ФИДЕ руководствовалась тут объективными принципами.

– Вице-президент ФШР Александр Ткачёв говорил, что именно так и будет.

– Очень хорошо. Так и надо.

– В Азии какие-нибудь японцы не откажутся с нами играть?

– С японцами у нас была бы проблема. Мы знаем, что в политическом плане Япония – это недружественная нам страна, если говорить канцелярским языком. Но, знаете, в шахматах японцы вообще практически отсутствуют.

На самом деле я за развитие шахмат в самых разных странах мира, и в Японии в том числе, но пока с этой стороны я засады не жду.

– А почему в Японии шахматы не развиты, в отличие от того же Китая?

– В силу национальных исторических традиций. В Китае же тоже в наши, европейские шахматы никто не играл – у них свои, китайские. А потом руководители китайского государства решили, что надо вписываться в международную систему, в том числе развивать разные виды спорта. Вот они и начали внедрять европейские шахматы и добились потрясающего успеха! Не дай бог, Ян проиграет, тогда получится, что все шахматные высоты завоевал Китай. Вот только что завершился турнир претенденток среди женщин, где две китаянки бились за право сыграть с китаянкой. А есть ещё Хоу Ифань – объективно сильнейшая шахматистка мира, которая лежит на печи и смеётся. То есть четыре лучшие шахматистки мира на деле – из Китая. Стоит вспомнить, что командный чемпионат мира в Израиле выиграли молодые китайцы. Засилье довольное серьёзное, надо что-то с этим делать. Так что, Ян, не подведи!

Хоу Ифань Фото: FIDE

«Я Костенюк не осуждаю – я её прекрасно понимаю»

– Есть ли шанс, что в обозримом будущем кто-то из россиянок сможет прервать китайскую гегемонию и стать чемпионкой мира?

– Я по-прежнему делаю ставку на Александру Горячкину. В этом отборочном цикле она, к сожалению, крайне неубедительно себя показала. Были и объективные факторы, и разные неприятности, не позволившие ей пробиться в матч на первенство мира. Но какие её годы! Она ещё может прогрессировать. Скажу с профессиональной точки зрения: мне кажется, она сушит свою игру, и ей надо немного добавить в универсализме, научиться играть в разных стилях, возможно, дебюты варьировать. Мне кажется, происходит какое-то самоограничение в стиле Тиграна Петросяна: поменьше трудностей, неясных осложнений, игра на технику, на своё позиционное понимание. Но это очень хорошо работает со вторым эшелоном гроссмейстеров, а когда борешься за титул, этого мало. Надо добавлять, выходить из зоны комфорта. С этим у Саши есть серьёзные проблемы, в том числе и психологического свойства, но время, чтобы бороться с собой и менять себя есть. Она жутко талантливая и способная, но ей самой нужно понять, чего не хватает для покорения вершины.

А что касается наших более молодых шахматисток, то кого-то калибра Горячкиной, к сожалению, я не вижу. Шувалова? Она отличная шахматистка, классная девушка, но у неё нет стабильности. Я надеюсь, что Полина закрепится в элите, будет ещё бороться. Может быть, она в Кубке мира в августе 2022-го блеснёт – ждём её выстрела. Но пока Горячкина объективно сильнее.

– Как вы прокомментируете уход Александры Костенюк?

– Если Александра Константиновна уже не раз принимала участие в чемпионате Швейцарии, если у неё есть паспорт, если она гражданка Швейцарии и периодически там жила, то этот переход выглядит абсолютно естественно. Никакого грома среди ясного неба не раздалось. Ей так удобнее и лучше. Я не то что не осуждаю её – я её прекрасно понимаю. Она сейчас живёт в Париже вместе с Павлом Трегубовым и с учётом санкций, наложенных на российские шахматы, выступать за Швейцарию удобнее и выгоднее. Она имеет полное на это право, потому что, как я считаю, с лихвой выплатил все долги родине, если говорить пафосно. И чемпионкой мира она была, и олимпийской чемпионкой в составе сборной, и всегда с большим энтузиазмом играла в национальном чемпионате. Так что всё нормально. Саша, ты умница и молодец. Пусть играет в Европе, мы всё равно будем за неё болеть. Это тот самый пример, когда квасной патриотизм ну совершенно неуместен. «Ах, вот она уехала из России, какая негодяйка», – так могут заявлять, честно говоря, только глупые люди. Всё-таки всегда нужно разбираться в конкретных нюансах и предыстории.

