Да, Дин Лижэнь пока не в своей тарелке. Но российский шахматист показал за доской высочайший класс игры.

Глубокий нокаут для китайца. Ян Непомнящий уложил соперника за 30 ходов — это потрясающе!

После неуверенной игры в стартовой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023, который проходит Астане, во втором поединке Дин Лижэнь был настроен решительно. Вперёд его гнали полтора миллиарда болельщиков, чемпионский наказ Коммунистической партии Китая и все гроссмейстеры Поднебесной, поднятые на то, чтобы сокрушить Непомнящего.

Но, похоже, всё это не пошло китайцу на пользу. Вчера Дин на пресс-конференции жаловался, что чувствовал себя не очень, и сегодня его чёрная полоса продолжилась. Ян же, этот шахматный Тайсон, словно ждал, когда же соперник сблизится с ним на расстояние удара! Последовал хлёсткий хук, потом ещё и ещё, а комбинацию венчал коронный апперкот – за 29 ходов китайский претендент растянулся на ринге, и судье даже не пришлось считать.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. 2-я партия

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кf3 d5 4.h3

Новый ход, главная идея которого осталась пока загадкой. Непомнящий серьёзно задумался в дебюте.

4…d:c4

Рискну предположить, что при спокойной реакции 4… Сe7 5.Кc3 0–0 6.c:d5 e:d5 7.Сf4 Сf5 8.g4 китаец замысливал наступление на королевском фланге.

5.e3 c5 6.С:c4 a6 7.0–0 Кc6 8.Кc3

К равной игре ведёт 8.d:c5 Ф:d1 9.Л:d1 С:c5, но Дин жаждет борьбы.

8...b5 9.Сd3 Сb7 10.a4 b4 11.Кe4 Кa5!

Прекрасное возражение! Ян отчаянно борется за инициативу, причём готов к жертвам, лишь бы добраться до белого короля.

12.К:f6+

В случае 12.К:c5 С:c5 13.d:c5 Сe4 14.С:e4 Ф:d1 15.Л:d1 К:e4 16.c6 Кb3 17.Лb1 Лd8 у чёрных прекрасная компенсация за отданную пешку.

12...g:f6!

Вероятно, Дин Лижэнь недооценил этот очень амбициозный ход. Теперь от белых требуется очень точная игра, ведь чёрные будут нападать по линии «g».

13.e4?!

Белым следовало усложнить чёрным игру и затруднить длинную рокировку 13.d:c5 Фd7 14.c6 С:c6 (14… Ф:c6 15.e4). 15.Кd4.

13...c4

Теперь же белые просто попадают под волну атаки соперника.

14.Сc2 Фc7

Не допускается 14… Лg8 15.Сf4, где белые могли ещё попробовать укрепиться.

15.Сd2 Лg8 16.Лc1 0–0–0 17.Сd3?

Последней возможностью сопротивления было 17.Фe1 f5 18.Крh1 – король спрятался в угол, а поле е4 укреплено.

17… Крb8 18.Лe1 f5!

19.Сc2

К красивому мату ведёт 19.e:f5 Л:d4 20.К:d4 Л:g2+ 21.Крf1 Л:f2+ 22.Кр:f2 Фh2+ 23.Крe3 (23.Крf1 Фg2#) 23… Сh6#, но и другое для белых не сильно лучше.

19… Кc6! 20.Сg5 Л:g5!

Разумеется! Теперь все чёрные фигуры выходят на охоту.

21.К:g5 К:d4 22.Фh5 f6 23.Кf3

Компьютер за 23.К:h7 Сc5 24.К:f6 Фf4 25.Лf1 Сe7, но и в сыгранном варианте белые близки к краху: коня и короля одновременно не защитить.

23… К:c2 24.Л:c2 С:e4 25.Лd2?

Следовало хотя бы держать чёрную проходную, немного откладывая капитуляцию 25.Лcc1 Сc5 26.Фh4

25… Сd6 26.Крh1 c3 27.b:c3 b:c3 28.Лd4 c2 29.Фh6

Последовал финальный укол с поимкой ладьи! Просто нокаут!

29…e5! Белые сдались.

Многие болельщики могут сказать, что китайский гроссмейстер провёл эту партию в силу кандидата в мастера, да и то советские кандидаты, пожалуй, обидятся на такое сравнение. На самом деле, Дин пока действительно совсем не в своей тарелке, но только Непомнящий умеет вот так, в 30 ходов громить лучших из лучших гроссмейстеров мира! Михаил Таль наших дней сделал первый шаг к мировой короне, к званию 17-го чемпиона мира.

Завтра в шахматной Астане выходной, Дин Лижэня приведут в себя специалисты по китайской медицине и психологии. И борьба продолжится с новой силой.