Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Россиянин в матче за титул впервые играет чёрными. LIVE

Вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам начнётся в 12:00 мск.
В понедельник, 10 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором за главный титул сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.
В первой партии противостояния российский гроссмейстер играл белыми и сумел преподнести своему сопернику сюрприз в дебюте. Однако превратить небольшое преимущество в полноценный успех Ян всё же не смог: партия завершилась вничью, игроки получили по 0,5 очка. Во второй партии Непомнящий впервые сыграет чёрными фигурами.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и расскажет обо всём самом интересном, что происходит за доской и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Накануне Ян Непомнящний и Дин Лижень уже сыграли первую партию. Длилась она пять часов и завершилась ничьёй. О том, как это было, читайте в обзоре Дмитрия Крявкина.
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня наше утро начинается не с кофе, а с шахмат! В Астане через несколько часов стартует вторая партия матча за звание чемпиона мира. Начало в 12.00 по московскому времени. Не пропустите!
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