«Ян в лучшей форме невероятно опасен для Магнуса»

– Вернёмся к матчу за титул. Дин и Ян в шахматах по 20 лет, но, как оказалось, не так уж много они друг с другом играли. И на детском уровне не пересекались, и географические регионы разные, так что партий у них относительно мало. Насколько большое это имеет значение?

– Очень большое. Когда ты знаешь соперника, как облупленного, то ты просто занимаешься собой, пытаешься латать свои дыры, прогрессировать. А здесь присутствуют загадки: на что способен соперник – совершенно непонятно.

К слову о Лижэне. Его стахановский апрель 2022-го, когда он наигрывал свои партии, вообще ни о чём не говорит. Информации очень мало. Больше того, некоторые партии там мне просто не понравились. Я не говорю о том, что кто-то что-то сплавлял, нет, но было видно, что это просто партия ради партии.

В турнире претендентов Дин Лижэнь показал характер, ведь он стартовал с поражения в партии с Яном, но сумел собраться. Переждал, сделал несколько ничьих, а во втором круге раскрылся во всей красе. Чего стоит только последняя партия с Хикару Накамурой, когда ничья устраивала американского гроссмейстера – он занимал бы второе место. Но тут гипотетически интересно, как бы поступил Магнус Карлсен, если бы Накамура стал вторым. Вполне может быть, что всё и изменилось бы – тут вся история шахмат держалась на тоненького. Но Дин Лижэнь смог победить. Видно, что он боец, что у него есть всё для спортивных побед. Но его творчество, честно говоря, недостаточно хорошо изучено. Он ещё может измениться и раскрыться. Команде Яна нужно было угадать в каком направлении этот парень будет развиваться. Понятно, что если ты в эти месяцы подготовки копаешь ровно то, что пригодится тебе в чемпионском матче, то это просто грандиозная удача.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

Скажу, как профессионал: в последние месяцы своих выступлений Дин Лижэнь не баловал нас большим дебютным разнообразием, но в матче за титул чемпиона мира всё может быть. Китайское коварство не имеет никаких границ. Уверен, что работа проводилась просто тотальная. Ведь что самое выгодное в чемпионском матче? Сыграть то, что ты никогда уже не играл, но хорошо знаешь и откатал в тренировочных партиях. Ты берёшь элитного гроссмейстера и играешь с ним какой-то тематический матч из десяти секретных партий, о которых никто и никогда не узнает, – накапливаешь знания, опыт. Допустим, играешь Каро-Канн на 1.e4. Потом уже на чемпионском матче ты играешь Каро-Канн, и соперник после первого же хода хватается за голову, а у тебя на весь матч некоторое преимущество. Я не настаиваю на защите Каро-Канн, но и не исключаю её (улыбается). Я просто помню, как неожиданно Ян на турнире претендентов применил французскую защиту, потом перешёл на русскую. Не знаю, может вернётся к «сицилианке» или надёжной «испанке». С шахматной точки зрения тут большой выбор. Надеюсь, что наши парни угадали.

– Когда Ян показал лучший пример своей игры? Можете ли вы сказать, мол, пусть Ян сыграет так же хорошо, как… В Мадриде, может быть?

– Я считаю, что потолок у Яна выше, чем у Дина. В своём максимальном состоянии Непомнящий очень опасен для Карлсена. Я понимаю, что многие зрители, скептики и злословы посмеются, попросят вспомнить счёт матча в Дубае. Я всё это знаю. А ещё я этих мальчишек знаю с тех пор, как они под стол пешком ходили, а с Яном я вообще работал – именно под моим началом он стал гроссмейстером, впервые вышел в Суперфинал чемпионата России и заявил о себе. Магнуса я прекрасно знаю, как профессионал и комментатор. Поэтому повторю ещё раз: Ян в своей лучше форме невероятно опасен для Магнуса и может его обыгрывать. Я, может, крамольную вещь скажу, но если бы в Дубае Ян одержал первую победу, а он мог это сделать, то у него были бы шикарные шансы выиграть матч. Карлсен – тоже парень нервный, может психануть. Но, к сожалению, та долгожданная победа, о которой я молился, не произошла и всё пошло по негативному сценарию. Но всё было возможно.

Вернёмся к Дину Лижэню. Да, он более стабилен, чем Ян. Но мне кажется, что его максимальные возможности ниже, чем максимальные возможности Яна.

А что касается вашего вопроса, то да, надо играть как в Мадриде. Или как в Екатеринбурге. Он может. Главное, чтобы всё совпало, как надо.

– Может ли одна партия, одна победа решить исход всего матча?

