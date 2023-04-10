Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Россиянин в матче за титул впервые играет чёрными. LIVE

В первой партии наш гроссмейстер атаковал, но не добился результата. Теперь пришло время защищаться.

Вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.

В понедельник, 10 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором за главный титул сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

В первой партии противостояния российский гроссмейстер играл белыми и сумел преподнести своему сопернику сюрприз в дебюте. Однако превратить небольшое преимущество в полноценный успех Ян всё же не смог: партия завершилась вничью, игроки получили по 0,5 очка. Во второй партии Непомнящий впервые сыграет чёрными фигурами.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и расскажет обо всём самом интересном, что происходит за доской и за её пределами. Оставайтесь с нами!