– Я могу сказать так: тот шахматист, который выиграет первым до седьмой партии, получит психологическое превосходство. И как минимум 60 процентов на победу во всём матче, а может быть и все 70, потому что, как я предполагаю, они оба будут играть осторожно, ведь главное – не проигрывать.

Все знают о ничейной тенденции в шахматах, колоссальной подготовке, равном уровне соперников, так что ничьих в этом матче будет много. Так что если первому забить гол, а потом играть на контратаках и немного прессинговать в шахматном смысле этого слова, это серьёзно повысит шансы на победу.

Надеюсь, Ян это сделает: победит в районе четвёртой-пятой партии, а дальше всё для него в этом чемпионском матче станет намного легче.

«Надеюсь, найдётся способ вернуть Карякина в шахматы»

– Когда в 2016 году Карякин шёл за титулом, к этому было приковано огромное внимание, а сейчас всё как-то очень тихо и спокойно, несмотря на то, что предстоящий матч – это реально грандиозное событие в условиях нашего спорта, находящегося под санкциями. Почему так получается?

– Очень трудно сравнивать нынешнее время с 2016 годом: другая жизнь была, другое состояние людей, другие приоритеты. Мне кажется, сейчас спорт в целом отошёл на второй-третий план, потому что сейчас включаешь телевизор, а там, сами понимаете, одно и то же. Люди переживают, не спят. И это не только у нас, а вообще по всей планете. Так что это надо учитывать.

Ну и, наверное, разгон патриотического воодушевления вокруг этого матча имеет некоторые сложности. Может быть, фигура Яна Непомнящего не такая вдохновляющая, как Сергея Карякина, если говорить о политических нюансах. Так что всё в целом воедино как-то сложилось таким образом.

Ещё один важный момент, уже шахматное соображение: всё-таки Магнус Карлсен – это великий шахматист, это эпоха. Обыграть Карлсена и Лижэня – это разные достижения. Вот в чём величие Крамника? Он никогда не был доминатором и не стал гегемоном, но он обыграл Каспарова. Обыграть Каспарова – это было нечто невозможное. Это был высший пик, это то, что люди будут вспоминать и через 100 лет. Тут то же самое – обыграть самого Карлсена! А согласитесь, реально же всё было! После того, как Серёга вышел вперёд, до конца матча оставалось буквально три партии. Эх, какой шанс упустили!

Нет, Карлсен, конечно, посильнее играл и играет в шахматы. Но тем круче было бы достижение Сергея. Но, к сожалению, он не сумел удержаться, и тот матч мы с горечью вспоминаем. Тем не менее, Серёга – молодец. И я очень надеюсь, что найдётся способ вернуть его в шахматы, чтобы он продолжал играть. В конце концов, они ровесники с Яном. 30 с маленьким хвостиком – это не возраст, чтобы уходить из шахмат и становиться профессиональным политиком или функционером, организатором. Но это отдельная тема, конечно. Жалко, что такой огромный талант сейчас не может себя реализовать.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

– Вы где-то будете работать на матче, помимо своего YouTube-канала?

– Ещё не поздно мне эти вопросы задавать (улыбается). Я пока готов рассматривать серьёзные, дельные предложения. По некоторым радикальным причинам Международная шахматная федерация меня точно не пригласит комментировать этот чемпионский матч. Раньше работал на подобных встречах, всё было нормально, но сейчас, я знаю, есть жёсткая позиция: Шипова категорически не хотят видеть в комментаторской рубке.

– Санкции ФИДЕ в действии?

– Так Серёгу дисквалифицировали, а меня оправдали. У меня не нашли состава преступления. С другой стороны, а как они могут мне выписать дисквал? Запретить мне комментировать просто невозможно. Но что было, то было, проехали. Проще говоря, на официальном уровне я сейчас выступать не буду, но есть много самых разных площадок. В первую очередь – наш родной Crestbook, всё-таки у нас 120 тыс. подписчиков. Я четверть века комментирую все крупнейшие шахматные турниры. Причём были периоды, когда я не получал за это ни копейки. С 2006 до 2011 года, допустим, я не ел, не спал, всё комментировал, но никаких заработков не было, и ничего. Сейчас худо-бедно удаётся что-то зарабатывать. Так что у меня никогда не стоял вопрос: комментировать или нет. Я считаю, что это мой крест, моё предназначение, и я должен комментировать, популяризировать шахматы, тем более, что это кому-то нравится и кому-то доставляет удовольствие. До матча время ещё есть, может, что-то изменится. Но комментировать я буду железно.